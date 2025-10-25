Assine
Produção de tilápia pode passar a ser proibida no Brasil. Saiba o motivo

LA
Lance
  • A sugestão foi apresentada em 3/10/2025 durante reunião do Conselho Nacional de Aquicultura e Pesca (Conape), ligada ao Ministério do Meio Ambiente. A minuta inclui outras espécies não nativas na lista de invasoras. A decisão pode impactar fortemente a aquicultura nacional.
    A sugestão foi apresentada em 3/10/2025 durante reunião do Conselho Nacional de Aquicultura e Pesca (Conape), ligada ao Ministério do Meio Ambiente. A minuta inclui outras espécies não nativas na lista de invasoras. A decisão pode impactar fortemente a aquicultura nacional. Foto: Flickr EDGAR CABALLERO
  • A costa brasileira, aliás, passa por uma intensa invasão de tilápias. Apesar de ser um peixe nativo de água doce, tem sido muito comum encontrá-lo em mares brasileiros.
    A costa brasileira, aliás, passa por uma intensa invasão de tilápias. Apesar de ser um peixe nativo de água doce, tem sido muito comum encontrá-lo em mares brasileiros. Foto: Flickr Rose Davies
  • Originária da África, a tilápia foi introduzida no Brasil nos anos 1970 com fins comerciais e é cultivada em cativeiro. Mas sua fuga para a costa pode causar desequilíbrio ambiental. Afinal, ela compete com espécies nativas e afeta a qualidade da água.
    Originária da África, a tilápia foi introduzida no Brasil nos anos 1970 com fins comerciais e é cultivada em cativeiro. Mas sua fuga para a costa pode causar desequilíbrio ambiental. Afinal, ela compete com espécies nativas e afeta a qualidade da água. Foto: Reprodução de vídeo G1
  • Um estudo publicado recentemente na revista científica
    Um estudo publicado recentemente na revista científica "Aquatic Ecology", aliás, apontou que a tilápia está conseguindo se adaptar a ambientes salobros, água salgada. Foto: Flickr Martha Dol
  • Pesquisadores brasileiros de onze instituições participaram da pesquisa. O trabalho demorou um ano para ser finalizado e reuniu detalhes sobre o tema.
    Pesquisadores brasileiros de onze instituições participaram da pesquisa. O trabalho demorou um ano para ser finalizado e reuniu detalhes sobre o tema. Foto: PietervH-Flickr
  • O estudo aponta que foram registradas invasões em áreas diferentes do Brasil, o que pode afetar a biota nativa.
    O estudo aponta que foram registradas invasões em áreas diferentes do Brasil, o que pode afetar a biota nativa. Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • A tilápia se reproduz rápido e pode predar ovos de espécies menores, alterando o equilíbrio trófico. Também interfere na nutrição dos viveiros ao capturar fósforo, degradando a qualidade hídrica. O debate sobre seu cultivo segue em pauta.
    A tilápia se reproduz rápido e pode predar ovos de espécies menores, alterando o equilíbrio trófico. Também interfere na nutrição dos viveiros ao capturar fósforo, degradando a qualidade hídrica. O debate sobre seu cultivo segue em pauta. Foto: Reprodução de vídeo G1
  • Mas como a tilápia consegue sobreviver em águas salgadas? A explicação está na evolução da espécie, de acordo com o Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná.
    Mas como a tilápia consegue sobreviver em águas salgadas? A explicação está na evolução da espécie, de acordo com o Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná. Foto: Reprodução de vídeo G1
  • Segundo os especialistas, os ancestrais da tilápia vieram do mar. Por isso, a espécie tem capacidade de tolerar algum grau de salinidade.
    Segundo os especialistas, os ancestrais da tilápia vieram do mar. Por isso, a espécie tem capacidade de tolerar algum grau de salinidade. Foto: Reprodução de vídeo G1
  • Os estudiosos do assunto viram vídeos na internet que haviam sido gravados na região de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, mostrando a presença de cardumes de tilápias no mar. Essa é uma região de água muito fria e salina, que sofre a influência de uma corrente oceânica que é profunda e que aflora na costa.
    Os estudiosos do assunto viram vídeos na internet que haviam sido gravados na região de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, mostrando a presença de cardumes de tilápias no mar. Essa é uma região de água muito fria e salina, que sofre a influência de uma corrente oceânica que é profunda e que aflora na costa. Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • Os registros de tilápias foram feitos desde o Maranhão até Santa Catarina, passando por Espírito Santo, São Paulo e pelo Rio de Janeiro.
    Os registros de tilápias foram feitos desde o Maranhão até Santa Catarina, passando por Espírito Santo, São Paulo e pelo Rio de Janeiro. Foto: Divulgação Franco et al/Figshare
  • Uma invasão prejudicial em diferentes aspectos, de acordo com o estudo porque a tilápia compete com espécies nativas por recursos, alimentos e espaço.
    Uma invasão prejudicial em diferentes aspectos, de acordo com o estudo porque a tilápia compete com espécies nativas por recursos, alimentos e espaço. Foto: Corey Farwell/iNaturalist
  • De acordo com pesquisadores, a tilápia é um bicho territorialista. Ela pode predar vários organismos, desde peixinhos até camarões, crustáceos e corais. Inclusive, pode causar até a extinção de algumas espécies.
    De acordo com pesquisadores, a tilápia é um bicho territorialista. Ela pode predar vários organismos, desde peixinhos até camarões, crustáceos e corais. Inclusive, pode causar até a extinção de algumas espécies. Foto: Reprodução de vídeo G1
  • Especialistas fizeram um alerta pedindo um controle mais rígido, pois há tilápias, inclusive, em unidades de conservação.
    Especialistas fizeram um alerta pedindo um controle mais rígido, pois há tilápias, inclusive, em unidades de conservação. Foto: Reprodução/Redes Sociais
