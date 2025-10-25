Galeria
Descubra as maravilhas da Croácia, um dos países mais belos do mundo
-
Com exuberância natural e construções históricas, a Croácia tem beleza e riqueza cultural e histórica de tirar o fôlego. Veja alguns destaques! Foto: FalK2 wikimedia commons
-
Zagreb - A capital croata é repleta de construções em estilo austro-húngaro dos séculos 18 e 19. A Cidade Alta abriga vários dos mais importantes e antigos patrimônios do país. Foto: strgars por Pixabay
-
Catedral de Zagreb - A igreja em estilo gótico é a segunda construção mais alta do país e é dedicada à Virgem Maria e aos reis São Estêvão e São Ladislau. Ela precisou de reparos após um terremoto em 2020. Foto: Koreanovsky - wikimedia commons
-
Rua Tkal?i?eva- A rua no Centro de Zagreb é muito movimentada por ter vários cafés, bares e restaurantes que transformam o local num point dia e noite. Foto: Modzzak wikimedia commons
-
-
Parque Nacional dos Lagos de Plitvi?e - Faz parte de uma reserva natural de 300 km² , com 16 lagos interligados por cachoeiras. Tudo muito bem preservado. Foto: Tomnie wikimedia commons
-
Zadar - Cidade histórica que tem ruínas romanas e venezianas na antiga península. As colunas se espalham por diversas partes, tornando o passeio a pé uma das melhores fontes de entretenimento e cultura. Foto: Maestralno wikimedia commons
-
Zadar também tem muralhas dos séculos 8 e 11 no entorno da cidade. Patrimônios que se juntam a igrejas e conventos na antiguidade. Foto: Bohringer Friedrich wikimedia commons
-
-
Além de marcos históricos muito relevantes, Zadar possui um belo litoral, com algumas das mais belas praias do país. Na foto, a praia de Kolovare. Foto: dronepicr wikimedia commons
-
Split - Outra belíssima cidade croata. Fica numa pequena península na margem oriental do Mar Adriático, na base dos montes Kozjak e Mosor. Tem praias que atraem os turistas. Foto: Kaiser87 wikimedia commons
-
Além da beleza natural do litoral, Split tem palácios, estátuas, igrejas, monumentos históricos valiosos. Um dos mais importantes é o Palácio de Diocleciano, uma enorme fortaleza do Império Romano no século 4. Foto: walter9 wikimedia commons
-
-
Bisevo - Em Bisevo, a caverna Gruta Azul é uma das atrações naturais mais conhecidas na costa do Adriático e muito popular pelo brilho azul-claro refletido em certas horas do dia. Foto: dronepicr wikimedia commons
-
Rovinj - É um centro turístico popular e um ativo porto de pesca. Construída num esporão rochoso na costa ocidental da Ístria, Rovinj foi uma ilha antes de se ligar ao continente em 1763. Foto: Imagem de Gerald Thurner por Pixabay
-
Ilha de Brac - Tem um formato impressionante, com praias de fartas areias onde os frequentadores adoram praticar esportes. Os ventos são favoráveis e o windsurfe é uma das principais atividades. Foto: Szabolcs Emich wikimedia commons
-
-
A praia da Zlatni Rat é considerada por muitos a mais bonita do país. Com águas claras e calmas onde famílias aproveitam o verão. Foto: Kelovy wikimedia commons
-
Trogir - Com mais de 4 mil anos de existência e habitada por povos oriundos de diversas etnias, Trogir proporciona um passeio pelo tempo. Foto: Imagem de Udo por Pixabay
-
Sua rica cultura foi influenciada por gregos, romanos e venezianos. A cidade reúne palácios, igrejas, torres, fortalezas, todos numa pequena ilha, inscrita em 1997 na lista do Patrimônio da Humanidade da UNESCO. Foto: Imagem de neufal54 por Pixabay
-
-
Dubrovnik - Não é a capital, mas, certamente, é a cidade mais famosa da Croácia. Até porque faz parte do trajeto de diversos cruzeiros que percorrem a Europa. Foto: Ivan Bagi?/Pixabay
-
Às margens do Mar Adriático, Dubrovnik tem uma paisagem com um recorte de tirar o fôlego. O azul do mar contrasta com os tons das construções erguidas sobre imensos barrancos, numa área rochosa bem populosa. Foto: Cyrille FIRMIN por Pixabay
-
A cidade também tem fortalezas e muros de pedra do século 16 em sua Cidade Antiga. Foto: Ivan Ivankovic/Pixabay
-
-
Essa união harmoniosa entre a paisagem natural deslumbrante e as encostas milenares fazem do litoral de Dubrovnik um ponto de passagem e atracação de navios. Foto: Imagem de John por Pixabay