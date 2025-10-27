Galeria
Veja como irá funcionar o programa do governo que dará crédito para reformar casas
O orçamento total é de R$ 40 bilhões e a previsão de início das inscrições é dia 3 de novembro. Foto: Daniel Dan/Unsplash
A iniciativa busca melhorar residências já existentes, combatendo o déficit habitacional por inadequação. Foto: Domínio Público
Famílias com renda de até R$ 9,6 mil poderão obter financiamento a partir de R$ 5 mil, com prazo de até 60 meses. Foto: Reproduc?a?o/CNN
Acima desse valor de R$ 9,6 mil, o mínimo a ser financiado é R$ 30 mil, com pagamento em até 180 meses, conforme regras da Caixa Econômica Federal. Foto: Reproduc?a?o/CNN
As taxas de juros vão ser de acordo com as rendas das famílias. Foto: Freepik
Para famílias que têm renda de até R$ 3.200, por exemplo, os juros são a partir de 1,17% ao mês. Foto: Steve Buissinne/Pixabay
Já para famílias com renda entre R$ 3.200,01 e R$ 9.600, a taxa de juros é de 1,95% ao mês. Foto: mamewmy/Freepik
Para rendas familiares acima de R$ 9.600, os juros vão variar entre 1,33% e 1,95% ao mês. Foto: steve buissine/Pixabay
Os recursos podem ser usados para compra de materiais de construÃ§Ã£o, pagamento de mÃ£o de obra e contrataÃ§Ã£o de serviÃ§os como projeto e acompanhamento da obra. Foto: Reproduc?a?o/CNN
Limites e Regras: O valor da parcela é limitado a 25% da renda familiar e cada família pode ter apenas uma operação ativa por vez. Foto: dancycrave1/Pixabay
Inscrição: A solicitação para participar do programa pode feita de forma 100% digital, pelo site ou aplicativo da Caixa, a partir de 3 de novembro. Foto: Divulgação/Caixa
Para isso, será preciso fazer uma simulação de crédito e preencher informações sobre a renda familiar e o imóvel que receberá a reforma. Foto: Reprodução/TV Globo
Recebida a aprovação, é necessário assinar o contrato digitalmente e enviar fotos do imóvel antes da reforma. Foto: Panoramio - Manoel Messias de Sousa
Em seguida, o primeiro depósito será liberado na conta informada. A pessoa deverá enviar fotos que comprovem o andamento da obra para que o restante do crédito seja depositado. Foto: Flickr - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
A meta inicial do governo é realizar 1,5 milhão de contratações por meio do programa. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Fiscalização: As fotos enviadas serão analisadas por inteligência artificial para detectar qualquer tipo de manipulação digital. Foto: Freepik
Além disso, se ficar comprovado que a pessoa tentou de alguma forma usar o dinheiro para outra finalidade, ela poderá perder as taxas reduzidas e responder pelas condições de crédito comum. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil