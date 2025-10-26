Wagner Moura estreia espetáculo que marca seu retorno aos palcos após 16 anos

Antes de estrelar o filme brasileiro, Moura ficou reconhecido mundialmente por "Tropa de Elite" e por sua interpretação de Pablo Escobar em "Narcos". Ele também se destacou na direção com Marighella. Agora, esse prêmio consolida sua posição como um dos artistas brasileiros mais influentes no cenário internacional. Foto: Reprodução / YouTube / O AGENTE SECRETO | Trailer Oficial 1