Veja como irá funcionar o programa do governo que dará crédito para reformar casas

  • O orçamento total é de R$ 40 bilhões e a previsão de início das inscrições é dia 3 de novembro.
    O orçamento total é de R$ 40 bilhões e a previsão de início das inscrições é dia 3 de novembro. Foto: Daniel Dan/Unsplash
  • A iniciativa busca melhorar residências já existentes, combatendo o déficit habitacional por inadequação.
    A iniciativa busca melhorar residências já existentes, combatendo o déficit habitacional por inadequação. Foto: Domínio Público
  • Famílias com renda de até R$ 9,6 mil poderão obter financiamento a partir de R$ 5 mil, com prazo de até 60 meses.
    Famílias com renda de até R$ 9,6 mil poderão obter financiamento a partir de R$ 5 mil, com prazo de até 60 meses. Foto: Reproduc?a?o/CNN
  • Acima desse valor de R$ 9,6 mil, o mínimo a ser financiado é R$ 30 mil, com pagamento em até 180 meses, conforme regras da Caixa Econômica Federal.
    Acima desse valor de R$ 9,6 mil, o mínimo a ser financiado é R$ 30 mil, com pagamento em até 180 meses, conforme regras da Caixa Econômica Federal. Foto: Reproduc?a?o/CNN
  • As taxas de juros vão ser de acordo com as rendas das famílias.
    As taxas de juros vão ser de acordo com as rendas das famílias. Foto: Freepik
  • Para famílias que têm renda de até R$ 3.200, por exemplo, os juros são a partir de 1,17% ao mês.
    Para famílias que têm renda de até R$ 3.200, por exemplo, os juros são a partir de 1,17% ao mês. Foto: Steve Buissinne/Pixabay
  • Já para famílias com renda entre R$ 3.200,01 e R$ 9.600, a taxa de juros é de 1,95% ao mês.
    Já para famílias com renda entre R$ 3.200,01 e R$ 9.600, a taxa de juros é de 1,95% ao mês. Foto: mamewmy/Freepik
  • Para rendas familiares acima de R$ 9.600, os juros vão variar entre 1,33% e 1,95% ao mês.
    Para rendas familiares acima de R$ 9.600, os juros vão variar entre 1,33% e 1,95% ao mês. Foto: steve buissine/Pixabay
  • Os recursos podem ser usados para compra de materiais de construÃ§Ã£o, pagamento de mÃ£o de obra e contrataÃ§Ã£o de serviÃ§os como projeto e acompanhamento da obra.
    Os recursos podem ser usados para compra de materiais de construÃ§Ã£o, pagamento de mÃ£o de obra e contrataÃ§Ã£o de serviÃ§os como projeto e acompanhamento da obra. Foto: Reproduc?a?o/CNN
  • Limites e Regras: O valor da parcela é limitado a 25% da renda familiar e cada família pode ter apenas uma operação ativa por vez.
    Limites e Regras: O valor da parcela é limitado a 25% da renda familiar e cada família pode ter apenas uma operação ativa por vez. Foto: dancycrave1/Pixabay
  • Inscrição: A solicitação para participar do programa pode feita de forma 100% digital, pelo site ou aplicativo da Caixa, a partir de 3 de novembro.
    Inscrição: A solicitação para participar do programa pode feita de forma 100% digital, pelo site ou aplicativo da Caixa, a partir de 3 de novembro. Foto: Divulgação/Caixa
  • Para isso, será preciso fazer uma simulação de crédito e preencher informações sobre a renda familiar e o imóvel que receberá a reforma.
    Para isso, será preciso fazer uma simulação de crédito e preencher informações sobre a renda familiar e o imóvel que receberá a reforma. Foto: Reprodução/TV Globo
  • Recebida a aprovação, é necessário assinar o contrato digitalmente e enviar fotos do imóvel antes da reforma.
    Recebida a aprovação, é necessário assinar o contrato digitalmente e enviar fotos do imóvel antes da reforma. Foto: Panoramio - Manoel Messias de Sousa
  • Em seguida, o primeiro depósito será liberado na conta informada. A pessoa deverá enviar fotos que comprovem o andamento da obra para que o restante do crédito seja depositado.
    Em seguida, o primeiro depósito será liberado na conta informada. A pessoa deverá enviar fotos que comprovem o andamento da obra para que o restante do crédito seja depositado. Foto: Flickr - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
  • A meta inicial do governo é realizar 1,5 milhão de contratações por meio do programa.
    A meta inicial do governo é realizar 1,5 milhão de contratações por meio do programa. Foto: Ricardo Stuckert/PR
  • Fiscalização: As fotos enviadas serão analisadas por inteligência artificial para detectar qualquer tipo de manipulação digital.
    Fiscalização: As fotos enviadas serão analisadas por inteligência artificial para detectar qualquer tipo de manipulação digital. Foto: Freepik
  • Além disso, se ficar comprovado que a pessoa tentou de alguma forma usar o dinheiro para outra finalidade, ela poderá perder as taxas reduzidas e responder pelas condições de crédito comum.
    Além disso, se ficar comprovado que a pessoa tentou de alguma forma usar o dinheiro para outra finalidade, ela poderá perder as taxas reduzidas e responder pelas condições de crédito comum. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil
