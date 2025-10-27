Os grandes ilusionistas da História e seus truques indecifráveis

Uma curiosidade: Em 2018, David Copperfield foi obrigado pela Justiça a revelar o segredo de um truque porque um participante moveu processo alegando ter se ferido. No número, pessoas da plateia reapareciam no fundo do palco. Copperfield revelou que, após as cortinas caírem, elas eram conduzidas por passagens secretas. Foto: Homer Liwag wikimedia commons