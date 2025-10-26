Galeria
Percevejo raro tem ‘obra de arte’ no dorso; parece tingido à mão
O nome, é claro faz menção ao famoso artista espanhol Pablo Picasso, que ficou conhecido por obras como "As Meninas D’Avignon" (1907), "Mulher no Espelho" (1932) e "Guernica" (1937). Foto: Domínio público
Apesar de se parecer com um besouro, o percevejo-picasso pertence ao grupo dos percevejos e é encontrado apenas em regiões tropicais e subtropicais da África. Foto: wikimedia commons/Alan Manson
Além disso, ele libera um odor desagradável quando ameaçado, uma estratégia comum entre os percevejos para afastar predadores. Foto: Alan Manson/creative commons/wikimedia commons
A família Scutelleridae, à qual ele pertence, possui diversas espécies coloridas, algumas com iridescência e variação de padrões. Foto: flickr - Ninad Bhosale
Percevejos são pequenos insetos originários da Ásia que se espalharam globalmente devido à migração e ao comércio internacional. Foto: Imagem de Chesna por Pixabay
Eles habitam locais escuros, quentes e pouco ventilados, como camas, sofás e frestas de móveis. Esses ambientes favorecem sua sobrevivência e reprodução. Foto: Imagem de DerWeg por Pixabay
Os percevejos são bem pequenos. Eles medem entre 5 e 7 mm, com corpo oval e achatado. Cada fêmea põe até 500 ovos em sua vida, e as condições de calor e umidade aceleram sua proliferação. Na foto, um macho inseminando uma fêmea. Foto: Rickard Ignell, Swedish University of Agricultural Sciences wikimedia commons
Cidades de clima tropical atraem os percevejos, já que eles gostam de calor. O Rio de Janeiro é uma cidade com grande densidade populacional, alto fluxo turístico e condições ideais para o inseto proliferar. Foto: Pixabay
As picadas dos percevejos não são venenosas, mas podem causar coceira intensa, inchaço e vermelhidão. Para tratar, lave a área com água e sabão, aplique anti-histamínicos e evite coçar. Procure um médico. Foto: Imagem de FRANCO PATRIZIA por Pixabay
Mas se a pessoa tiver alergia, ela pode ficar com urticária e anafilaxia, que devem ser tratadas com antialérgicos ou corticosteróides prescritos por médicos de forma controlada. Foto: Reprodução de redes sociais
Repelentes comuns contra insetos não costumam ser eficazes contra percevejos . É melhor optar por tratamentos químicos e limpeza profissional caso já haja a infestação. Foto: Reprodução TV Tem
Como prevenção, procure tomar algumas medidas simples, mas que ajudam a impedir a proliferação do percevejo. Entre elas, é importante selar as frestas dos móveis. Foto: reprodução
Utilize óleos de hortelã-pimenta, lavanda, árvore do chá ou capim-limão para afastar os percevejos. Pode-se fazer um spray com esses óleos e aplicá-lo do lado de fora da mala para não trazê-los na bagagem. Foto: Imagem de Jill Wellington por Pixabay
Lave as roupas de cama, cortinas e roupas pessoais regularmente por pelo menos 30 minutos. E recomenda-se que esse lavagem seja feita em água quente. Foto: Imagem Freepik
De vez em quando, procure secar as roupas em uma secadora, pois temperaturas elevadas, acima de 50ªC, ajudam a eliminar os percevejos. Foto: Imagem Freepik
Aspire o colchão e as áreas em volta da cama regularmente. Guarde as mochilas e as malas dentro de sacos plásticos. Foto: Imagem de congerdesign por Pixabay
Os percevejos podem ser confundidos com outros pequenos insetos como as baratinhas de livros (Liposcelis), piolhos-de-pombo e ácaros devido ao tamanho reduzido e presença em locais domésticos. Foto: Domínio público
Além disso, pelo formato achatado e coloração marrom-avermelhada, os percevejos podem acabar lembrando pequenas ninfas de baratas. Foto: Domínio público
Contudo, a alimentação e o comportamento de infestar colchões e móveis são características distintivas dos percevejos. Foto: wikimedia commons AfroBrazilian
Além de humanos, percevejos podem atacar outros mamíferos de sangue quente, como cães, gatos, coelhos e até aves domésticas, se estiverem disponíveis. Foto: Paul Resiga/Pixabay
Entretanto, eles preferem hospedeiros humanos devido à facilidade de acesso em residências e móveis. Espécies relacionadas, como Cimex hemipterus, também podem atacar aves em habitats específicos. Foto: Italo Melo/Pexels
Já o percevejo Cimex pilosellus é frequentemente associado a morcegos, pois habita cavernas ou estruturas próximas a colônias dos temidos mamíferos voadores. Foto: Imagem de Francisco Corado Rivera por Pixabay
