Galeria
Produção de tilápia pode passar a ser proibida no Brasil. Saiba o motivo
A sugestão foi apresentada em 3/10/2025 durante reunião do Conselho Nacional de Aquicultura e Pesca (Conape), ligada ao Ministério do Meio Ambiente. A minuta inclui outras espécies não nativas na lista de invasoras. A decisão pode impactar fortemente a aquicultura nacional. Foto: Flickr EDGAR CABALLERO
A costa brasileira, aliás, passa por uma intensa invasão de tilápias. Apesar de ser um peixe nativo de água doce, tem sido muito comum encontrá-lo em mares brasileiros. Foto: Flickr Rose Davies
Originária da África, a tilápia foi introduzida no Brasil nos anos 1970 com fins comerciais e é cultivada em cativeiro. Mas sua fuga para a costa pode causar desequilíbrio ambiental. Afinal, ela compete com espécies nativas e afeta a qualidade da água. Foto: Reprodução de vídeo G1
Um estudo publicado recentemente na revista científica "Aquatic Ecology", aliás, apontou que a tilápia está conseguindo se adaptar a ambientes salobros, água salgada. Foto: Flickr Martha Dol
Pesquisadores brasileiros de onze instituições participaram da pesquisa. O trabalho demorou um ano para ser finalizado e reuniu detalhes sobre o tema. Foto: PietervH-Flickr
O estudo aponta que foram registradas invasões em áreas diferentes do Brasil, o que pode afetar a biota nativa. Foto: Reprodução/Redes Sociais
A tilápia se reproduz rápido e pode predar ovos de espécies menores, alterando o equilíbrio trófico. Também interfere na nutrição dos viveiros ao capturar fósforo, degradando a qualidade hídrica. O debate sobre seu cultivo segue em pauta. Foto: Reprodução de vídeo G1
Mas como a tilápia consegue sobreviver em águas salgadas? A explicação está na evolução da espécie, de acordo com o Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná. Foto: Reprodução de vídeo G1
Segundo os especialistas, os ancestrais da tilápia vieram do mar. Por isso, a espécie tem capacidade de tolerar algum grau de salinidade. Foto: Reprodução de vídeo G1
Os estudiosos do assunto viram vídeos na internet que haviam sido gravados na região de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, mostrando a presença de cardumes de tilápias no mar. Essa é uma região de água muito fria e salina, que sofre a influência de uma corrente oceânica que é profunda e que aflora na costa. Foto: Reprodução/Redes Sociais
Os registros de tilápias foram feitos desde o Maranhão até Santa Catarina, passando por Espírito Santo, São Paulo e pelo Rio de Janeiro. Foto: Divulgação Franco et al/Figshare
Uma invasão prejudicial em diferentes aspectos, de acordo com o estudo porque a tilápia compete com espécies nativas por recursos, alimentos e espaço. Foto: Corey Farwell/iNaturalist
De acordo com pesquisadores, a tilápia é um bicho territorialista. Ela pode predar vários organismos, desde peixinhos até camarões, crustáceos e corais. Inclusive, pode causar até a extinção de algumas espécies. Foto: Reprodução de vídeo G1
Especialistas fizeram um alerta pedindo um controle mais rígido, pois há tilápias, inclusive, em unidades de conservação. Foto: Reprodução/Redes Sociais