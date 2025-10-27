Economia
Após tentativa de golpe, lanchonete viraliza ao mandar entregar ‘X-Pedra’
-
Vitor de Souza Silva recebeu um pedido de oito sanduíches, uma batata frita, três açaís, um creme de maracujá e um refrigerante, totalizando R$ 254. Foto: Reprodução/TV Anhanguera
-
O suposto cliente enviou um comprovante de PIX falso, mas Vitor percebeu a fraude antes de preparar o pedido. Foto: Reprodução/TV Anhanguera
-
Em vez de simplesmente cancelar, ele decidiu pregar uma peça: improvisou um “lanche” usando pedras e restos encontrados na rua, além de colocar água no pote de açaí. Foto: Reprodução/TV Anhanguera
-
O combo "fake" foi embalado e entregue normalmente, acompanhado da frase “pix falso, lanche falso” escrita na embalagem. Foto: Montagem/Reprodução/TV Anhanguera
-
-
Para surpresa geral, o golpista respondeu com bom humor, elogiando os “sanduíches” e dizendo que pediria novamente. A história viralizou na internet. Foto: Reprodução/TV Anhanguera
-
Um vídeo mostra um dos funcionários preparando o "lanche" com folhas de plantas: "Vou mostrar aqui pra vocês o X-salada [...] é rúcula isso daqui, gourmet", brincou. Foto: Montagem/Reprodução/TV Anhanguera
-
Em entrevista à TV Anhanguera, o dono da lanchonete contou que, apesar de ser uma situação séria, resolveu lidar de forma leve para alertar outros comerciantes sobre golpes desse tipo. Foto: Reprodução/TV Anhanguera
-
-
Ao g1, Vitor disse que o mesmo golpista já tinha tentado enganá-los dois meses atrás. Foto: Reprodução/TV Anhanguera
-
Na primeira ocasião, ele não estava presente e apenas soube do golpe ao ser informado por uma funcionária de que o pagamento não havia caído na conta. Foto: Reprodução/TV Anhanguera
-
O proprietário também revelou que, depois da "pegadinha", alguns clientes começaram a enviar mensagens com comprovantes acompanhados da frase: “Esse é verdadeiro, viu?”. Foto: Montagem/Reprodução/TV Anhanguera
-
-
A lanchonete “Açaí e Sanduíche do Vitão", que ficou famosa depois da história inusitada, fica em Anápolis, município localizado no estado de Goiás. Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis
-
Fundada em 1873, a cidade é conhecida por sua importância estratégica no cenário econômico e logístico do Centro-Oeste. Foto: Domínio público/Acervo Arquivo Nacional
-
A cidade está situada em um entroncamento rodoviário importante, com acesso às principais capitais brasileiras, como Brasília, Goiânia e Belo Horizonte. Foto: Wikimedia Commons/Fronteira
-
-
Com uma população de aproximadamente 400 mil habitantes, Anápolis é uma das cidades mais desenvolvidas e populosas do estado. Foto: Josue Marinho - Panoramio
-
O município abriga o Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), um dos principais polos industriais da região, que atrai grandes empresas e gera milhares de empregos. Foto: Divulgação/Codego