Ator morre dormindo e reduz lista dos famosos nonagenários estrangeiros

Terry Kilburn - Nascido em Londres em 25 de novembro de 1926, mudou-se para Hollywood, nos Estados Unidos, aos 10 anos de, e é mais conhecido por seus papéis como ator infantil durante a Era de Ouro de Hollywood, em filmes como A Christmas Carol (1938) e Adeus, Mr. Chips (1939) no final dos anos 1930. Foto: Reprodução Instagram