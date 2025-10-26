Arqueólogos descobrem cidade do século 18 em plena Floresta Amazônica

Com um sistema de sensores remotos, o achado ocorreu próximo ao quilombo Forte do Príncipe da Beira, na cidade Costa Marques, situada na fronteira com a Bolívia. Nela viveram portugueses e indígenas e africanos escravizados - cerca de 300 pessoas. O anúncio da descoberta foi feito em evento do projeto Amazônia Revelada. Foto: Divulgação/Amazônia Revelada