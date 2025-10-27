Vizinhos invadem casa de Fiuk e cantor decide reagir

Em uma das alegadas tentativas de invasão, Fiuk teria entrado no espaço de Matuê, que também se apresentou no festival The Town, sendo retirado por seguranças do evento. Pouco depois, o cantor teria se envolvido em uma discussão com um repórter do SBT ao ser questionado sobre Deolane Bezerra, apontada no passado como sua possível affair. Foto: Reprodução/Instagram