Galeria
Jorge e Mateus anunciam pausa na carreira em 2026: ‘Não somos máquinas’
Em entrevista ao programa "Viver Sertanejo", da TV Globo, os artistas explicaram que o objetivo é tirar um ano sabático para descansar, repensar os rumos da carreira e dedicar mais tempo à família. Foto: Reprodução/TV Globo
"Não vai chegar a ser um ano. Acho que a gente não consegue ficar tanto tempo, mas é um descanso, é uma hora de você pensar nas novas diretrizes", revelou Jorge. Foto: Reprodução/TV Globo
"Como você responde para uma criança que quer ter o pai ao lado ali? Buscando na escola ou participando. Isso pesa para a gente, ao mesmo tempo a gente vai descansar um pouco a cabeça", disse Mateus. Foto: Reprodução/TV Globo
Jorge enfatizou que o ritmo de shows diários, com constantes viagens de avião e carro, é algo exaustivo. Foto: Reprodução/Instagram
"Quando você faz tudo o que vai fazer em excesso, a entrega é comprometida [...] Não tem ser humano que aguente isso. A gente lida com pessoas, com emoção das pessoas, com a energia das pessoas, e nós não somos máquinas", afirmou. Foto: Reprodução/TV Globo
Durante a conversa, Mateus também relembrou as complicações no joelho que o levaram a cinco procedimentos cirúrgicos e a um período de internações. Foto: Reprodução/TV Globo
Ele disse que esse foi o momento em que contou com o apoio da esposa, Marcela, e da mãe, cuja fé religiosa o ajudou a enfrentar a fase difícil. Foto: Reprodução/TV Globo
"Minha mãe tem muita fé em Deus e na igreja Católica. Foi um momento que eu tive para ter com ela que há muito tempo não tinha", frisou. Foto: Reprodução/TV Globo
Jorge e Mateus formam uma das duplas sertanejas mais populares e influentes do Brasil, reconhecida por sua contribuição decisiva na consolidação do chamado “sertanejo universitário”. Foto: Divulgação
Jorge Alves Barcelos (primeira voz) nasceu em 27 de agosto de 1982, e Mateus Pedro Liduário de Oliveira (segunda voz e guitarra), nascei em 15 de julho de 1986. Foto: Divulgação
Ambos são naturais de Itumbiara, Goiás, e se formaram na faculdade antes do sucesso: Jorge em Direito e Mateus em Engenharia Agrônoma. Foto: Divulgação
Os dois se conheceram em um churrasco em 2005, na cidade de Itu, São Paulo. Na época, eles ainda se apresentavam separadamente em eventos pequenos. Foto: Divulgação
A parceria foi formalizada em 2005, com o primeiro show oficial em 26 de maio de 2005, em uma boate de Itumbiara para um público universitário. Foto: Reprodução/Instagram
O primeiro grande sucesso veio em 2007, com o lançamento do álbum "Ao Vivo em Goiânia", que trazia faixas como “Pode Chorar”, “De Tanto Te Querer” e “Querendo Te Amar”. Foto: Divulgação
A partir daí, Jorge e Mateus se consolidaram como um dos principais nomes do gênero, lançando uma sequência de discos e DVDs ao vivo que marcaram época. Foto: Reprodução/Instagram
O primeiro álbum de estúdio, "Aí Já Era", foi lançado em 2010, e contou com músicas que se tornaram hits, como "Seu Astral" e "Amo Noite e Dia". Foto: Reprodução/Instagram
Outras gravações marcantes da dupla foram: "A Hora é Agora - Ao Vivo em Jurerê", de 2012, "Os Anjos Cantam", de 2015, "Como. Sempre Feito. Nunca", de 2016, e "10 Anos", de 2016. Foto: Divulgação
A popularidade da dupla também ultrapassou fronteiras. Em 2018, eles lançaram o disco "Live In London - At The Royal Albert Hall", gravado em Londres. Foto: Divulgação
Além das já citadas, algumas músicas de maior sucesso da dupla incluem "Logo Eu", "Propaganda", "Calma", "Sosseguei", "Louca de Saudade", entre outras. Foto: Reprodução/Instagram
Em 2024, a dupla lançou seu 12º álbum ao vivo, "Check-In", que contou com participações de artistas como Lauana Prado e Henrique e Juliano. Foto: Cadu Fernandes/Divulgação