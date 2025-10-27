Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Jorge Aragão anuncia que pretende reduzir a quantidade de shows em 2026

LA
Lance
  • O intuito de Aragão é aproveitar mais a vida pessoal, com tudo que conquistou até aqui ao lado dos familiares e ter mais tempo e qualidade para seguir a carreira.
    O intuito de Aragão é aproveitar mais a vida pessoal, com tudo que conquistou até aqui ao lado dos familiares e ter mais tempo e qualidade para seguir a carreira. Foto: Reprodução do Instagram @jorgearagaodacruz
  • Apesar da redução progressiva no número de shows, o artista garantiu que continuará a exercer uma das atividades que mais se destacou na carreira: as composições para manter viva sua produção artística.
    Apesar da redução progressiva no número de shows, o artista garantiu que continuará a exercer uma das atividades que mais se destacou na carreira: as composições para manter viva sua produção artística. Foto: Reprodução do Instagram @jorgearagaodacruz
  • "Não há de maneira nenhuma uma declaração de aposentadoria. Mas sim de redução na quantidade de shows. Temos agenda para 2026 já praticamente toda preenchida. E ele ainda pretende cantar bastante", destacou a empresária e filha Tânia Aragão. Foto: Reprodução do Instagram @jorgearagaodacruz
  • Carioca de ascendência amazonense, Jorge nasceu e foi criado em Padre Miguel. Por lá, aprendeu a tocar violão de ouvido por volta dos 11 anos e teve influências da Jovem Guarda, rock internacional e o samba tradicional de mestres como Candeia e Monarco.
    Carioca de ascendência amazonense, Jorge nasceu e foi criado em Padre Miguel. Por lá, aprendeu a tocar violão de ouvido por volta dos 11 anos e teve influências da Jovem Guarda, rock internacional e o samba tradicional de mestres como Candeia e Monarco. Foto: Reprodução do Instagram @jorgearagaodacruz
  • Autodidata, teve facilidade em aprender outros instrumentos como cavaquinho e guitarra. Após passar por diversos ofícios, entre eles técnico de ar condicionado, iniciou sua carreira na música na década de 1970, como guitarrista em bailes e casas noturnas.
    Autodidata, teve facilidade em aprender outros instrumentos como cavaquinho e guitarra. Após passar por diversos ofícios, entre eles técnico de ar condicionado, iniciou sua carreira na música na década de 1970, como guitarrista em bailes e casas noturnas. Foto: Reprodução do Instagram @jorgearagaodacruz
  • Além disso, fez parte da Ala de Compositores do Bloco Carnavalesco
    Além disso, fez parte da Ala de Compositores do Bloco Carnavalesco "Cacique de Ramos", antes de se juntar ao Grupo Fundo de Quintal, do qual foi um dos fundadores e principal compositor. Foto: Reprodução do Instagram @jorgearagaodacruz
  • O reconhecimento de Aragão como compositor veio em 1977, com a gravação de
    O reconhecimento de Aragão como compositor veio em 1977, com a gravação de "Malandro" por Elza Soares. Outras de suas músicas de sucesso são "Coisinha do Pai" e "Vou Festejar", que foram gravadas por artistas como Beth Carvalho. Foto: Reprodução do Instagram @jorgearagaodacruz
  • Deixou o Fundo de Quintal em 1981 para iniciar sua carreira solo, lanÃ§ando seu primeiro Ã¡lbum, que teve seu prÃ³prio nome. Anos mais tarde, o Ã¡lbum chamou a atenÃ§Ã£o da RGE, que lanÃ§ava discos de grandes nomes como Jovelina PÃ©rola Negra e Zeca Pagodinho.
    Deixou o Fundo de Quintal em 1981 para iniciar sua carreira solo, lanÃ§ando seu primeiro Ã¡lbum, que teve seu prÃ³prio nome. Anos mais tarde, o Ã¡lbum chamou a atenÃ§Ã£o da RGE, que lanÃ§ava discos de grandes nomes como Jovelina PÃ©rola Negra e Zeca Pagodinho. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Instagram @jorgearagaodacruz
  • O período dos anos 1980 foi fundamental para o sucesso de álbuns como
    O período dos anos 1980 foi fundamental para o sucesso de álbuns como "Coisa de Pele", de 1986, e "Raiz e Flor", de 1988, que apresentaram canções de sua autoria e consolidaram a identidade musical do sambista. Foto: Reprodução do Instagram @jorgearagaodacruz
  • Além disso, também lançou, naquela década, os álbuns
    Além disso, também lançou, naquela década, os álbuns "Verão", de 1983, e "Bar da Esquina", 1989, que incluíram sucessos e consolidaram seu nome no cenário musical do Brasil. Foto: Reprodução do Instagram @jorgearagaodacruz
  • Ganhou destaque nacional como um dos principais nomes do samba. Da mesma forma que chamava atenção como intérprete, explorou seu lado compositor, com letras que apresentavam temas do cotidiano e da cultura afro-brasileira.
    Ganhou destaque nacional como um dos principais nomes do samba. Da mesma forma que chamava atenção como intérprete, explorou seu lado compositor, com letras que apresentavam temas do cotidiano e da cultura afro-brasileira. Foto: Reprodução do Instagram @jorgearagaodacruz
  • A carreira de Jorge Aragão nos anos 1990 foi marcada por uma intensa produção discográfica solo, com álbuns como
    A carreira de Jorge Aragão nos anos 1990 foi marcada por uma intensa produção discográfica solo, com álbuns como "A Seu Favor", de 1990, "Chorando Estrelas", de 1992" e "Um Jorge", de 1993, além de trabalhos ao vivo que solidificaram sua popularidade. Foto: Reprodução do Instagram @jorgearagaodacruz
  • Nos anos 2000, a carreira de Jorge Aragão foi marcada pela continuidade do sucesso como cantor e compositor, com o lançamento de vários álbuns. Entre eles, os
    Nos anos 2000, a carreira de Jorge Aragão foi marcada pela continuidade do sucesso como cantor e compositor, com o lançamento de vários álbuns. Entre eles, os "Ao Vivo 2", de 2000, e "Ao Vivo 3", 2004, além do "Da Noite pro Dia", de 2003. Foto: Reprodução do Instagram @jorgearagaodacruz
  • Jorge Aragão continuou a se apresentar com frequência, ao lotar casas de show em todo o Brasil, como Canecão, ATL Hall e Olimpo.
    Jorge Aragão continuou a se apresentar com frequência, ao lotar casas de show em todo o Brasil, como Canecão, ATL Hall e Olimpo. Foto: Reprodução do Instagram @jorgearagaodacruz
  • É considerado um dos maiores compositores da música brasileira, com canções gravadas por diversos artistas renomados, como Alcione, Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, Martinho da Vila e Ney Matogrosso.
    É considerado um dos maiores compositores da música brasileira, com canções gravadas por diversos artistas renomados, como Alcione, Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, Martinho da Vila e Ney Matogrosso. Foto: Reprodução do Instagram @jorgearagaodacruz
  • Além de
    Além de "Coisinha do Pai" , que compôs com Almir Guineto e Luiz Carlos da Vila, consagrada na voz de Beth Carvalho, enfileirou sucessos ao longo da consagrada carreira. Foto: Reprodução do Instagram @jorgearagaodacruz
  • Entre eles, estão clássicos como
    Entre eles, estão clássicos como "Claridade", "Vou Festejar", também gravada por Carvalho que se popularizou como canto de torcida organizada; "Alvará", "Terceira Pessoa", "Amigos… Amantes", "Do Fundo do Nosso Quintal", "Eu e você sempre" e "Enredo do Meu Samba" Foto: Reprodução do Instagram @jorgearagaodacruz
  • Quase todos os grandes intérpretes de samba, como Beth Carvalho, Arlindo Cruz, Alcione, Zeca Pagodinho e Martinho da Vila têm canções de Jorge Aragão em seu repertório.
    Quase todos os grandes intérpretes de samba, como Beth Carvalho, Arlindo Cruz, Alcione, Zeca Pagodinho e Martinho da Vila têm canções de Jorge Aragão em seu repertório. Foto: Reprodução do Instagram @jorgearagaodacruz
  • Como profundo conhecedor do gênero, trabalhou como comentarista dos desfiles de escolas de samba em diferentes emissoras de televisão, como a Globo, CNT e Manchete.
    Como profundo conhecedor do gênero, trabalhou como comentarista dos desfiles de escolas de samba em diferentes emissoras de televisão, como a Globo, CNT e Manchete. Foto: Reprodução do Instagram @jorgearagaodacruz
  • Aragão também menciona ter uma fé profunda em São Jorge e São José, santos de devoção de sua mãe. Algo que influenciou algumas de suas composições, como uma música sobre sua experiência de sobrevivência durante a pandemia.
    Aragão também menciona ter uma fé profunda em São Jorge e São José, santos de devoção de sua mãe. Algo que influenciou algumas de suas composições, como uma música sobre sua experiência de sobrevivência durante a pandemia. Foto: Revela Web - Flickr
  • Jorge Aragão já lançou mais de 20 discos, com discografias que chegam a mais de 30 álbuns, incluindo os de estúdio e gravações ao vivo
    Jorge Aragão já lançou mais de 20 discos, com discografias que chegam a mais de 30 álbuns, incluindo os de estúdio e gravações ao vivo Foto: Divulgação
  • Em 2016, os quarenta anos de carreira de Aragão foram celebrados com o projeto
    Em 2016, os quarenta anos de carreira de Aragão foram celebrados com o projeto "Samba Book", da Musickeria, um box reunindo biografia, DVD e CDs e partituras. No ano seguinte, o projeto foi indicado ao Grammy Latino de 2017 de Melhor Álbum de Samba/Pagode. Foto: Reprodução do Instagram @jorgearagaodacruz
  • É casado com Fátima Santos e tem duas filhas, Tânia e Vânia Aragão. Suas filhas foram homenageadas em algumas de suas composições, como
    É casado com Fátima Santos e tem duas filhas, Tânia e Vânia Aragão. Suas filhas foram homenageadas em algumas de suas composições, como "Coisinha do Pai", para Vânia, e "Claridade", para Tânia. Foto: Reprodução do Instagram @jorgearagaodacruz
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay