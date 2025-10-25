Assine
Inteligência Artificial aponta os 5 lugares mais belos do mundo capturados pelo olhar

LA
Lance
  • Com ajuda da inteligência artificial, o estudo identificou para onde os olhos das pessoas se dirigiam com encantamento.
    Com ajuda da inteligência artificial, o estudo identificou para onde os olhos das pessoas se dirigiam com encantamento. Foto: Imagem de Kjpargeter, Freepik
  • O sistema marcou por quanto tempo as pessoas mantinham o olhar numa foto específica e detectou expressões oculares que indicavam alegria.
    O sistema marcou por quanto tempo as pessoas mantinham o olhar numa foto específica e detectou expressões oculares que indicavam alegria. Foto: Imagem de Daniel Hannah por Pixabay
  • Lago Peyto – Canadá - Tem esse nome em homenagem ao guia de montanha Bill Peyto, que explorou a região no final do século XIX
    Lago Peyto – Canadá - Tem esse nome em homenagem ao guia de montanha Bill Peyto, que explorou a região no final do século XIX Foto: - Divulgação site iowa.ca
  • Esse lago se destaca pelo fabuloso tom azul-turqueza, provocado pelo sedimento glacial fino chamado “farinha de rocha” que se deposita nas águas provenientes das geleiras e que reflete a luz do sol.
    Esse lago se destaca pelo fabuloso tom azul-turqueza, provocado pelo sedimento glacial fino chamado “farinha de rocha” que se deposita nas águas provenientes das geleiras e que reflete a luz do sol. Foto: - wikimwdia commons
  • Rodeado por montanhas, o lago fica numa região que tem trilhas magníficas para caminhadas. Trata-se do Banff National Park, em Alberta, no oeste do país
    Rodeado por montanhas, o lago fica numa região que tem trilhas magníficas para caminhadas. Trata-se do Banff National Park, em Alberta, no oeste do país Foto: - Chensiyuan wikimwdia commons
  • Lago Tekapo – Nova Zelândia - Seu nome tem origem na língua maori e significa “noite estrelada”. O local é prestigiado pela paisagem noturna espetacular.
    Lago Tekapo – Nova Zelândia - Seu nome tem origem na língua maori e significa “noite estrelada”. O local é prestigiado pela paisagem noturna espetacular. Foto: Reprodução Facebook
  • Tanto que foi reconhecido como uma reserva de céu escuro pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).
    Tanto que foi reconhecido como uma reserva de céu escuro pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Foto: Ken Cheung po Unsplash
  O Lago Tekapo é o segundo maior dos três lagos na borda norte da Bacia Mackenzie, na Ilha Sul da Nova Zelândia. São 83 quilômetros quadrados, 710 metros acima do nível do mar.
    O Lago Tekapo é o segundo maior dos três lagos na borda norte da Bacia Mackenzie, na Ilha Sul da Nova Zelândia. São 83 quilômetros quadrados, 710 metros acima do nível do mar. Foto: - wikimedia comons
  • Rio Subterrâneo Puerto Princesa – Filipinas - Leva o nome da cidade de Puerto Princesa, que fica numa ilha a 800 km da capital Manila e que tem 307 mil habitantes.
    Rio Subterrâneo Puerto Princesa – Filipinas - Leva o nome da cidade de Puerto Princesa, que fica numa ilha a 800 km da capital Manila e que tem 307 mil habitantes. Foto: Marlon1976 wikimedia commons
  • Situado na Ilha de Palawan, é o rio subterrâneo navegável mais longo do mundo, com 8,2 quilômetros de extensão.
    Situado na Ilha de Palawan, é o rio subterrâneo navegável mais longo do mundo, com 8,2 quilômetros de extensão. Foto: shankar s. wikimedia commons
  • Suas águas são cristalinas e refletem as estalactites e estalagmites da caverna.
    Suas águas são cristalinas e refletem as estalactites e estalagmites da caverna. Foto: Jessartcam wikimedia commons
  • Catedral de Mármore – Chile - O nome se refere ao formato resultante da erosão de falésias de carbonato de cálcio, cujo efeito causa encantamento.
    Catedral de Mármore – Chile - O nome se refere ao formato resultante da erosão de falésias de carbonato de cálcio, cujo efeito causa encantamento. Foto: Dentren wikimedia commons
  • As colunas foram esculpidas pela ação da água, naturalmente, ao longo de milhares de anos.
    As colunas foram esculpidas pela ação da água, naturalmente, ao longo de milhares de anos. Foto: Nicolás Lara wikimedia commons
  • E ganham nuances que se destacam na água de tom azul-turqueza (proveniente do degelo glacial), que penetra as cavernas no Lago General Carrera..
    E ganham nuances que se destacam na água de tom azul-turqueza (proveniente do degelo glacial), que penetra as cavernas no Lago General Carrera.. Foto: - Public Domain pxhere.com
  • Cataratas do Iguaçu – Fica na fronteira do Brasil com a Argentina e, pelo lado dos hermanos, se chama Iguazu.
    Cataratas do Iguaçu – Fica na fronteira do Brasil com a Argentina e, pelo lado dos hermanos, se chama Iguazu. Foto: - Divulgação site oficial
  • Conjunto de mais de 275 quedas d'água, considerado uma das Sete Maravilhas Naturais do planeta.
    Conjunto de mais de 275 quedas d'água, considerado uma das Sete Maravilhas Naturais do planeta. Foto: Enaldo Valadares wikimedia commons
  • A principal atração é a “Garganta do Diabo”, uma poderosa queda d’água em forma de ferradura cuja força chega a provocar uma névoa.
    A principal atração é a “Garganta do Diabo”, uma poderosa queda d’água em forma de ferradura cuja força chega a provocar uma névoa. Foto: Mario Roberto Duran Ortiz wikimedia commons
  • O Parque Nacional do Iguaçu é Patrimônio Mundial, título concedido pela Unesco.
    O Parque Nacional do Iguaçu é Patrimônio Mundial, título concedido pela Unesco. Foto: Alan Santos PR
