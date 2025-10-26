Galeria
Inteligência Artificial cria vídeo falso e casal viaja 370 km até teleférico que não existe
O suposto passeio chamado "Kuak Skyride" na verdade não existia. O vídeo que eles viram havia sido gerado por inteligência artificial. Foto: Reprodução/Facebook
O vídeo, que circulou em redes sociais e em um noticiário local, mostrava uma repórter fictícia entrevistando turistas e filas em uma bilheteria. Foto: Reprodução/Facebook
A idosa, que não percebeu que o conteúdo era falso, ficou frustrada e até mencionou processar a "jornalista", mas foi informada de que a pessoa no vídeo também era uma criação digital. Foto: Reprodução/Facebook
Autoridades locais confirmaram que o teleférico nunca existiu e alertaram sobre a importância de verificar informações antes de compartilhá-las. Foto: Reprodução/Facebook
"Eu fiquei chocada... Expliquei para a senhora que aquele vídeo era (feito por IA), não era real", relatou a funcionária de um hotel da região. Foto: Reprodução/Facebook
A polícia informou que não houve denúncias formais, mas medidas podem ser tomadas caso o conteúdo cause alarme público. Foto: Reprodução/Facebook
"Até o momento, não recebemos nenhum relato envolvendo perdas, fraude ou preocupação pública relacionada ao vídeo viral gerado por IA", disse Ahmad Salimi Md Ali, chefe interino da polícia distrital de Baling. Foto: Reprodução/Facebook
Para curtir o "passeio fake", o casal viajou de Kuala Lumpur, capital da Malásia, até a cidade de Pengkalan Hulu, que fica no oeste do país. Foto: Mahmud Ahsan/Unsplash
Recentemente, vídeos hiper-realistas criados com inteligência artificial se espalharam pelas redes sociais, muitos feitos com o Veo 3, modelo pago lançado pelo Google em maio. Foto: Reprodução/Google
Embora alguns espectadores consigam identificar sinais de IA, como olhares vagos e fala robotizada, muitos se impressionam com o realismo. Foto: Reprodução/Google
O Veo 3 está disponível para assinantes do Google AI a partir de R$ 96,99 ao mês e permite gerar vídeos a partir de textos curtos, incluindo áudios, diálogos e ruídos. Foto: Reprodução/Google
Para produções mais complexas, a ferramenta Flow possibilita controle de câmera, edição e transições entre cenas. Foto: Divulgação
O Google defende que a IA democratiza a produção criativa, mas diz que impõe restrições contra usos indevidos, como violência, desinformação e discurso de ódio. Foto: Pawel Czerwinski/Unsplash
Pengkalan Hulu, para onde o casal viajou, é uma pequena cidade no estado de Perak, na Malásia, localizada próximo à fronteira com a Tailândia. Foto: Reprodução/YouTube
Conhecida por seu cenário tranquilo e natureza exuberante, a região é cercada por florestas e colinas, atraindo visitantes em busca de ecoturismo. Foto: Erum Durrani/Pixabay
