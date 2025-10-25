Assine
Lua cheia: Atores que já interpretaram lobisomens

    O ator Taylor Lautner completou 33 anos no dia 1/2/ 2025. Ele é conhecido como o lobisomem Jacob, na saga "Crepúsculo". O papel lhe rendeu prêmios como o Teen Choice Award e o MTV Movie Award, tornando-o um ícone teen mundial Foto: Divulgação
    A saga de cinco longas, lançados entre 2008 e 2012, faturou US$ 3,3 bilhões mundialmente, sendo um enorme sucesso, especialmente entre os adolescentes. Foto: Eva Rinaldi wikimedia commons
    O ator americano Seth Green viveu Daniel "Oz" Osbourne em "Buffy a Caça Vampiro" (1997-2003). Esta foi uma série que acompanhava Buffy, uma jovem com a missão de combater vampiros, demônios e outras criaturas sobrenaturais, enquanto lida com sua vida pessoal. Está disponível no Disney +. Foto: Divulgação WB
    Nascido em 8 de fevereiro de 1974, na Filadélfia, Seth Green também é conhecido por seu trabalho nos filmes "Austin Powers" e pela série "Family Guy", onde dá voz a personagens icônicos, além de prêmios como o Emmy. Foto: Gage Skidmore wikimedia commons
    Professor "Remus Lupin" em "Harry Potter" (2001-2011). Os filmes são baseados nos livros de J.K. Rowling, que falam sobre um jovem bruxo que enfrenta desafios mágicos e luta contra o feiticeiro das trevas, Voldemort. É possível assistir no MAX, Amazon Prime e Apple TV. Foto: Divulgação
    David Thewlis nasceu em 20 de março de 1961, na Inglaterra, e se destacou como Remus Lupin na saga "Harry Potter". Com uma carreira diversificada, ele também recebeu prêmios, como o Globo de Ouro de Melhor Ator Coadjuvante por "Naked". Foto: Potter Fandom
    Tyler Posey foi lobisomem em "Teen Wolf" (2011-2017): Série de TV sobre Scott McCall, um adolescente que se torna lobisomem e enfrenta desafios sobrenaturais, enquanto tenta manter sua vida normal e proteger seus amigos. Foto: Divulgação
    Nascido em 18 de outubro de 1991, na Califórnia, Tyler Posey alcançou notoriedade com esse papel em "Teen Wolf". O ator também é músico e foi indicado a diversos prêmios teen, consolidando sua popularidade no mundo do entretenimento. Foto: Gage_Skidmore wikimedia commons
    Ainda em Teen Wolf, Tyler Hoechlin foi outro lobisomen, dando vida ao personagem Derek Hale. A série durou seis anos e pode ser encontrada no Amazon Prime. Foto: Divulgação
    Tyler Hoechlin nasceu em 11 de setembro de 1987, na Califórnia, e ficou famoso exatamente em "Teen Wolf", além de atuar como Superman na série "Superman & Lois". Ele já conquistou prêmios como o Teen Choice Award por sua atuação em séries juvenis. Foto: Gage Skidmore wikimedia commons
    Joe Manganiello viveu Alcide Herveaux em "True Blood" (2008-2014). Esta foi uma série de drama e mistério que se passa em Louisiana onde lobisomens, vampiros, fadas e outros seres sobrenaturais tentam coexistir com os humanos. Disponível no Amazon, Netflix e MAX. Foto: Divulgação instagram
    Joe Manganiello, nascido em 28 de dezembro de 1976, na Pensilvânia, é conhecido por seus papéis em "True Blood" e "Magic Mike". Ganhou diversos prêmios, incluindo o ALMA Award, e se destacou por sua presença marcante na tela e talento físico. Foto: Srakirei derivative work: RanZag wikimedia commons
    Anthony Hopkins interpretou Sir. John Talbot em "O Lobisomem (2010)". Trata-se de um filme de terror e mistério que segue um homem que volta à sua cidade natal, onde se torna alvo de uma maldição que o transforma em lobisomem. Foto: Divulgação
    O experiente Anthony Hopkins nasceu em 31 de dezembro de 1937, no País de Gales, e é um dos maiores atores da história do cinema. Famoso por papéis como Hannibal Lecter em "O Silêncio dos Inocentes", recebeu dois Oscars e inúmeros prêmios internacionais. Foto: Divulgação
    Michael Sheen interpreta Lucian, em "Anjos da Noite" (2003). Esta é uma série de filmes que acompanha a luta entre vampiros e licantropos, mostrando a história de Selene, uma vampira guerreira em busca de vingança. Disponível na MAX e Amazon Prime. Foto: Divulgação
    Sheen nasceu em 5 de fevereiro de 1969, no País de Gales, e é famoso por papéis como Tony Blair em "The Queen" e pela série "Belas Maldições". Ele conquistou prêmios como o Globo de Ouro e o BAFTA, tornando-se referência em papéis dramáticos. Foto: iDominick wikimedia commons
    Benicio del Toro também viveu um lobisomem em "O Lobisomem (2010)". O filme está disponível para aluguel em Apple TV e Amazon Prime. Foto: Divulgação
    Benicio del Toro nasceu em 19 de fevereiro de 1967, em Porto Rico, e é um dos atores mais intensos de Hollywood. Famoso por "Traffic" e "Os Suspeitos", ele recebeu prêmios como o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, sempre entregando performances memoráveis. Foto:
    Jack Nicholson interpreta William "Will" Randall em "Wolf (1994)". Após ser mordido por um lobisomem, ele começa a se transformar na criatura, adquirindo habilidades sobre-humanas e enfrentando dilemas morais enquanto lida com suas novas habilidades e a crescente violência. O filme pode ser alugado na Amazon Prime e Apple TV. Foto: Divulgação
    Outro ator para lá de renomado da nossa lista, Jack Nicholson nasceu dia 22 de abril de 1937, em Nova York. Ele é uma lenda do cinema, conhecido por papéis como o Coringa em "Batman" e "O Iluminado". Com uma carreira repleta de prêmios, ele possui três Oscars e é um ícone da atuação. Foto:
    Oliver Reed interpretou Leon Corledo em "A Maldição do Lobisomem" (1961). Este foi um filme clássico de terror que segue um homem amaldiçoado a se transformar em lobisomem, com elementos de mistério e drama psicológico. Não está disponível no Brasil. Foto: Divulgação
    Oliver Reed, Ãºnico falecido na lista, nasceu em 13 de fevereiro de 1938, em Londres, e morreu em 2 de maio de 1999, em Malta. Ele ficou famoso por seu estilo impetuoso e papÃ©is intensos em filmes como "Gladiador". Foi conhecido tanto por sua atuaÃ§Ã£o quanto por seu comportamento excÃªntrico. Foto:
    David Naughton viveu David Kessler em "Um Lobisomem Americano em Londres" (1981). É um filme que mistura terror e comédia e fala sobre dois americanos atacados por um lobisomem enquanto viajam pela Inglaterra, com um dos sobreviventes se transformando em criatura. Foto: Divulgação
    Encerrando a lista, David Naughton nasceu em 13 de fevereiro de 1951, em Connecticut e conquistou fama com seu papel em "An American Werewolf in London". Sua performance cômica e dramática no clássico do terror lhe garantiu um lugar especial na cultura pop. Foto: Super Festivals from Ft. Lauderdale, wikimedia commons
