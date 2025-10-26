A inspiração de Versalhes para a construção de palácios na Europa; luxo, estilo e imponência

Palácio de Queluz (Lisboa, Portugal): Construído no século 18 para a família real portuguesa, é chamado de "Versalhes Português". Projetado num momento em que o rococó e o neoclássico francês estavam em voga. Versalhes serviu como modelo estético, sobretudo nos jardins e nos salões decorados com espelhos e dourados. Foto: flick Heribert Bechen