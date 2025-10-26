Galeria
A inspiração de Versalhes para a construção de palácios na Europa; luxo, estilo e imponência
A versão atual do Palácio de Versalhes foi construída no século 17 sob ordens do Rei Luís XIV e serviu como centro do poder político do Antigo Regime até a Revolução de 1789. Foto: Kirandeep Singh Walia pexels
O Château de Versailles, como é conhecido, fica localizado na cidade de Versalhes, a cerca de 20 km a sudoeste de Paris. Foto: wikimedia commons ToucanWings
A Galeria dos Espelhos é uma das salas mais famosas do palácio. Com 73 metros de comprimento, o espaço conta com 357 espelhos que refletem a luz das 17 janelas arcadas que se abrem para os jardins. Foto: flickr Jorge Láscar
Já os belíssimos Jardins de Versalhes estendem-se por quase 800 hectares, com fontes, lagos, esculturas e canteiros de flores cuidadosamente planejados. Foto: wikimedia commons Thomas1313
Devido à sua imponência e importância histórica, o Palácio de Versalhes inspirou a construção de vários outros palácios pelo mundo; conheça alguns! Foto: wikimedia commons ToucanWings
Palácio de Schönbrunn (Viena, Áustria): Considerado o "Versalhes de Viena", Schönbrunn foi construído no século 17 como residência de verão para os Habsburgos. Foto: pexels Philipp Deus
Palácio de La Granja de San Ildefonso (Segóvia, Espanha): Esse palácio espanhol do século 18 foi inspirado por Versalhes tanto em sua arquitetura quanto em seus jardins. Foto: wikimedia commons Pedro M. Martínezv
Foi mandado construir por Filipe V, neto de Luís XIV, que cresceu em Versalhes. A disposição dos jardins e fontes é uma homenagem direta ao modelo francês. Foto: Protocultura por Pixabay
Palácio Real de Caserta (Nápoles, Itália): Construído pelo rei Carlos VII de Nápoles em meados do século 18, foi muitas vezes comparado a Versalhes pela sua grandeza. Foto: wikimedia commons Carlo Pelagalli
Projetado por Luigi Vanvitelli no século XVIII, a pedido de Carlos de Bourbon, também neto de Luís XIV. É considerado a “Versalhes italiana”, com dimensões monumentais e eixo central simétrico. Foto: wikimedia commons Badadaba
Palácio de Blenheim (Oxfordshire, Reino Unido): Foi construído entre 1705 e 1722 para John Churchill, 1º Duque de Marlborough, como um presente da nação britânica. Foto: Jenny Bowden por Pixabay
Embora monumental, o Blenheim tem estilo barroco inglês e finalidade militar e comemorativa (vitória sobre os franceses). Há ecos da grandiosidade de Versalhes, mas sem o mesmo refinamento ornamental ou propósito cortesão. Foto: wikimedia commons DeFacto
Palácio de Queluz (Lisboa, Portugal): Construído no século 18 para a família real portuguesa, é chamado de "Versalhes Português". Projetado num momento em que o rococó e o neoclássico francês estavam em voga. Versalhes serviu como modelo estético, sobretudo nos jardins e nos salões decorados com espelhos e dourados. Foto: flick Heribert Bechen
Powerscourt House (Wicklow, Irlanda): Neste caso, a influência de Versalhes é nos jardins. O palácio original é georgiano, mas seus jardins do século XIX foram redesenhados inspirando-se nos de Versalhes e Schönbrunn, com terraços, fontes e simetria clássica. Foto: wikimedia commons DXR
Palácio de Herrenchiemsee (Ilha de Herreninsel, Alemanha): Mandado construir por Luís II da Baviera como homenagem direta a Luís XIV, o “Rei Sol”. A planta interna e o Salão dos Espelhos são recriações deliberadas do original francês. Foto: Jürgen por Pixabay
