Jorge Aragão anuncia que pretende reduzir a quantidade de shows em 2026

Nos anos 2000, a carreira de Jorge Aragão foi marcada pela continuidade do sucesso como cantor e compositor, com o lançamento de vários álbuns. Entre eles, os "Ao Vivo 2", de 2000, e "Ao Vivo 3", 2004, além do "Da Noite pro Dia", de 2003. Foto: Reprodução do Instagram @jorgearagaodacruz