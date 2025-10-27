LUTO NO CINEMA
Ator morre dormindo e reduz lista dos famosos nonagenários estrangeiros
Jack Betts morreu aos 96 anos; sobrinho diz que ele morreu em casa, na Califórnia; ator trabalhou em filme do Homem-Aranha
A morte do ator Jack Betts , aoa 96 anos, no dia 19/6/2025, reduziu a lista de famosos que ainda estão vivos após os 90 anos de idade. Um sobrinho do ator revelou à revista Variety que Betts morreu dormindo, em Los Osos, na Califórnia. Ele interpretou o presidente do conselho da Oscorp que demite Norman Osborn, o vilão interpretado por Willem Dafoe. Foto: Divulgação
Jack Betts nasceu em 11/4/1929 em Miami. Formado no prestigiado Actors Studio, atuou muito em faroestes americanos. Mas costuma ser lembrado pelo papel modesto, mas marcante, no filme "Homem-Aranha" (2002) Foto: Divulgação
Diversos atores e atrizes já passaram dos 90 anos. Alguns se aposentaram, enquanto outros continuam em atividade. Veja a lista. Foto: Imagem de Mircea - All in collections por Pixabay
Alguns, inclusive, continuam ativos. Michael Caine, de 92 anos, por exemplo, anunciou que pode interromper a aposentadoria para a sequência de O Último Caçador de Bruxas. Ele voltaria ao papel de Dolan, o padre que auxiliava o caçador vivido por Vin Diesel. Foto: Reprodução/IMDb
A Lionsgate aposta em nova tecnologia para expandir a franquia. Antes, Caine dizia só enxergar papéis para “homens muito velhos” em sua carreira. Ele anunciou a aposentadoria em 2023. Foto: Reprodução de vídeo
Dick van Dyke- Nasceu em 13/12/1925 no Missouri (EUA). Em 2020, atuou em "O Retorno de Mary Poppins", reedição do "Mary Poppins" original, que ele também estrelou. Esse é seu maior marco no cinema. Foto: divulgação Montagem Flipar
Em junho de 2024, Dick tornou-se o artista mais velho a receber um prêmio Emmy. Ele estava presente na cerimônia de premiação e reagiu com surpresa quando seu nome foi anunciado. Foto: Reprodução de vídeo redes sociais redes
Foi por sua participação especial na novela "Days of Our Lives", há mais de 50 anos no ar nos Estados Unidos. Ele fez o papel de um homem misterioso, que sofre de amnésia. Com uma bengala, ele dançou e brincou na cerimônia de premiação. Foto: Reprodução de vídeo redes sociais redes
Rita Moreno - Nasceu em 11/12/1931, em Hamacao (Porto Rico). Ainda atua. Fez West Side Story (2021), The Prank (2022) e está filmando Fast X (2023). Foto: reprodução instagram
Rita é atriz, cantora e dançarina. Começou a carreira em 1950. Seu maior papel foi em West Side Story (Amor Sublime Amor), que lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante (1962). Foto: divulgação
Bárbara Eden - Nasceu em 23/8/1931, no Texas (EUA). Seus últimos trabalhos em cinema e TV foram em 2003. Foto: reprodução instagram
Barbara notabilizou-se no seriado de TV "Jeannie é um Gênio", anos anos 1960 e 1970. Foto: divulgação
Terry Kilburn - Nascido em Londres em 25 de novembro de 1926, mudou-se para Hollywood, nos Estados Unidos, aos 10 anos de, e é mais conhecido por seus papéis como ator infantil durante a Era de Ouro de Hollywood, em filmes como A Christmas Carol (1938) e Adeus, Mr. Chips (1939) no final dos anos 1930. Foto: Reprodução Instagram
Robert Duvall - Nasceu em 5/1/1931 na CalifÃ³rnia (EUA). Seu Ãºltimo trabalho em cinema foi no filme "O Juiz" (2014), no papel de protagonista, o juiz Joseph Palmer. Foto: gdcgraphics wikimedia commons
Ator, produtor e cineasta, Duvall ganhou Oscar por "Força do Carinho" (1983), mas é mais lembrado como o tenente-coronel Bill Kilgore em "Apocalypse Now" (1979 - foto), que lhe valeu outras premiações, e o advogado Tom Hagen na saga "O Poderoso Chefão" Foto: divulgação
William Shatner - Nasceu em 22/3/1931 em Quebec (Canadá). Continua atuante. Intérprete de Lord Ogmba, em 2019, em "Creators: The Past". Apresentador da série documental O Inexplicável, na Discovery. Foto: reprodução instagram
Shatner também é músico. Seu maior papel é o capitão James T. Kirk, da nave Enterprise na saga Star Trek. Em 2021, ele fez viagem curta ao espaço na nave da Blue Origin. Foto: divulgação
Clint Eastwood - Nasceu em 31/5/1930, na Califórnia (EUA). Ainda é muito atuante. Em 2024, dirigiu "Jurado Nº 2". Clint tem 8 indicações ao Oscar. Venceu por direção e filme em "Imperdoáveis" e "Menina de Ouro". Foto: divulgação
Sophia Loren -Nascida em 20 de setembro de 1934, a italiana ganhou reconhecimento em 1962, quando recebeu o Oscar de melhor atriz por sua atuação no filme "Duas Mulheres", que também lhe rendeu o BAFTA e no Festival de Cannes. Sua carreira atingiu o auge em 1964, no filme "A Queda do Império Romano". Foto: Divulgação
Brigitte Bardot -Nascida em 28 de setembro de 1934, ficou famosa por interpretar personagens emancipados. A atriz tornou-se mundialmente conhecida em 1957, com o polêmico filme "E Deus Criou a Mulher". A francesa foi eleita pela revista TIME um dos cem nomes mais influentes da história da moda. Foto: Reprodução de TV
Nancy Ann Olson - Nascida em 14 de julho de 1928, foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por seu papel em "O Crepúsculo dos Deuses" (1950). Também apareceu em "O Fantástico Super-Homem" (1961) e no filme de desastre "Airport 1975" (1974). Foto: Reprodução YouTube
Tippi Hedren - Nasceu em 19/1/1930 em Minnesota (EUA). Não atua desde 2014. É lembrada pelo papel de Marnie no filme homônimo de Alfred Hitchcock. Foto: Divulgação e domínio público montagem flipar
Robert Wagner - Nasceu em 10/2/1930 em Michigan (EUA). Fez grande sucesso ao lado de Stefanie Powers no seriado Casal 20. Foi envolvido em polêmica por causa da morte da esposa, a atriz Natalie Wood, que se afogou em 1981 durante passeio de barco. Ele enfrentou suspeita de assassinato, mas o caso não teve provas. Foto: reprodução instagram
Phyllida Law - Nascida em 8 de maio de 1932, a atriz trabalhou extensivamente na televisão, incluindo aparições em "Dixon of Dock Green", "Rumpole of the Bailey" e na adaptação de 1972 do conto de Lorde Peter Wimsey: "The Unpleasantness at the Bellona Club". Foto: Caroline Bonarde Ucci wikimedia commons
June Squibb - Nasceu em 6/11/1929 em Illinois (EUA). Sempre atuou como coadjuvante e foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por "Payne Nebraska" (2013). Foto: Art Directors Guild wikimedia commons
Martha Ofelia Galindo- Nascida em 12 de julho de 1929, é uma atriz mexicana conhecida pelo seu trabalho em "Um golpe no coração" (2008), "Cero en conducta" (1998) e "El juego de Zuzanka" (1970). Foto: Milton Martínez / Secretaría de Cultura de la Ciudad de México wikimedia commons
Paul Dooley - Nasceu em 22/2/1928 em Virginia Ocidental (EUA). Começou a carreira como cartunista e migrou para cinema e shows, sempre no ramo do humor. Interpretou o Dudu em Popeye (1980) Foto: Paul J. Alessi wikimedia commons e divulgação Montagem Flipar
Estelle Parsons - Nasceu em 20/11/1927, em Massachussetts (EUA). Fez cinema, teatro e TV. Ganhou Oscar de Coadjuvante (1968) por Bonnie & Clyde. Foto: reprodução instagram
Lisa Lu - Nasceu em 19/1//1927 em Pequim (China). Cantora de ópera, foi para os EUA e seus principais papéis foram nos filmes é mais conhecida por seus papéis nos filmes O Último Imperador, The Joy Luck Club e Podres de Ricos. Foto: Fedefede99 wikimedia commons
William Daniels - Nasceu em 31/3/1927 em Nova York (EUA). Ator de cinema e TV, teve papéis de coadjuvante em vários filmes e seriados. Foto: reprodução IMDb
June Lockhart -Nascida em 25 de junho de 1925, a atriz estreou profissionalmente com oito anos no Metropolitan Opera, de Nova York. Além disso, seus principais trabalhos foram nas séries televisivas "Lassie" e "Perdidos no Espaço", na qual interpretou Maureen Robinson. Foto: Mathew Imaging/NASA wikimedia commons
Mel Brooks - Nasceu em 28/6/1926 em Nova York (EUA). Ator, cineasta e músico. Um dos poucos artistas a receber os 4 maiores prêmios: Oscar (cinema), Grammy (música), Emmy (TV) e Tony (teatro). Foto: Angela George wikimedia commons
Eva Marie Saint - Nasceu em 4/7/1924 em Nova Jersey (EUA). Uma das belas loiras da Era de Ouro de Hollywood, Oscar pela atuação em "Sindicato de Ladrões", ao lado de Marlon Brando (1954). Foto: domínio público e reprodução adorocinema Montagem Flipar
