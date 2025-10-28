Monstro: Netflix emplaca sucessos, mas gera polêmica com série sobre crimes reais

Erik e Lyle Menendez são irmãos que ganharam notoriedade internacional após matarem seus pais, José e Kitty Menendez, em 1989, na mansão da família em Beverly Hills. O caso atraiu grande atenção da mídia nos anos 1990, e, após o julgamento, eles foram condenados à prisão perpétua em 1996. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público