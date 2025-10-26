Assine
Cidades mais antigas do mundo são museus a céu aberto



  • JERICÓ (Palestina) - Estima-se que tenha 11.000 anos. Fica a 8 km do Mar Morto e a 27 km de Jerusalém. Fica 270 metros abaixo do nível do mar, sendo também a cidade mais baixa do planeta.
    JERICÓ (Palestina) - Estima-se que tenha 11.000 anos. Fica a 8 km do Mar Morto e a 27 km de Jerusalém. Fica 270 metros abaixo do nível do mar, sendo também a cidade mais baixa do planeta. Foto: Mujaddara wikimedia commons
  • Tem importantes sítios arqueológicos de diferentes épocas da história. É descrita no Velho Testamento como a
    Tem importantes sítios arqueológicos de diferentes épocas da história. É descrita no Velho Testamento como a "Cidade das Palmeiras", com áreas arborizadas onde a população se estabelecia à margem do rio Jordão. Foto: Imagem de gareththeobalditfyou por Pixabay
  • DAMASCO (Síria) - A capital do país tem mais de 4.000 anos. É a mais antiga capital do mundo. Colonizada pela primeira vez no segundo milênio a.C., foi capital do Califado Omíada entre 661 e 750
    DAMASCO (Síria) - A capital do país tem mais de 4.000 anos. É a mais antiga capital do mundo. Colonizada pela primeira vez no segundo milênio a.C., foi capital do Califado Omíada entre 661 e 750 Foto: Jerzy Strzelecki wikimedia commons
  • Damasco tem monumentos históricos que são ícones, como Mesquita Omíada, Cidade Velha, Castelo de Damasco e ruínas de templos, como o de Júpiter (foto).
    Damasco tem monumentos históricos que são ícones, como Mesquita Omíada, Cidade Velha, Castelo de Damasco e ruínas de templos, como o de Júpiter (foto). Foto: Ai@ce - wikimedia commons
  • BIBLOS (Líbano) - Supõe-se ter sido ocupada pela primeira vez entre 8.800 e 7.000 a.C. Mas caraterísticas urbanas são datadas de 3.000 a.C
    BIBLOS (Líbano) - Supõe-se ter sido ocupada pela primeira vez entre 8.800 e 7.000 a.C. Mas caraterísticas urbanas são datadas de 3.000 a.C Foto: Orient wikimedia commons
  • Biblos fica na costa do Mediterrâneo, a 42 km da capital Beirute. Passou por diversas fases na história, tendo heranças fenícia, romana e bizantina.
    Biblos fica na costa do Mediterrâneo, a 42 km da capital Beirute. Passou por diversas fases na história, tendo heranças fenícia, romana e bizantina. Foto: Karin Jain wikimedia commons
  • Com o nome de Gibelet ou Giblet, foi uma base militar importante no século 11. As ruínas do castelo das Cruzadas está entre as mais espetaculares construções do país.
    Com o nome de Gibelet ou Giblet, foi uma base militar importante no século 11. As ruínas do castelo das Cruzadas está entre as mais espetaculares construções do país. Foto: Heretiq wikimedia commons
  • XIAN (China) - A cidade tem mais de 3 100 anos de história e era conhecida como Chang'an até a Dinastia Ming.
    XIAN (China) - A cidade tem mais de 3 100 anos de história e era conhecida como Chang'an até a Dinastia Ming. Foto: chensiyuan wikimedia commons
  • É a capital da província de Xianxim. Situa-se no vale do rio Wei. Foi a capital da China ao longo de várias dinastias: Qin (255 a 206 a.C.), Han (202 a.C. a 25 d.C.) e Tang (618 a 907).
    É a capital da província de Xianxim. Situa-se no vale do rio Wei. Foi a capital da China ao longo de várias dinastias: Qin (255 a 206 a.C.), Han (202 a.C. a 25 d.C.) e Tang (618 a 907). Foto: ASDFGH wikimedia commons
  • A cidade é um sítio arqueológico que abriga as famosas esculturas em terracota 'Exército de Xian', uma coleção de mais de 8.000 figuras de soldados construídas para proteger o túmulo do imperador Qin Shi Huang.
    A cidade é um sítio arqueológico que abriga as famosas esculturas em terracota 'Exército de Xian', uma coleção de mais de 8.000 figuras de soldados construídas para proteger o túmulo do imperador Qin Shi Huang. Foto: Imagem de Christel SAGNIEZ por Pixabay
  • ATENAS (Grécia) - São 3.400 anos de história, sendo considerada o berço da civilização ocidental e da democracia, além de espaço de reflexão.
    ATENAS (Grécia) - São 3.400 anos de história, sendo considerada o berço da civilização ocidental e da democracia, além de espaço de reflexão. Foto: Dias12 por Pixabay
  • Atenas se consagrou como centro artístico e filosófico desde a Antiguidade. A Academia de Platão e o Liceu de Aristóteles tiveram pensadores com influência universal.
    Atenas se consagrou como centro artístico e filosófico desde a Antiguidade. A Academia de Platão e o Liceu de Aristóteles tiveram pensadores com influência universal. Foto: Imagem de Michel por Pixabay
  • ROMA (Itália) - Com cerca de 3 mil anos, é uma cidade que, ao longo da história, foi o retrato de um grande poder de dominação no mundo.
    ROMA (Itália) - Com cerca de 3 mil anos, é uma cidade que, ao longo da história, foi o retrato de um grande poder de dominação no mundo. Foto: Spencer Davis Unsplash
  • Tem ruínas valiosas, como o Fórum e o Coliseu, que revelam a força do Império Romano. A sua civilização exerce até hoje influência no Ocidente com legado em Direito, Arquitetura, Artes, Literatura e Religião, entre outras áreas.
    Tem ruínas valiosas, como o Fórum e o Coliseu, que revelam a força do Império Romano. A sua civilização exerce até hoje influência no Ocidente com legado em Direito, Arquitetura, Artes, Literatura e Religião, entre outras áreas. Foto: Imagem de dawndusk por Pixabay
  • A cidade tem pontos de destaque como as Ruínas do Serapeu (foto), local que chegou a abrigar material da clássica biblioteca de Alexandria, fundada no século 3 a.C e destruída no ano 250.
    A cidade tem pontos de destaque como as Ruínas do Serapeu (foto), local que chegou a abrigar material da clássica biblioteca de Alexandria, fundada no século 3 a.C e destruída no ano 250. Foto: Daniel Mayer wikimedia commons
  • CARTAGO (Tunísia)- Fundada no século 9 a.C, era o centro comercial mais importante do Mediterrâneo e uma das cidades mais ricas da Antiguidade.
    CARTAGO (Tunísia)- Fundada no século 9 a.C, era o centro comercial mais importante do Mediterrâneo e uma das cidades mais ricas da Antiguidade. Foto: Domínio público
  • A cidade tem diversas ruínas e pontos de grande interesse arqueológico, histórico e turístico, como os Túneis de Cartago, o Teatro Romano e o Museu Nacional de Cartago.
    A cidade tem diversas ruínas e pontos de grande interesse arqueológico, histórico e turístico, como os Túneis de Cartago, o Teatro Romano e o Museu Nacional de Cartago. Foto: Digr wikimedia commons
  • POMPEIA (Itália)- Fundada por volta do século 6 a.C. , foi destruída com a erupção do vulcão Vesúvio no ano 79 d.C.. A chuva de cinzas sepultou a cidade, que só foi redescoberta em 1748.
    POMPEIA (Itália)- Fundada por volta do século 6 a.C. , foi destruída com a erupção do vulcão Vesúvio no ano 79 d.C.. A chuva de cinzas sepultou a cidade, que só foi redescoberta em 1748. Foto: Imagem Freepik
  • Suas ruínas estão entre as atrações mais procuradas da Itália. E a presença do monte Vesúvio ao fundo ainda impressiona. Todas as pessoas morreram, ou atingidas pela chuva de cinzas e pedras do vulcão, ou intoxicadas.
    Suas ruínas estão entre as atrações mais procuradas da Itália. E a presença do monte Vesúvio ao fundo ainda impressiona. Todas as pessoas morreram, ou atingidas pela chuva de cinzas e pedras do vulcão, ou intoxicadas. Foto: ElfQrion wikimedia commons
  • Durante muito tempo se pensou que havia corpos petrificados de pessoas que morreram em Pompeia. Mas arqueólogos esclareceram que, na verdade, são moldes de gesso
    Durante muito tempo se pensou que havia corpos petrificados de pessoas que morreram em Pompeia. Mas arqueólogos esclareceram que, na verdade, são moldes de gesso Foto: Lancevortex/Wikimédia Commons
