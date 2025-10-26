Galeria
Espíritas superam católicos e evangélicos; e se tornam maioria em cidade brasileira
De acordo com um estudo do Censo, 42,6% da população com 10 anos ou mais se declara seguidora da doutrina espírita. Foto: Reprodução/Prefeitura de Palmelo
A cidade, que hoje tem cerca de 2 mil habitantes, cresceu em torno do Centro Espírita Luz da Verdade, fundado em 1929. Foto: Divulgação
A doutrina espírita moldou a identidade da região, influenciando a vida comunitária e atraindo visitantes em busca de atendimentos espirituais. Foto: Reprodução/PalmeloTV
A chegada do líder espírita Jeronymo Candinho, em 1936, foi o que ajudou a consolidar o espiritismo no local. Foto: Reprodução/PalmeloTV
Ao contrário de muitas cidades que se formaram a partir de igrejas católigas, Palmelo é a única cidade do Brasil originada a partir de um centro espírita. Foto: Reprodução/PalmeloTV
Até hoje, o centro atrai visitantes de todo o país, realiza tratamentos espirituais, mantém ações sociais e promove eventos voltados para a religião. Foto: Reprodução/PalmeloTV
Embora haja uma predominância espírita, a convivência com outras religiões é considerada pacífica. Foto: Reprodução/YouTube
Palmelo fica situado no sudeste do estado de Goiás, a cerca de 125?km de Goiânia e 246?km de Brasília. Foto: Reprodução/Prefeitura de Palmelo
Com área de aproximadamente 59?km², é um dos menores municípios do estado em termos demográficos. Foto: Reprodução/YouTube
Fundado em 9 de fevereiro de 1929, Palmelo foi emancipado em 13 de novembro de 1953, separando-se de Pires do Rio. Foto: Reprodução/PalmeloTV
O Centro Espírita Luz da Verdade atrai visitantes de todo o país (e do exterior), com cerca de 350 médiuns ativos. Foto: Reprodução/PalmeloTV
O centro também promove transmissões online que chegam a reunir quase 2 mil participantes simultâneos. Foto: Divulgação
Geograficamente, Palmelo está inserida na bacia do Ribeirão Caiapó, tributário do Corumbá, com vegetação típica de cerrado. Foto: Reprodução/PalmeloTV
A economia do município é baseada principalmente na agricultura, com destaque para o cultivo de grãos como milho, feijão e café, além da pecuária. Foto: wikimedia commons Manoel Messias de Sousa
Além disso, o turismo religioso e a indústria de laticínios também impulsionam a economia, totalizando um PIB aproximado de R$?55,7?milhões em 2021. Foto: Reprodução/PalmeloTV
A infraestrutura urbana é organizada, com escolas (pública e privada), hospital municipal, Centro de Saúde, CAPS, creche, casas para idosos, biblioteca e museu de artes. Foto: Reprodução/PalmeloTV
Anualmente, a cidade recebe eventos como a Semana Espírita e celebrações tradicionais como Festa Junina, Festa de Maria Madalena e o aniversário da cidade. Foto: Reprodução/Google Street View