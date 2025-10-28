Entretenimento
Rapaz que morreu dormindo inspirou criação de Freddy Krueger na Hora do Pesadelo
-
Sucesso nos cinemas - A sequência de filmes "A Hora do Pesadelo" está na história do cinema. Com pouco recurso, o produtor Wes Craven(foto) e sua equipe conseguiram marcar uma época, levando uma multidão aos cinemas. Foto: reprodução
-
Baseada em fatos reais - O criador se inspirou em um artigo publicado no Los Angeles Times, um dos jornais mais influentes dos Estados Unidos, fundado em 1881 e sediado na Califórnia. Reconhecido por seu jornalismo investigativo, já recebeu muitos prêmios Pulitzer. Foto: Divulgação
-
O artigo falava sobre uma pessoa que morreu duranteno sono. O jovem tinha dito, desesperado, que não queria dormir, pois tinha pavor que a criatura que o perseguia realmente o matasse no pesadelo. Daí surgiu a ideia da obra. Foto: Imagem de Pexels por Pixabay
-
Tempo reservado para a maquiagem - Você já refletiu quanto tempo leva para fazer uma maquiagem? Pois bem, agora pense em quanto tempo demora para transformar uma pessoa normal no vilão Freddy Krueger. Foto: Dids por Pexels
-
-
O ator passava aproximadamente quatro horas sentado numa cadeira para que a maquiagem ficasse perfeita, antes de entrar em cena. Foto: Reprodução do site mag.sapo.pt/cinema
-
O motivo da roupa - Um dos pontos de destaque no vilão é a sua vestimenta. O ponto curioso é que Wes Craven baseou a roupa de Freddy Krueger em um mendigo que lhe dava muito medo e pavor quando era criança. Foto: Yike665 wikimedia commons
-
Esse elemento foi fundamental para que as pessoas lembrassem e identificassem o vilão com maior facilidade. Uma sensação para cosplay. Foto: Sam Howzit wikimedia commons
-
-
Cores clássicas - Outro ponto interessante sobre a vestimenta de Freddy Krueger é a cor. Foto: Imagem gerada por i.a
-
Isso porque a revista americana Scientific American divulgou a informação de que o olho humano tem muita dificuldade em reconhecer os tons de verde e vermelho presentes na roupa do vilão, ainda mais quando essas cores estão bem próximas. Foto: Divulgação
-
A estreia de Johnny Depp - Um dos atores mais famosos do mundo, Johnny Depp tem estreou na carreira no filme "A Hora do Pesadelo". O filme foi lançado em 1984 e o jovem Depp tinha apenas 21 anos na época. Foto: reprodução filme
-
-
Dificuldades durante as filmagens - Houve muitas dificuldades na hora de colocar "a mão na massa". A produtora do filme teve o contrato de distribuição do filme rompido. Foto: Divulgação
-
Com isso, faltava dinheiro e como consequência o estúdio ficou cerca de duas semanas sem pagar o elenco e a equipe de produção. A situação mudou após a assinatura de um novo acordo de distribuição. Foto: Reprodução/A Hora do Pesadelo
-
Filmado em pouco tempo - O filme "A Hora do Pesadelo" foi filmado por volta de um mês. Foto: divulgação
-
-
A produção e as gravações das cenas começaram em julho de 1984, sendo que o processo terminou em agosto. Vale destacar que em inglês o filme não tem esse nome, e sim: A Nightmare on Elm Street, ou seja, Pesadelo na Rua Elm. Foto: Reprodução/A Hora do Pesadelo
-
Dublagem no Brasil - Pensando no público nacional e no crescimento do filme em solo brasileiro, a dublagem do filme foi analisada com muita atenção. Foto: domínio público
-
-
-
Recusas sucessivas - Diversos estúdios rejeitaram o roteiro de "A Hora do Pesadelo". Foto: Divulgação
-
O curioso é que o primeiro estúdio que demonstrou um real interesse foi a Disney, porém eles queriam deixar a história mais leve para que o filme pudesse ser visto e adorado pelos mais jovens. A ideia foi rejeitada pelo criador, que queria manter identidade mais intensa e assustadora. Foto: Divulgação