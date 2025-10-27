Estilo de Vida
Pra quem não viu: Mergulhador bateu recorde em lago congelado; e só de sunga
-
A façanha foi do nadador tcheco David Vencl, de 40 anos. Foto: Reprodução de vídeo
-
O mergulho foi nas águas geladas do Lago Sils, na Suíça. Foto: Reprodução de vídeo
-
Esse lago fica no cantão de Grisons, na região da Engadina, a 327 km da capital suíça, Berna. Na foto, uma imagem do lago em época de verão. Foto: Hansueli Krapf WIKIMEDIA COMMONS
-
David Vencl usou apenas uma sunga, touca e pés de pato para mergulhar na água. Foto: Reprodução de vídeo
-
-
Já na preparação, o espanto de quem estava superagasalhado no ambiente gélido, vendo o mergulhador apenas de sunga. Foto: Reprodução de vídeo
-
David se preparou, deu aquela escorregada para se aclimatar... Foto: Reprodução de vídeo
-
E mergulhou para cumprir o desafio de superar mais um recorde. Foto: Reprodução de vídeo
-
-
A temperatura da água no lago varia de 1ºC a 3ºC. Foto: reprodução de vídeo
-
David Vencl conseguiu a proeza de afundar até 52,1 metros com um único fôlego. Foto: Reprodução de vídeo
-
Ele fez o percurso e voltou à superfície em 1 minuto e 54 segundos. Foto: Reprodução de vídeo
-
-
Ao retornar, Vencl cuspiu um pouco de sangue, descansou por um minuto e depois comemorou o recorde. Foto: Reprodução de vídeo
-
Ele foi levado ao hospital por precaução, mas foi liberado em seguida após os médicos confirmarem que ele estava bem de saúde. Foto: Reprodução de vídeo
-
Com esse feito, David Vencl conquistou mais uma entrada no Guinness World Records (o Livro dos Recordes). Foto: reprodução de capa
-
-
David Vencl também é recordista na categoria de nado mais longo sob o gelo com a respiração presa. Quem o vê quase pelado pensa que está numa praia. Mas olha o gelo em volta. Foto: reprodução de vídeo
-
Esse tipo de modalidade exige que a pessoa mergulhe num buraco aberto na camada gigantesca de gelo e percorra uma distância, submerso, até voltar. Foto: Reprodução de vídeo
-
Em 2021, David Vencl fez isso e percorreu 80,99 metros de distância num lago gelado na Áustria. Foto: Reprodução de vídeo
-
-
Com isso, ele superou o antigo recordista, o dinamarquês Stig Severinsen (foto), em 5 metros. Foto: reprodução de vídeo
-
Parabéns ao recordista e sucesso! Foto: reprodução de vídeo