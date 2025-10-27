Após mostrar novo ‘companheiro’ nas redes sociais, viúvo de Rita Lee revela onde estão as cinzas da cantora

Em 12/5/2024, um espaço dedicado à memória da cantora foi inaugurado no Rio. O Parque Rita Lee ocupa uma área de 136 mil m², dentro do parque olímpico, e tem pistas de skate, quadras poliesportivas, brinquedos e muro de escalada. O parque custou R$ 36 milhões e recebeu mais de 1.100 árvores e 70 mil arbustos. Foto: Divulgação