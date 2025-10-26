Assine
Inteligência Artificial cria vídeo falso e casal viaja 370 km até teleférico que não existe

  • O suposto passeio chamado
  • O vídeo, que circulou em redes sociais e em um noticiário local, mostrava uma repórter fictícia entrevistando turistas e filas em uma bilheteria.
  • A idosa, que não percebeu que o conteúdo era falso, ficou frustrada e até mencionou processar a
  • Autoridades locais confirmaram que o teleférico nunca existiu e alertaram sobre a importância de verificar informações antes de compartilhá-las.
  • "Eu fiquei chocada... Expliquei para a senhora que aquele vídeo era (feito por IA), não era real", relatou a funcionária de um hotel da região. Foto: Reprodução/Facebook
  • A polícia informou que não houve denúncias formais, mas medidas podem ser tomadas caso o conteúdo cause alarme público.
  • "Até o momento, não recebemos nenhum relato envolvendo perdas, fraude ou preocupação pública relacionada ao vídeo viral gerado por IA", disse Ahmad Salimi Md Ali, chefe interino da polícia distrital de Baling. Foto: Reprodução/Facebook
  • Para curtir o
  • Recentemente, vídeos hiper-realistas criados com inteligência artificial se espalharam pelas redes sociais, muitos feitos com o Veo 3, modelo pago lançado pelo Google em maio.
  • Enquanto algumas criaÃ§Ãµes sÃ£o claramente fictÃ­cias, como parÃ³dias histÃ³ricas ou religiosas, outras simulam entrevistas e podcasts de forma tÃ£o realista que confundem os usuÃ¡rios.
  • Embora alguns espectadores consigam identificar sinais de IA, como olhares vagos e fala robotizada, muitos se impressionam com o realismo.
  • O Veo 3 está disponível para assinantes do Google AI a partir de R$ 96,99 ao mês e permite gerar vídeos a partir de textos curtos, incluindo áudios, diálogos e ruídos.
  • Para produções mais complexas, a ferramenta Flow possibilita controle de câmera, edição e transições entre cenas.
  • O Google defende que a IA democratiza a produção criativa, mas diz que impõe restrições contra usos indevidos, como violência, desinformação e discurso de ódio.
  • Pengkalan Hulu, para onde o casal viajou, é uma pequena cidade no estado de Perak, na Malásia, localizada próximo à fronteira com a Tailândia.
  • Conhecida por seu cenário tranquilo e natureza exuberante, a região é cercada por florestas e colinas, atraindo visitantes em busca de ecoturismo.
