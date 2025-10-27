Riquixá: curiosidades do meio de transporte que é comum na Ásia

Os riquixás manuais começaram a ser utilizados na China durante o final da década de 1800, porém a maioria desapareceu após 1949. No início dos anos 1990, os ciclo-riquixás se tornaram um meio barato e popular de transporte. No Vietnã, os riquixás são utilizados como meio de transporte em áreas centrais. Foto: Imagem de Thomas G. por Pixabay