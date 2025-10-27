Assine
‘Poeira misteriosa’ quase provocou tragédia em voo da British Airways; relembre!

  • O voo partia de Kuala Lumpur, na Malásia, a caminho de Perth, na Austrália.
    O voo partia de Kuala Lumpur, na Malásia, a caminho de Perth, na Austrália. Foto: RENE RAUSCHENBERGER/Pixabay
  • Quando sobrevoava os céus próximo a Jacarta, na Indonésia, a tripulação notou algo estranho: fumaça na cabine e um brilho misterioso nas asas.
    Quando sobrevoava os céus próximo a Jacarta, na Indonésia, a tripulação notou algo estranho: fumaça na cabine e um brilho misterioso nas asas. Foto: Jack Robinson/Unsplash
  • Todos os quatro motores pararam de funcionar repentinamente a mais de 11 km de altitude, transformando o avião em um gigantesco planador.
    Todos os quatro motores pararam de funcionar repentinamente a mais de 11 km de altitude, transformando o avião em um gigantesco planador. Foto: Sangga Rima Roman Selia/Unsplash
  • “Senhoras e senhores, aqui quem fala é o comandante. Nós estamos com um pequeno problema. Todos os quatro motores pararam de funcionar”, anunciou o comandante Eric Moody.
    “Senhoras e senhores, aqui quem fala é o comandante. Nós estamos com um pequeno problema. Todos os quatro motores pararam de funcionar”, anunciou o comandante Eric Moody. Foto: ThisIsEngineering/Pexels
  • A falha dos motores ocorreu após a aeronave entrar em uma nuvem de cinzas expelida pelo vulcão Galunggung, que havia entrado em erupção horas antes.
    A falha dos motores ocorreu após a aeronave entrar em uma nuvem de cinzas expelida pelo vulcão Galunggung, que havia entrado em erupção horas antes. Foto: Pexels/Pixabay
  • Enquanto isso, a tripulação tentava religar os motores, mas instrumentos vitais, como o indicador de velocidade, estavam comprometidos.
    Enquanto isso, a tripulação tentava religar os motores, mas instrumentos vitais, como o indicador de velocidade, estavam comprometidos. Foto: aleb Woods/Unsplash
  • Sem pressurização, o copiloto Roger Greaves quase desmaiou devido a uma máscara de oxigênio defeituosa, forçando uma descida de emergência.
    Sem pressurização, o copiloto Roger Greaves quase desmaiou devido a uma máscara de oxigênio defeituosa, forçando uma descida de emergência. Foto: pexels/kelly
  • As cinzas abrasivas escureceram as janelas, tornando a situação ainda mais crítica, já que os pilotos não conseguiam enxergar a cidade com nitidez.
    As cinzas abrasivas escureceram as janelas, tornando a situação ainda mais crítica, já que os pilotos não conseguiam enxergar a cidade com nitidez. Foto: Peggychoucair/Pixabay
  • Sem empuxo, os pilotos se preparavam para um pouso de emergência no meio do oceano, à noite.
    Sem empuxo, os pilotos se preparavam para um pouso de emergência no meio do oceano, à noite. Foto: Freepik/wirestock
  • Quando o avião atingiu 3.800 metros, os motores voltaram a funcionar, para alívio de todos que estavam a bordo.
    Quando o avião atingiu 3.800 metros, os motores voltaram a funcionar, para alívio de todos que estavam a bordo. Foto: Clique Images/Unsplash
  • Mesmo com visibilidade comprometida, o pouso no aeroporto de Halim, em Jacarta, foi um feito de forma segura.
    Mesmo com visibilidade comprometida, o pouso no aeroporto de Halim, em Jacarta, foi um feito de forma segura. Foto: Wikimedia Commons/Aaron Davis
  • Ninguém morreu ou sequer se feriu nesta que ficou conhecida como uma das histórias mais tensas da história da aviação.
    Ninguém morreu ou sequer se feriu nesta que ficou conhecida como uma das histórias mais tensas da história da aviação. Foto: Ty Yang/Pixabay
  • Uma investigação revelou que o vulcão Galunggung havia lançado uma nuvem de cinzas invisível aos radares.
    Uma investigação revelou que o vulcão Galunggung havia lançado uma nuvem de cinzas invisível aos radares. Foto: Freepik/jcomp
  • O incidente levou a mudanças importantes nos protocolos de segurança aérea, como monitoramento de vulcões para evitar rotas perigosas e treinamento aprimorado para falhas múltiplas de motores.
    O incidente levou a mudanças importantes nos protocolos de segurança aérea, como monitoramento de vulcões para evitar rotas perigosas e treinamento aprimorado para falhas múltiplas de motores. Foto: Neil Wetmore - Wikimédia Commons
  • A tripulação da British Airways foi condecorada pelo ato de bravura e por ter conseguido pousar em segurança.
    A tripulação da British Airways foi condecorada pelo ato de bravura e por ter conseguido pousar em segurança. Foto: Wikimedia Commons/Mertbiol
  • Uma curiosidade sobre o caso é que dois passageiros se casaram anos depois, unidos pela experiência de quase morte.
    Uma curiosidade sobre o caso é que dois passageiros se casaram anos depois, unidos pela experiência de quase morte. Foto: StockSnap/Pixabay
  • Em 2010, uma outra erupção, a do vulcão Eyjafjallajökull, na Islândia, causou caos no tráfego aéreo europeu, com milhares de voos cancelados.
    Em 2010, uma outra erupção, a do vulcão Eyjafjallajökull, na Islândia, causou caos no tráfego aéreo europeu, com milhares de voos cancelados. Foto: Divulgação/NASA
