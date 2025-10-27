Entretenimento
Influenciador fatura alto ‘paquerando’ mulheres mais velhas na internet
-
Em muitos dos vídeos, José Fernandes se refere a algumas mulheres como "coroa mais linda" e promete até visitas. Foto: Montagem/Reprodução/TikTok
-
"Eu tô falando de você, minha preciosa. Eu tenho muito orgulho de você, que tem um sorriso encantador. Deus está cuidando de você", diz ele em um dos conteúdos publicados. Foto: Reprodução/Redes Sociais
-
O caso ganhou repercussão após a influenciadora Mafe Cabral contar que sua avó, internada, ficou ansiosa por não conseguir “conversar” com o influenciador. Foto: Montagem/Reprodução/Redes Sociais
-
"Ela não parava de pedir meu celular pra falar com alguém na internet. Foi aí que eu percebi que esse alguém era o José Fernandes", contou. Foto: Freepik/stockgiu
-
-
Muitas seguidoras chegam a acreditar estar em um relacionamento virtual com ele, deixando comentários apaixonados e até compartilhando dados pessoais, como endereço e telefone. Foto: Reprodução/Redes Sociais
-
Outras, pouco acostumadas ao uso da internet, interpretam os vídeos como ligações de vídeo. Foto: Freepik
-
Também há relatos de criminosos se passando por José Fernandes para aplicar golpes, como pedidos de dinheiro ou promessas falsas de encontros. Foto: Clint Patterson/Unsplash
-
-
Uma idosa perdeu R$ 1,5 mil após compartilhar dados pessoais nos comentários. As informações são da BBC News Brasil. Foto: Freepik
-
Em pronunciamento, o influenciador afirmou ter registrado boletim de ocorrência, negou pedir qualquer valor e alertou para os perfis falsos. Foto: Reprodução/Redes Sociais
-
José Fernandes nega envolvimento amoroso, afirmando ser apenas um "personagem". Foto: Reprodução/Redes Sociais
-
-
Porém, especialistas criticam a exploração da vulnerabilidade emocional dessas mulheres, muitas vezes solitárias e carentes de afeto familiar. Foto: Sabine van Erp/Pixabay
-
Algumas famílias relataram mudanças de comportamento das idosas, como deixar de se alimentar ou trocar de roupa para “esperá-lo”. Foto: Reprodução/Redes Sociais
-
Em casos especÃficos, familiares precisaram bloquear os perfis do influenciador nos celulares das idosas para reduzir o acesso ao conteÃºdo. Foto: Rob Hampson/Unsplash
-
-
José Fernandes lucra com visualizações, engajamento e presentes virtuais em lives. Especialistas estimam que ele possa ganhar ao menos R$ 10 mil por mês. Foto: Montagem/Reprodução/TikTok
-
A terapeuta ocupacional Renata Maria Silva Santos alerta que, embora o conteúdo possa aumentar a autoestima de idosas, o efeito positivo é frágil e pode se tornar nocivo quando a ilusão é "quebrada". Foto: Orna/Pixabay
-
"A ausência de reconhecimento dentro da família e a falta de outras formas de pertencimento tornam esse tipo de conteúdo especialmente atrativo para algumas mulheres idosas", ressaltou ela. Foto: Joshua Hoehne/Unsplash
-
-
Plataformas como TikTok e Kwai não têm políticas claras para proteger idosos de conteúdos enganosos, apesar dos riscos de exposição a golpes e danos emocionais. Foto: Solen Feyissa/Unsplash