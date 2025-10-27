Assine
Novas ferramentas de tradução em tempo real prometem revolucionar comunicação global; entenda

  • Em setembro, a Apple anunciou os novos AirPods Pro 3, que oferecem uma ferramenta de
  • Nela, o usuário ouve a tradução no fone e vê a transcrição no celular.
  • A inovação é considerada um marco no uso prático da inteligência artificial e pode revolucionar viagens internacionais, atendimento ao público e interações num geral.
  • A nova função estará disponível para AirPods Pro 2 e 3, com suporte inicial a inglês (britânico e norte-americano), francês, alemão, português do Brasil e espanhol.
  • Até o fim de 2025, são esperadas expansões para mandarim, japonês, coreano e italiano.
  • Por um lado, especialistas alertam que a tecnologia ainda é imperfeita, com falhas ocasionais nas traduções.
  • Mesmo assim, a chegada da nova ferramenta deve facilitar a comunicação e impulsionar o turismo pelo mundo.
  • Uma pesquisa de 2025 da Preply indicou que o medo do idioma faz um terço dos americanos escolher destinos onde não haja conflito linguístico.
  • A tecnologia pode favorecer pequenos negócios locais, permitindo que turistas interajam com que não domina o inglês.
  • A tradução em tempo real também pode trazer grandes benefícios ao setor de transporte, especialmente na aviação, onde barreiras linguísticas frequentemente causam atrasos e riscos de segurança.
  • Pesquisas mostram que aeroportos menores não dispõem de recursos para oferecer cursos formais de idiomas, fazendo com que os empregados aprendam de forma improvisada.
  • Durante os voos, mal-entendidos entre pilotos e controladores de tráfego aéreo já provocaram acidentes fatais, agravados por sotaques ou expressões regionais.
  • Por outro lado, a tecnologia levanta preocupações sobre um possível declínio no interesse em cursos de idiomas.
  • Educadores e linguistas defendam que o contato real com culturas e expressões não verbais é insubstituível.
  • No início de 2025, a Samsung já havia lançado seu próprio serviço de tradução simultânea, o
  • O recurso chegou com 20 idiomas disponíveis: português (Brasil), coreano, inglês, árabe, chinês simplificado, holandês, francês, alemão, hindi, indonésio, italiano, japonês, polonês, romeno, russo, espanhol, sueco, tailandês, turco e vietnamita.
