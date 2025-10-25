Galeria
Inteligência Artificial aponta os 5 lugares mais belos do mundo capturados pelo olhar
Com ajuda da inteligência artificial, o estudo identificou para onde os olhos das pessoas se dirigiam com encantamento. Foto: Imagem de Kjpargeter, Freepik
O sistema marcou por quanto tempo as pessoas mantinham o olhar numa foto específica e detectou expressões oculares que indicavam alegria. Foto: Imagem de Daniel Hannah por Pixabay
Lago Peyto – Canadá - Tem esse nome em homenagem ao guia de montanha Bill Peyto, que explorou a região no final do século XIX Foto: - Divulgação site iowa.ca
Esse lago se destaca pelo fabuloso tom azul-turqueza, provocado pelo sedimento glacial fino chamado “farinha de rocha” que se deposita nas águas provenientes das geleiras e que reflete a luz do sol. Foto: - wikimwdia commons
Rodeado por montanhas, o lago fica numa região que tem trilhas magníficas para caminhadas. Trata-se do Banff National Park, em Alberta, no oeste do país Foto: - Chensiyuan wikimwdia commons
Lago Tekapo – Nova Zelândia - Seu nome tem origem na língua maori e significa “noite estrelada”. O local é prestigiado pela paisagem noturna espetacular. Foto: Reprodução Facebook
Tanto que foi reconhecido como uma reserva de céu escuro pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Foto: Ken Cheung po Unsplash
Rio Subterrâneo Puerto Princesa – Filipinas - Leva o nome da cidade de Puerto Princesa, que fica numa ilha a 800 km da capital Manila e que tem 307 mil habitantes. Foto: Marlon1976 wikimedia commons
Situado na Ilha de Palawan, é o rio subterrâneo navegável mais longo do mundo, com 8,2 quilômetros de extensão. Foto: shankar s. wikimedia commons
Suas águas são cristalinas e refletem as estalactites e estalagmites da caverna. Foto: Jessartcam wikimedia commons
Catedral de Mármore – Chile - O nome se refere ao formato resultante da erosão de falésias de carbonato de cálcio, cujo efeito causa encantamento. Foto: Dentren wikimedia commons
As colunas foram esculpidas pela ação da água, naturalmente, ao longo de milhares de anos. Foto: Nicolás Lara wikimedia commons
E ganham nuances que se destacam na água de tom azul-turqueza (proveniente do degelo glacial), que penetra as cavernas no Lago General Carrera.. Foto: - Public Domain pxhere.com
Cataratas do Iguaçu – Fica na fronteira do Brasil com a Argentina e, pelo lado dos hermanos, se chama Iguazu. Foto: - Divulgação site oficial
Conjunto de mais de 275 quedas d'água, considerado uma das Sete Maravilhas Naturais do planeta. Foto: Enaldo Valadares wikimedia commons
A principal atração é a “Garganta do Diabo”, uma poderosa queda d’água em forma de ferradura cuja força chega a provocar uma névoa. Foto: Mario Roberto Duran Ortiz wikimedia commons
O Parque Nacional do Iguaçu é Patrimônio Mundial, título concedido pela Unesco. Foto: Alan Santos PR