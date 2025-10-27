Galeria
É recorde: Neozelandês tem nome que leva 20 minutos para ser lido
Esse é o tempo que alguém gastaria para dizer o maior nome do mundo, recorde que pertence ao neozelandês Laurence Watkins. Foto: Arquivo Pessoal
O homem, nascido em 1965, conquistou o feito de entrar para o Guinness Book por causa do seu nome gigante. Foto: Divulgação
Ele nasceu com um nome simples: Laurence Gregory Watkins. Porém, em 1992, ele decidiu incluir 2.250 palavras para conseguir entrar no Livro dos Recordes. Foto: Divulgação
"Sempre fui fascinado pelos recordes peculiares e incomuns que algumas pessoas buscavam, e eu realmente queria fazer parte desse cenário", comentou Watkins. Foto: Arquivo Pessoal
Segundo o homem, ele leu o Guinness Book "de capa a capa" na intenção de encontrar algum recorde que pudesse bater e esse foi o escolhido. Foto: Bernd Dittrich/Unsplash
"O único que eu tinha chance de bater era adicionar mais nomes do que o atual detentor", confessou. Foto: Michael Schwarzenberger/Pixabay
O processo não foi nada simples. Primeiro, o pedido foi aceito pelo tribunal local, mas logo rejeitado pelo órgão de registros da Nova Zelândia. Foto: Claudette Wicks/Unsplash
Determinado, Laurence levou o caso até o Tribunal Superior da Nova Zelândia, que acabou permitindo a mudança. Foto: Daniel Bone/Pixabay
Logo depois que ele conseguiu a mudança, o país alterou as leis para evitar que alguém tentasse fazer o mesmo no futuro. Foto: engin akyurt/Unsplash
Na época, Watkins trabalhava em uma biblioteca e escolheu os nomes extras folheando livros e ouvindo sugestões de colegas. Foto: Jessica Ruscello/Unsplash
Atualmente vivendo em Sydney, na Austrália, ele usa uma versão abreviada: Laurence Alon Aloy Watkins. Foto: Sven Brandsma/Unsplash
Contudo, seu nome completo exige espaço: ocupa sete páginas na certidão de nascimento e demandou seis páginas a mais no passaporte. Foto: Reprodução
“Com passaportes digitais, o novo só mostra meu nome mais curto e diz que tenho outros 2.249 na página de observações", contou ele, em entrevista à CNN. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Laurence Watkins
"Se eu viajar, ainda tenho que levar uma cópia da minha certidão de nascimento comigo, caso alguém peça para vê-la", relatou. Foto: Pixabay
Mesmo passados muitos anos, o neozelandês ainda lida com situações inusitadas por causa da própria escolha. Foto: Piotr ?askawski/Unsplash
Seu nome é tão longo que nenhum sistema eletrônico consegue armazená-lo inteiro, por exemplo. Com isso, ele é obrigado a usar versões abreviadas em praticamente todos os documentos. Foto: Edar/Pixabay
O mais irônico é que nem mesmo o Guinness Book conseguiu registrar seu nome completo. Apenas o nome original aparece no certificado, seguido da frase: "Laurence Watkins, de Auckland, tem o total de 2.310 nomes." Foto: Reprodução/Guinness World Records