Cientistas descobrem fóssil de anfíbio gigante na Argentina

O fóssil do girino gigante estava bem preservado e é o mais antigo já encontrado, com cerca de 160 milhões de anos. O achado foi publicado pela revista científica “Nature” e indica que o ciclo de vida de anfíbios entre uma etapa inicial aquática, como larva, e outra terrestre, na fase adulta, é mais antigo do que se imaginava. Foto: Reprodução