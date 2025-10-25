Galeria
Mosteiro à beira do precipício ‘desafia’ os visitantes
Trata-se do mosteiro suspenso de Hanging, também conhecido como Mosteiro Xuankong ou templo suspenso. Foto: Gisling/Wikimédia Commons
O mosteiro foi erguido em um precipício de 75 metros de altura, em meio a uma vasta natureza. A cidade mais próxima é Datong, localizada a cerca de 65 km de distância. Foto: Charlie fong/Wikimédia Commons
O ponto religioso é uma das atrações turísticas mais famosas da região de Datong, juntamente com as grutas de Yungang. Foto: Zhangzhugang/Wikimédia Commons
De acordo com os registros históricos, o templo foi construído no ano 491 da era cristã. Foto: G41rn8/Wikimédia Commons
Esse templo suspenso da China está entre os mais remotos do mundo por sua localização distante de centros urbanos. Foto: Flickr Glenn
O mosteiro tem um ambiente considerado ideal pelos monges para a prática da meditação. Foto: Reprodução do X @SantanuB01
O Mosteiro Xuankong sustenta-se na colina com vigas esculpidas dentro das rochas. Ele é rodeado pelo barranco. Foto: Zhangzhugang/Wikimédia Commons
Essas vigas transversais do templo ficam afixadas em aberturas que foram engendradas nas formações rochosas. Foto: Steve Cadman/Wikimédia Commons
O local em que a estrutura do mosteiro repousa e sua grandiosidade costumam fascinar os turistas que visitam a região. Foto: G41rn8/Wikimédia Commons
A estrutura do mosteiro se confunde com a natureza local, o que passa ao observador a impressão de tratar-se de um corpo contínuo. Foto: Flickr Evan Chakroff
Ao todo, são 40 salas dentro do mosteiro que se comunicam por um labirinto de passagens. Foto: Reprodução do X @Chelbacheb
Os turistas que se deslocam para a região podem passear pelas partes internas do mosteiro e conhecer detalhes das religiões praticadas pelos chineses. Foto: Namiac/Wikimédia Commons
A construção chinesa data de mais de 1.500 anos e tem como peculiaridade o fato de reunir três religiões: budismo, confucionismo e taoísmo. Foto: Nicor/Wikimédia Commo
O mosteiro conta com estátuas de Buda, Confúcio e Lao-Tsé, lideranças espirituais das três religiões, ou filosofias religiosas. Foto: Doron/Wikimédia Commons
Essas são as três religiões predominantes na China, país que é a segunda maior economia do mundo. Foto: wikimedia commons Haluk Comertel
A China também ocupa o segundo lugar no ranking de países mais populosos do mundo. Com 1,425 bilhão de habitantes, só perde para a Índia, que tem população de 1,441 bilhão, segundo os dados de 2024. Foto: Yinan Chen por Pixabay
Um ditado chinês descreve a religiosidade no país da seguinte forma: “Todo chinês é taoista em casa, confucionista na rua e budista na hora da morte”. Foto: Yan Ke/Unsplash