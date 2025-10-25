Assine
Arqueólogos encontram ‘Chão de ossos’ em charmosa cidade da Holanda

LA
Lance
  • A descoberta foi em Alkmaar, uma charmosa cidade holandesa conhecida por seu mercado tradicional de queijos, que ocorre desde 1593. Além disso, conta com belos canais, museus e uma rica herança histórica.
    A descoberta foi em Alkmaar, uma charmosa cidade holandesa conhecida por seu mercado tradicional de queijos, que ocorre desde 1593. Além disso, conta com belos canais, museus e uma rica herança histórica. Foto: reprodução/youtube
  • Os arqueólogos identificaram o piso de ladrilhos desgastados, intercalados com ossos de gado cuidadosamente cortados e organizados em um padrão geométrico preciso.
    Os arqueólogos identificaram o piso de ladrilhos desgastados, intercalados com ossos de gado cuidadosamente cortados e organizados em um padrão geométrico preciso. Foto: Divulgação/Equipe de arqueologia do Município de Alkmaar
  • Os ossos, cortados de forma padronizada, foram posicionados com as extremidades superiores voltadas para cima, seguindo uma técnica incomum.
    Os ossos, cortados de forma padronizada, foram posicionados com as extremidades superiores voltadas para cima, seguindo uma técnica incomum. Foto: Divulgação/Equipe de arqueologia do Município de Alkmaar
  • Apesar de rara, essa abordagem já foi registrada em outras cidades da Holanda, como Hoorn, Enkhuizen (foto) e Edam. Todas são cidades históricas conhecidas por suas tradições marítimas e vínculos com a Era de Ouro Holandesa. Todas possuem belos canais, edifícios históricos bem preservados e cultura ligada ao comércio e à pesca
    Apesar de rara, essa abordagem já foi registrada em outras cidades da Holanda, como Hoorn, Enkhuizen (foto) e Edam. Todas são cidades históricas conhecidas por suas tradições marítimas e vínculos com a Era de Ouro Holandesa. Todas possuem belos canais, edifícios históricos bem preservados e cultura ligada ao comércio e à pesca Foto: wikimedia commons Ben Bender
  • Nancy de Jong, arqueóloga líder da equipe, classificou a descoberta como
    Nancy de Jong, arqueóloga líder da equipe, classificou a descoberta como "extraordinária". "É sempre um privilégio encontrar vestígios de uma era passada e desvendar os mistérios da nossa história", disse Nancy. Foto: Divulgação/Equipe de arqueologia do Município de Alkmaar
  • Apesar de o prédio atual ter sido construído em 1609, o piso feito de ossos, datado do século 15, sugere uma história mais antiga e misteriosa para o local.
    Apesar de o prédio atual ter sido construído em 1609, o piso feito de ossos, datado do século 15, sugere uma história mais antiga e misteriosa para o local. Foto: Divulgação/Equipe de arqueologia do Município de Alkmaar
  • Uma das hipóteses sugere que a estrutura pode ter sido erguida sobre os restos de um edifício anterior, algo bastante comum naquela época.
    Uma das hipóteses sugere que a estrutura pode ter sido erguida sobre os restos de um edifício anterior, algo bastante comum naquela época. Foto: wikimedia commons Rene Cortin
  • Até o momento, os pesquisadores não chegaram a uma conclusão definitiva sobre as razões para o uso de ossos na construção do piso.
    Até o momento, os pesquisadores não chegaram a uma conclusão definitiva sobre as razões para o uso de ossos na construção do piso. Foto: Divulgação/Equipe de arqueologia do Município de Alkmaar
  • Uma possível explicação seria a falta de materiais adequados na época ou até um significado simbólico ou religioso.
    Uma possível explicação seria a falta de materiais adequados na época ou até um significado simbólico ou religioso. Foto: Gábor Bejó por Pixabay
  • "O piso de ladrilhos mostra desgaste significativo devido ao uso extensivo. A inclusão de ossos pode ter sido uma solução econômica, ou eles podem ter servido a um propósito relacionado ao comércio ou atividade conduzida aqui", afirmou a arqueóloga líder. Foto: reprodução/instagram
  • De acordo com o Archaeology News, a descoberta em Alkmaar representa uma chance rara para arqueólogos explorarem as técnicas de construção e os hábitos culturais da população local no século 15.
    De acordo com o Archaeology News, a descoberta em Alkmaar representa uma chance rara para arqueólogos explorarem as técnicas de construção e os hábitos culturais da população local no século 15. Foto: wikimedia commons Dutchgamer(Yusuf Babayusuf)
  • A um jornal local, a vereadora de patrimÃŽnio de Alkmaar, Anjo van de Ven, afirmou que
    A um jornal local, a vereadora de patrimÃŽnio de Alkmaar, Anjo van de Ven, afirmou que "este Ã© um achado incrivelmente fascinante". "Ele demonstra que ainda hÃ¡ muito a ser descoberto sobre a histÃ³ria da nossa cidade", concluiu ela. Foto: wikimedia commons Rene Cortin
  • Localizada a apenas cerca de 40 km ao norte de Amsterdã, Alkmaar é uma encantadora cidade localizada na província da Holanda do Norte, nos Países Baixos.
    Localizada a apenas cerca de 40 km ao norte de Amsterdã, Alkmaar é uma encantadora cidade localizada na província da Holanda do Norte, nos Países Baixos. Foto: reprodução/youtube
  • Com uma população de aproximadamente 110 mil habitantes, Alkmaar tem uma atmosfera tranquila e é rica em história. É famosa por seu tradicional mercado de queijos.
    Com uma população de aproximadamente 110 mil habitantes, Alkmaar tem uma atmosfera tranquila e é rica em história. É famosa por seu tradicional mercado de queijos. Foto: wikimedia commons René Cortin
  • A cidade tem suas origens no século 10, quando era um pequeno assentamento, mas ganhou destaque no século 16, durante a
    A cidade tem suas origens no século 10, quando era um pequeno assentamento, mas ganhou destaque no século 16, durante a "Guerra dos Oitenta Anos", quando se tornou um símbolo de resistência contra os espanhóis. Foto: reprodução/youtube
  • Em 1573, Alkmaar foi palco de um importante cerco que terminou com a vitória dos defensores locais, marcando o início de uma série de vitórias holandesas na luta pela independência.
    Em 1573, Alkmaar foi palco de um importante cerco que terminou com a vitória dos defensores locais, marcando o início de uma série de vitórias holandesas na luta pela independência. Foto: wikimedia commons Txllxt TxllxT
  • Esse evento histórico é comemorado anualmente com o festival
    Esse evento histórico é comemorado anualmente com o festival "Ontzet van Alkmaar". Foto: wikimedia commons Rene Cortin
  • O mercado de queijos de Alkmaar é uma grande atração turística, especialmente durante os meses de abril a setembro, quando ocorre todas as sextas-feiras, na Waagplein, a praça principal da cidade.
    O mercado de queijos de Alkmaar é uma grande atração turística, especialmente durante os meses de abril a setembro, quando ocorre todas as sextas-feiras, na Waagplein, a praça principal da cidade. Foto: reprodução/youtube
  • Nessa praça, encontra-se o Waag, um edifício histórico do século 14, onde acontece a tradicional pesagem dos queijos Gouda.
    Nessa praça, encontra-se o Waag, um edifício histórico do século 14, onde acontece a tradicional pesagem dos queijos Gouda. Foto: reprodução/youtube
  • O espetáculo inclui apresentações, demonstrações de negociação e a venda dos queijos, atraindo muitos visitantes.
    O espetáculo inclui apresentações, demonstrações de negociação e a venda dos queijos, atraindo muitos visitantes. Foto: reprodução/youtube
  • A cidade também é reconhecida por sua arquitetura medieval bem preservada e edifícios históricos, como a Igreja de São Lourenço (Sint Laurenskerk), uma imponente construção gótica do século 15, famosa por seu órgão.
    A cidade também é reconhecida por sua arquitetura medieval bem preservada e edifícios históricos, como a Igreja de São Lourenço (Sint Laurenskerk), uma imponente construção gótica do século 15, famosa por seu órgão. Foto: reprodução/youtube
  • Alkmaar é facilmente acessível a partir de Amsterdã, com uma viagem de trem que leva cerca de 40 minutos, o que a torna uma excelente opção para uma visita de um dia ou um ponto de parada em um roteiro maior pela Holanda.
    Alkmaar é facilmente acessível a partir de Amsterdã, com uma viagem de trem que leva cerca de 40 minutos, o que a torna uma excelente opção para uma visita de um dia ou um ponto de parada em um roteiro maior pela Holanda. Foto: reprodução/youtube
