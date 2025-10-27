Galeria
Jennifer Aniston quebra o silêncio e abre jogo sobre luta para ter filhos
-
Ela disse: "Ninguém sabe a minha história, nem o que eu passei nos últimos 20 anos tentando formar uma família, porque eu não saio por aí contando meus problemas de saúde". Foto: Domínio Público
-
E acrescentou: "Isso não é da conta de ninguém. Mas chega um ponto em que você não consegue não ouvir – a narrativa de que eu não terei um filho, não terei uma família, porque sou egoísta, uma workaholic. Isso me afeta – eu sou apenas um ser humano. Somos todos seres humanos". Foto: Domínio Público
-
Aniston ainda comentou que não sente mais obrigação de desmentir as notícias: "O ciclo de notícias é tão rápido que simplesmente desaparece. Claro, há momentos em que sinto aquela sensação de injustiça – quando algo foi dito que não é verdade e eu preciso consertar o erro. E então eu penso: 'Minha família sabe a minha verdade, meus amigos sabem a minha verdade'". Foto: Reprodução instagram
-
Em novembro de 2022, ela já havia revelado que tentou fazer fertilização in vitro perto dos 40 anos de idade. "Foi uma jornada desafiadora para mim. Todos os anos e anos de especulação... Eu estava passando por fertilização in vitro, tomando chás chineses... tentei de tudo", começou Aniston. Foto: Instagram @jenniferaniston
-
-
"Eu daria qualquer coisa a alguém que tivesse me dito: 'Congele seus óvulos. Faça um favor a si mesma.' Você simplesmente não pensa nisso. Então aqui estou eu hoje. É tarde demais", acrescentou a atriz. Foto: looks Celebrity - Flickr
-
Jennifer Aniston foi casada de 2000 a 2005 com o ator Brad Pitt. Após o final do vínculo com o primeiro, ela viu o ex ter seis filhos com Angelina Jolie, sendo três biológicos e três adotivos. Foto: Reprodução de Instagram
-
Desde então, Aniston convive com críticas de que se separou de Brad porque não queria lhe dar filhos. Ela nega que o casamento tenha chegado ao fim por conta disso e lamenta que haja pessoas fazendo este tipo de comentário. Foto: Ceng News - Flickr
-
-
"O motivo pelo qual meu marido me deixou, o porquê de nós termos terminado e acabado com o nosso casamento seria porque eu não tinha dado a ele uma criança. Tudo mentira. Eu não tenho nada a esconder a essa altura", comentou. Foto: Farah - Flickr
-
A atriz também foi casada com o ator Justin Theroux. O relacionamento começou em 2011 e os dois se casaram em 2015, mas o casal anunciou a separação no início de 2018. De acordo com eles, o término foi amigável e ocorreu por diferenças pessoais e de estilo de vida. Foto: Wikimedia Commons /Patrick L.
-
Jennifer Joanna Aniston nasceu nas proximidades de Los Angeles, em 11 de fevereiro de 1969. Além de atriz, ela também é empresária e produtora. Ela é filha dos atores Nancy Dow e John Aniston (morto em 2022). Foto: Instagram @jenniferaniston
-
-
Aniston é uma das atrizes mais famosas e premiadas do mundo. Ela trabalha com cinema e televisão desde 1987, quando foi figurante no filme "Mac and Me". Antes da fama, também foi garçonete, profissão em que ela diz que não mandava bem. Foto: Emily Miller - Flickr
-
O papel mais famoso dela foi o de Rachel, na série "Friends". Pelo papel, venceu o Emmy de Melhor Atriz em Série de Comédia em 2002. No ano seguinte, recebeu o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Série de Comédia ou Musical pelo mesma personagem. Foto: Divulgação
-
AlÃ©m disso, ganhou dois SAG Awards: um em 1996, junto ao elenco de Friends, e outro em 2020, como Melhor Atriz em SÃ©rie DramÃ¡tica por The Morning Show. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
-
-
Em "The Morning Show", Jennifer Aniston interpreta Alex Levy, uma das apresentadoras principais de um popular programa matinal de TV dos Estados Unidos. Foto: Divulgação Apple TV
-
Também recebeu indicações ao Emmy e ao Globo de Ouro por essa série. Foto: Instagram @jenniferaniston
-
Ela ainda teve trabalhos marcantes em filmes como "Todo Poderoso", "Marley e Eu", "Esposa de Mentirinha", "Cake" e "Mistério no Mediterrâneo". Foto: Divulgação
-
-
Em 2025, a atriz foi flagrada em um jantar com o ator Pedro Pascal. Ele, inclusive, quebrou o silêncio e respondeu a respeito dos rumores de affair com a estrela de "Friends". Foto: Montagem/Reprodução/Divulgação
-
"Jennifer e eu somos muito amigos. Pude jantar com ela no sábado (22/03/25). Foi um jantar divertido, com martínis", disse ele, em entrevista ao Entertainment Tonight. Foto: Reprodução
-
Pascal e Aniston foram vistos jantando no Sunset Tower Hotel, em Los Angeles. A presença dos dois juntos no restaurante Tower Bar rapidamente se espalhou pela internet, levantando especulações sobre um possível romance. Foto: Montagem/Reprodução/Instagram
-
-
Agora, uma curiosidade sobre a atriz: sofre de insônia, uma dificuldade crônica para dormir. “Tenho medo de passar mais uma noite contando as rachaduras nas paredes”, comentou. Foto: Instagram @jenniferaniston
-
Vale lembrar, também, que, em maio de 2025, Jennifer enfrentou uma situação delicada: um homem chamado Jimmy Wayne Carwyle colidiu com o portão de sua casa, segundo a NBC News. A atriz estava em casa no momento. Então, foi acusado pela promotoria do Condado de Los Angeles, na Califórnia, de vandalismo e perseguição. Foto: Reprodução Youtube
-
Carwyle foi considerado mentalmente incapaz de ir a julgamento após avaliações psiquiátricas e se declarou inocente das acusações de perseguição e vandalismo. Em outubro de 2025, um juiz de Los Angeles ainda não tinha decidido o plano de tratamento e local de internação do acusado. Foto: Freepik
-
-
A promotoria e a advogada de Aniston relataram que Carwyle a assediou por dois anos, enviando milhares de mensagens e tentando invadir sua propriedade. Segundo ela, ele mantinha um delírio persistente de que teria filhos com Aniston e poderia agir novamente se fosse liberado. Foto: Instagram @jenniferaniston
-
Preso desde o incidente, a defesa argumenta que o réu tem direito a um tratamento alternativo e defende sua internação em um hospital psiquiátrico estatal. Foto: Scott Rodgerson/Unsplash