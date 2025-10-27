Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Hong Kong tem pessoas vivendo em cubículos menores do que solitárias de prisão

LA
Lance
  • Em Hong Kong, a falta de moradias acessíveis levou milhares de pessoas a viverem nos chamados “apartamentos-caixão”.
    Em Hong Kong, a falta de moradias acessíveis levou milhares de pessoas a viverem nos chamados “apartamentos-caixão”. Foto: Reprodução/TV Globo
  • São verdadeiros microespaços sem janelas, com banheiros minúsculos e cozinhas compartilhadas.
    São verdadeiros microespaços sem janelas, com banheiros minúsculos e cozinhas compartilhadas. Foto: Reprodução/TV Globo
  • Algumas unidades chegam a ter menos de 2 metros de comprimento e 0,5 metro de largura.
    Algumas unidades chegam a ter menos de 2 metros de comprimento e 0,5 metro de largura. Foto: Reprodução/TV Globo
  • Para se ter uma ideia, esses espaços são ainda menores que uma solitária em uma prisão de Hong Kong.
    Para se ter uma ideia, esses espaços são ainda menores que uma solitária em uma prisão de Hong Kong. Foto: Reprodução/TV Globo
  • O fenômeno revela uma dura realidade marcada por aluguéis altos e desigualdade social extrema.
    O fenômeno revela uma dura realidade marcada por aluguéis altos e desigualdade social extrema. Foto: Reprodução/TV Globo
  • Moradores pagam cerca de R$ 1.400 por mês por locais onde mal podem se mover, enquanto o luxo domina os arranha-céus da cidade.
    Moradores pagam cerca de R$ 1.400 por mês por locais onde mal podem se mover, enquanto o luxo domina os arranha-céus da cidade. Foto: Reprodução/TV Globo
  • Especialistas apontam que a crise resulta de dois fatores: especulação imobiliária e da precarização do trabalho.
    Especialistas apontam que a crise resulta de dois fatores: especulação imobiliária e da precarização do trabalho. Foto: Reprodução/TV Globo
  • Para alguns moradores, como Mr. Tang, o sonho é ter o mínimo de conforto e privacidade.
    Para alguns moradores, como Mr. Tang, o sonho é ter o mínimo de conforto e privacidade. Foto: Reprodução/TV Globo
  • "Um banheiro em que eu consiga entrar de frente. Uma cozinha. Um espaço para colocar uma cadeira e uma mesa ao lado da cama”, relatou ele. Foto: Reprodução/TV Globo
  • A assistente social Lain Shan Sze, que acompanha esses moradores há 30 anos, relata histórias marcadas pela solidão, calor sufocante e falta de dignidade.
    A assistente social Lain Shan Sze, que acompanha esses moradores há 30 anos, relata histórias marcadas pela solidão, calor sufocante e falta de dignidade. Foto: Reprodução/TV Globo
  • A faxineira Wai-Shan Lee, uma das moradoras dos “apartamentos-caixão”, revela que passou a viver ali após perder a mãe e brigar com o irmão.
    A faxineira Wai-Shan Lee, uma das moradoras dos “apartamentos-caixão”, revela que passou a viver ali após perder a mãe e brigar com o irmão. Foto: Reprodução/TV Globo
  • “Morar lá é devastador. Sinto falta da minha casa, quero muito voltar para o mundo de quando eu era pequena
    “Morar lá é devastador. Sinto falta da minha casa, quero muito voltar para o mundo de quando eu era pequena", contou ao Fantástico. Foto: Reprodução/TV Globo
  • Em Hong Kong, o preço médio de um imóvel é cerca de 20 vezes maior que a renda anual de um trabalhador comum.
    Em Hong Kong, o preço médio de um imóvel é cerca de 20 vezes maior que a renda anual de um trabalhador comum. Foto: Reprodução/TV Globo
  • A escassez de moradias públicas e as filas de espera de anos tornam esses espaços minúsculos a única opção viável para quem ganha pouco.
    A escassez de moradias públicas e as filas de espera de anos tornam esses espaços minúsculos a única opção viável para quem ganha pouco. Foto: Reprodução/TV Globo
  • Organizações sociais pedem reformas estruturais e subsídios habitacionais, mas, por ora, os apartamentos-caixão continuam se multiplicando.
    Organizações sociais pedem reformas estruturais e subsídios habitacionais, mas, por ora, os apartamentos-caixão continuam se multiplicando. Foto: Reprodução/TV Globo
  • Recentemente, esses espaços foram rebatizados de “microapartamentos” em uma tentativa de continuar monetizando em cima da desigualdade urbana.
    Recentemente, esses espaços foram rebatizados de “microapartamentos” em uma tentativa de continuar monetizando em cima da desigualdade urbana. Foto: Reprodução/TV Globo
  • Com aproximadamente 7,4 milhões de habitantes, Hong Kong tem o maior número de arranha-céus do mundo, ultrapassando cidades como Nova York.
    Com aproximadamente 7,4 milhões de habitantes, Hong Kong tem o maior número de arranha-céus do mundo, ultrapassando cidades como Nova York. Foto: Marci Marc por Pixabay
  • Paradoxalmente, em meio a tanta riqueza, o espaço é tão escasso que cemitérios verticais e crematórios automatizados foram criados para lidar com a falta de terreno.
    Paradoxalmente, em meio a tanta riqueza, o espaço é tão escasso que cemitérios verticais e crematórios automatizados foram criados para lidar com a falta de terreno. Foto: Reprodução/TV Globo
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay