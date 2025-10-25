Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Saiba quantos passageiros podem ser transportados no ônibus mais longo do mundo

LA
Lance
  • Foi o caso do DAF Super CityTrain, o ônibus mais longo já construído, com 32,2 metros de comprimento.
    Foi o caso do DAF Super CityTrain, o ônibus mais longo já construído, com 32,2 metros de comprimento. Foto: Divulgação
  • Este ônibus gigante foi fabricado na Holanda em 1989 e tinha capacidade para 350 passageiros.
    Este ônibus gigante foi fabricado na Holanda em 1989 e tinha capacidade para 350 passageiros. Foto: Reprodução/Internet
  • Originalmente, o DAF Super CityTrain foi projetado para operar em Kinshasa, na República Democrática do Congo.
    Originalmente, o DAF Super CityTrain foi projetado para operar em Kinshasa, na República Democrática do Congo. Foto: MONUSCO/Myriam Asmani
  • O ônibus enfrentou desafios como infraestrutura inadequada, manutenção cara e necessidade de motoristas especializados, sendo retirado de circulação pouco tempo depois.
    O ônibus enfrentou desafios como infraestrutura inadequada, manutenção cara e necessidade de motoristas especializados, sendo retirado de circulação pouco tempo depois. Foto: Reprodução/Internet
  • Mesmo assim, o DAF Super CityTrain entrou para o Guinness Book e influenciou projetos futuros. Veja outros modelos que surgiram a partir do maior ônibus já feito!
    Mesmo assim, o DAF Super CityTrain entrou para o Guinness Book e influenciou projetos futuros. Veja outros modelos que surgiram a partir do maior ônibus já feito! Foto: REDioACTIVE/Pixabay
  • Youngman JNP6250G (China) – Comprimento: 25 metros; Capacidade: Não informada. Opera em larga escala em cidades como Pequim.
    Youngman JNP6250G (China) – Comprimento: 25 metros; Capacidade: Não informada. Opera em larga escala em cidades como Pequim. Foto: Reprodução
  • AutoTram Extra Grand (Alemanha) – Comprimento: 30,7 metros; Capacidade: 256 passageiros. Foi um modelo experimental, nunca posto em circulação totalmente.
    AutoTram Extra Grand (Alemanha) – Comprimento: 30,7 metros; Capacidade: 256 passageiros. Foi um modelo experimental, nunca posto em circulação totalmente. Foto: Wikimedia Commons/ Ubahnverleih
  • Volvo Gran Artic 300 (Brasil) – Comprimento: 30 metros; Capacidade: 300 passageiros. Usado em sistemas BRT brasileiros, como em Curitiba e Goiânia.
    Volvo Gran Artic 300 (Brasil) – Comprimento: 30 metros; Capacidade: 300 passageiros. Usado em sistemas BRT brasileiros, como em Curitiba e Goiânia. Foto: Divulgação/Volvo
  • Esses ônibus extralongos são vantajosos por sua alta capacidade de transporte, reduzindo frota e emissões de gases poluentes.
    Esses ônibus extralongos são vantajosos por sua alta capacidade de transporte, reduzindo frota e emissões de gases poluentes. Foto: Panoramio - Fuzre Fitrinete
  • Por outro lado, eles exigem infraestrutura adequada, manutenção especializada e adaptação urbana.
    Por outro lado, eles exigem infraestrutura adequada, manutenção especializada e adaptação urbana. Foto: xiancechen/Pixabay
  • Atualmente, a indústria investe em modelos sustentáveis (elétricos/hidrogênio), como os da BYD, Mercedes-Benz e Volvo, focando em eficiência energética.
    Atualmente, a indústria investe em modelos sustentáveis (elétricos/hidrogênio), como os da BYD, Mercedes-Benz e Volvo, focando em eficiência energética. Foto: Wikimedia Commons/ Intendencia de Montevideo
  • A história dos ônibus começou no início do século 19, quando surgiram os primeiros veículos de transporte coletivo puxados por cavalos.
    A história dos ônibus começou no início do século 19, quando surgiram os primeiros veículos de transporte coletivo puxados por cavalos. Foto: Domínio Público
  • Hoje populares no mundo todo, alguns modelos viraram até atração turística. Um dos mais reconhecidos mundialmente é o Routemaster, de Londres, lançado em 1956.
    Hoje populares no mundo todo, alguns modelos viraram até atração turística. Um dos mais reconhecidos mundialmente é o Routemaster, de Londres, lançado em 1956. Foto: Flickr - allen watkin
  • Em Curitiba, no Brasil, o sistema de ônibus BRT (Bus Rapid Transit) foi pioneiro e inspirou projetos em outras cidades globais.
    Em Curitiba, no Brasil, o sistema de ônibus BRT (Bus Rapid Transit) foi pioneiro e inspirou projetos em outras cidades globais. Foto: Divulgação/Secretaria Municipal da Comunicação Social de Curitiba
  • Em alguns paÃ­ses, como a Ãndia, os ÃŽnibus sÃ£o decorados com cores vibrantes e adornos artÃ­sticos, refletindo a cultura local.
    Em alguns paÃ­ses, como a Ãndia, os ÃŽnibus sÃ£o decorados com cores vibrantes e adornos artÃ­sticos, refletindo a cultura local. Foto: ReproduÃ§Ã£o
  • Representando a nova geração dos ônibus elétricos, o BYD K9 é um dos mais vendidos no mundo, e já opera em cidades como São Paulo, Bogotá e Los Angeles.
    Representando a nova geração dos ônibus elétricos, o BYD K9 é um dos mais vendidos no mundo, e já opera em cidades como São Paulo, Bogotá e Los Angeles. Foto: Wikimedia Commons/Robbie Klinkenberg
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay