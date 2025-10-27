Jennifer Aniston quebra o silêncio e abre jogo sobre luta para ter filhos

Aniston ainda comentou que não sente mais obrigação de desmentir as notícias: "O ciclo de notícias é tão rápido que simplesmente desaparece. Claro, há momentos em que sinto aquela sensação de injustiça – quando algo foi dito que não é verdade e eu preciso consertar o erro. E então eu penso: 'Minha família sabe a minha verdade, meus amigos sabem a minha verdade'". Foto: Reprodução instagram