Noruega projeta túnel rodoviário mais longo e profundo do planeta

  • Batizado de Rogfast (abreviação de Rogaland fastforbindelse), o túnel terá cerca de 27 km de extensão e será escavado a quase 400 metros abaixo do nível do mar.
    Batizado de Rogfast (abreviação de Rogaland fastforbindelse), o túnel terá cerca de 27 km de extensão e será escavado a quase 400 metros abaixo do nível do mar. Foto: Volvo Group/Divulgação
  • O túnel ligará os municípios de Randaberg e Bokn, no condado de Rogaland, uma das regiões mais prósperas e industrializadas do país, com paisagens marcadas por fiordes e montanhas.
    O túnel ligará os municípios de Randaberg e Bokn, no condado de Rogaland, uma das regiões mais prósperas e industrializadas do país, com paisagens marcadas por fiordes e montanhas. Foto: Norwegian Public Roads Administration/Divulgação
  • Sua capital é Stavanger, importante centro portuário e polo do setor petrolífero norueguês, além de destino turístico conhecido pelas trilhas e pelo famoso rochedo Preikestolen.
    Sua capital é Stavanger, importante centro portuário e polo do setor petrolífero norueguês, além de destino turístico conhecido pelas trilhas e pelo famoso rochedo Preikestolen. Foto: Aleksar1989 wikimedia commons
  • A conexão substituirá as atuais travessias por balsa, que hoje são lentas, dependem das condições climáticas e causam atrasos frequentes, especialmente no inverno.
    A conexão substituirá as atuais travessias por balsa, que hoje são lentas, dependem das condições climáticas e causam atrasos frequentes, especialmente no inverno. Foto: Reprodução/YouTube As viagens de Antônio
  • Atualmente, viajar de norte a sul pela Noruega leva cerca de 21 horas. Com o Rogfast, o tempo de viagem será reduzido para aproximadamente 10 horas, encurtando a distância em até 50 km.
    Atualmente, viajar de norte a sul pela Noruega leva cerca de 21 horas. Com o Rogfast, o tempo de viagem será reduzido para aproximadamente 10 horas, encurtando a distância em até 50 km. Foto: Reprodução EuroNews
  • A obra, prevista para ser inaugurada em 2033, integra o plano de modernização da rodovia E39.
    A obra, prevista para ser inaugurada em 2033, integra o plano de modernização da rodovia E39. Foto: Norwegian Public Roads Administration/Divulgação
  • Essa rodovia percorre mais de mil quilômetros entre as cidades de Kristiansand e Trondheim, cruzando uma região repleta de fiordes e paisagens naturais exuberantes.
    Essa rodovia percorre mais de mil quilômetros entre as cidades de Kristiansand e Trondheim, cruzando uma região repleta de fiordes e paisagens naturais exuberantes. Foto: Flickr - Åge Hojem/Trondheim Havn
  • O túnel também incluirá rotatórias subterrâneas a 260 metros de profundidade, uma inovação rara em projetos desse tipo.
    O túnel também incluirá rotatórias subterrâneas a 260 metros de profundidade, uma inovação rara em projetos desse tipo. Foto: Reprodução EuroNews
  • Além disso, contará com sistemas de iluminação inteligente e ventilação adaptativa para maior segurança.
    Além disso, contará com sistemas de iluminação inteligente e ventilação adaptativa para maior segurança. Foto: Reprodução EuroNews
  • O custo estimado do projeto gira em torno de £ 36 bilhões (cerca de R$ 273,5 bilhões), com aproximadamente 40% financiados pelo governo norueguês.
    O custo estimado do projeto gira em torno de £ 36 bilhões (cerca de R$ 273,5 bilhões), com aproximadamente 40% financiados pelo governo norueguês. Foto: Reprodução EuroNews
  • A expectativa é que 6 mil a 13 mil veículos utilizem o túnel diariamente nas próximas décadas.
    A expectativa é que 6 mil a 13 mil veículos utilizem o túnel diariamente nas próximas décadas. Foto: Reprodução EuroNews
  • O investimento é considerado mais econômico do que a construção de pontes e trará ganhos significativos para a economia local, especialmente no transporte de mercadorias, turismo e acesso a regiões remotas.
    O investimento é considerado mais econômico do que a construção de pontes e trará ganhos significativos para a economia local, especialmente no transporte de mercadorias, turismo e acesso a regiões remotas. Foto: Reprodução EuroNews
  • Além de seu tamanho recorde, o Rogfast é uma proeza de engenharia: passará por áreas geológicas complexas, com 73 tipos diferentes de rochas e risco de movimentações sísmicas, exigindo soluções técnicas de ponta.
    Além de seu tamanho recorde, o Rogfast é uma proeza de engenharia: passará por áreas geológicas complexas, com 73 tipos diferentes de rochas e risco de movimentações sísmicas, exigindo soluções técnicas de ponta. Foto: Reprodução EuroNews
  • A substituição das balsas contribuirá para reduzir as emissões de CO?, o consumo de diesel e irá promover a integração com modais mais limpos, como veículos elétricos e ônibus intermunicipais de emissão zero.
    A substituição das balsas contribuirá para reduzir as emissões de CO?, o consumo de diesel e irá promover a integração com modais mais limpos, como veículos elétricos e ônibus intermunicipais de emissão zero. Foto: Reprodução EuroNews
  • Quando concluído, o Rogfast irá superar o atual recorde do túnel de Lærdal, que também fica na Noruega e chega a 24,5 km de extensão — 2,5 a menos do que o Rogfast.
    Quando concluído, o Rogfast irá superar o atual recorde do túnel de Lærdal, que também fica na Noruega e chega a 24,5 km de extensão — 2,5 a menos do que o Rogfast. Foto: Wikimedia Commons/W. Bulach
  • Ao contrário do Rogfast, que é um túnel rodoviário, o Gotthard Base Tunnel, na Suíça, detém o recorde mundial quando se consideram túneis ferroviários.
    Ao contrário do Rogfast, que é um túnel rodoviário, o Gotthard Base Tunnel, na Suíça, detém o recorde mundial quando se consideram túneis ferroviários. Foto: Divulgação
  • Inaugurado em 2016, o túnel, que atravessa os Alpes Suíços, chega a 57,1 quilômetros de extensão e levou 18 anos para ficar pronto.
    Inaugurado em 2016, o túnel, que atravessa os Alpes Suíços, chega a 57,1 quilômetros de extensão e levou 18 anos para ficar pronto. Foto: Zacharie Grossen/Wikimédia Commons
