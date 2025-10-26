Jornal aponta os sítios arqueológicos mais espetaculares do mundo

O nome "Cidade Proibida" se deve ao fato de que o acesso ao complexo era restrito, sendo permitido apenas Ã famÃ­lia imperial e a funcionÃ¡rios selecionados. Hoje, o local Ã© um museu e um importante sÃ­mbolo cultural, atraindo milhÃµes de visitantes todos os anos. Foto: flickr Sergio Zeiger