Katy Perry surpreende fãs: ‘Não estou mais solteira’

Seu terceiro Ã¡lbum de estÃºdio, "Teenage Dream", de 2010, foi ainda mais impactante, consolidando sua fama global e a tornando uma referÃªncia no pop. Com ele, Perry se tornou a primeira mulher, e a segunda artista depois de Michael Jackson, a emplacar cinco singles de um mesmo Ã¡lbum no topo da Billboard Hot 100. Foto: Philip Nelson/Wikimedia Commons