Katy Perry surpreende fãs: ‘Não estou mais solteira’
A fala de Katy veio após flagras com Justin Trudeau, 53, ex-primeiro-ministro do Canadá. Os dois foram vistos trocando beijos e carinhos em um passeio de iate. O clima, um tanto quanto propício, levantou suspeitas de um namoro oficial. Foto: Wesley Allen / Divulgação
Os rumores de affair entre Katy e Trudeau começaram em julho, quando jantaram juntos no Canadá. Na época, a cantora estava em turnê no país. Desde então, foram vistos em momentos descontraídos, como passeios com a cachorrinha dela. Foto: Justin Trudeau Instagram
Trudeau também marcou presença na área VIP de um show da “The Lifetimes Tour”. A proximidade entre os dois chamou atenção dos fãs e da mídia. A relação, antes especulada, agora parece ganhar contornos mais sérios. Foto: reprodução/abc news
Katy Perry, aliás, completa 41 anos neste 25/10/2025. Apaixonada pelo Brasil, ela protagonizou um dos momentos mais emocionantes de sua passagem pelo país. Durante o primeiro show solo da "The Lifetimes Tour", em Curitiba, a cantora chamou ao palco um fã que havia perdido a mãe dez dias antes. Foto: Reprodução - Instagram/@divasuburbana
Ao atender a um pedido escrito em cartaz, Katy dedicou a canção "Only Love" à mãe do rapaz, Cristian, e o abraçou diante de milhares de pessoas, arrancando lágrimas da plateia. A artista reforçou palavras de conforto e também se emocionou ao cantar "Never Really Over" e "All The Love", faixa de seu novo álbum, "143". Foto: Reprodução - Instagram/@divasuburbana
O gesto tocou fãs presentes e repercutiu nas redes sociais. Mas essa é apenas uma página na trajetória marcante da carreira de Katy Perry… Foto: Reprodução - Instagram/@divasuburbana
Dias após o anúncio do fim do casamento com o ator Orlando Bloom, a estrela pop já comovera os fãs na internet ao surgir em vídeo chorando durante show no Adelaide Entertainment Centre, na Austrália. As imagens circularam na rede social X, o antigo Twitter. Foto: Reprodução/TikTok
No dia 26/06, Perry e Bloom confirmaram a separação à revista “People”. Entre idas e vindas, eles estavam juntos há quase dez anos e são pais de Daisy Bloom, nascida em agosto de 2020. Foto: Reprodução/Instagram
As imagens de Katy Perry às lágrimas e fazendo um gesto de coração antes de cantar o hit “Firework” provocaram ainda mais consternação diante de boatos de que Orlando Bloom já tem um novo affair. Foto: Reprodução Instagram
De acordo com o tablóide inglês “The Sun”, Bloom foi visto em clima de romance com uma mulher durante o luxuoso casamento do empresário Jeff Bezos com a jornalista Lauren Sánchez. Foto: Reprodução
Orlando Jonathan Blanchard Bloom nasceu na cidade de Canterbury, na Inglaterra, no dia 13/01/1977. Foto: Divulgação
Ele alcançou o estrelato ao interpretar o personagem Legolas na premiada trilogia de “O Senhor dos Anéis”, sucesso de bilheteria. Foto: Reprodução
Outro papel muito conhecido de Bloom é o do jovem ferreiro Will Turner, um dos protagonistas da série de filmes “Piratas do Caribe”, ao lado de Johnny Depp. Foto: Reprodução
Bloom também deu vida ao personagem Paris no épico “Tróia”, baseado no poema “Ilíada”, de Homero. Porém, ele já declarou em entrevistas que detestou participar dessa produção. "O filme é ótimo. Tinha Brad Pitt, Eric Bana e Peter O'Toole. Mas como eu vou fazer esse personagem? Ele é contra tudo que eu sinto dentro de mim", declarou à revista “Variety”. Foto: Reprodução
Em 2024, Orlando Bloom foi protagonista do suspense psicológico “The Cut”, em que faz um boxeador que deixa a aposentadoria de lado em busca de um título. O elenco conta ainda com John Turturro e Caitriona Balfe. Foto: Kevin Payravi/Wikimedia Commons
Antes da união com Katy Perry, o ator foi casado com a modelo russa Miranda Kerr, com quem teve o filho Flynn, em 2011. Foto: Eva Rinaldi/Wikimedia Commons
Já Katy Perry tem uma carreira sólida na música pop. Ela teve uma passagem marcante pelo Brasil com show no Rock in Rio. No período, a cantora fez uma participação especial no programa "Estrela da Casa", da TV Globo, apareceu na sacada do Copacabana Palace segurando uma bandeira do Brasil e distribuiu pizza para quem estava na porta do hotel. Foto: Montagem/Reprodução Redes Sociais
Em 20/09/2024, mesmo dia de sua apresentação no Rock in Rio, a cantora lançou seu novo álbum, intitulado "143". O último disco lançado pela artista havia sido "Smile", de 2020. Foto: Reprodução/Instagram @katyperry
Katheryn Elizabeth Hudson, mais conhecida como Katy Perry, nasceu em Santa Bárbara, Califórnia, em 25 de outubro de 1984. Ela é uma das artistas pop mais influentes do mundo, conhecida por seu estilo extravagante, performances enérgicas e uma série de hits. Foto: Reprodução Instagram
Crescida em um lar religioso - seus pais eram pastores pentecostais -, Perry começou sua carreira cantando em corais de igrejas. Em 2001, ela lançou um álbum de música gospel sob o nome Katy Hudson, mas o projeto não obteve sucesso comercial. Foto: natalieaja/Wikimedia Commons
Posteriormente, ela adotou o nome artístico de Katy Perry, incluindo o sobrenome de solteira de sua mãe para se distanciar do primeiro fracasso e criar uma nova identidade. Foto: Flickr - Eva Rinaldi
O grande sucesso de Perry veio em 2008 com o lançamento de seu segundo álbum, "One of the Boys", que incluiu o single "I Kissed a Girl". Outros hits do álbum, como "Hot N Cold" e "Waking Up in Vegas", cimentaram seu lugar na música pop. Foto: Divulgação
Seu terceiro Ã¡lbum de estÃºdio, "Teenage Dream", de 2010, foi ainda mais impactante, consolidando sua fama global e a tornando uma referÃªncia no pop. Com ele, Perry se tornou a primeira mulher, e a segunda artista depois de Michael Jackson, a emplacar cinco singles de um mesmo Ã¡lbum no topo da Billboard Hot 100. Foto: Philip Nelson/Wikimedia Commons
Em 2013, Katy lançou "Prism", que incluiu sucessos como "Roar" e "Dark Horse". O álbum foi mais introspectivo e inspirador, refletindo uma fase mais madura de sua carreira. Foto: Divulgação
Além de sua carreira musical, Katy Perry também se destaca por sua presença marcante no palco. Ela é conhecida pelos shows cheios de elementos visuais, figurinos extravagantes e performances teatrais. Foto: Reprodução do Prime Vídeo
Em sua apresentação no Super Bowl de 2015, a final do futebol americano, ela desfilou montada em um leão mecânico gigante ao som de "Roar". Foto: Reprodução
Perry também participou como jurada do reality show “American Idol”, consolidando sua presença na televisão e mostrando outro lado de sua personalidade ao interagir com aspirantes a cantores. Foto: Reprodução Instagram
Em 2020, seu sexto álbum de estúdio, "Smile", refletiu sua jornada emocional, especialmente após ter passado por momentos desafiadores em sua vida pessoal. Foto: Divulgação
