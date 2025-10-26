Água salgada avança pela foz do rio Amazonas e ameaça comunidades ribeirinhas

Pesquisadores do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas (Iepa) e da Universidade do Estado do Amapá (Ueap) apontam que a água potável se tornou escassa na região. O governo instalou uma máquina de dessalinização com capacidade de 3 mil litros por dia. Apesar disso, a solução ainda é considerada paliativa diante da gravidade do fenômeno. Foto: Pexels/Tom Fisk