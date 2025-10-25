Galeria
Conheça o ‘moonwalker’, equipamento que acelera a caminhada em 250%
O dispositivo promete aumentar em até 250% a velocidade natural da caminhada humana, com o auxílio de inteligência artificial e design ergonômico. Foto: - Divulgação/shiftrobotics.io
A empresa surgiu em Pittsburgh, nos Estados Unidos, idealizada por Xunjie Zhang, engenheiro formado na Carnegie Mellon University. Zhang queria reduzir o tempo gasto no trajeto entre casa e trabalho sem depender de carros, bicicletas ou patinetes elétricos. Foto: Pixabay
A inspiração veio de uma queda de bicicleta que o motivou a buscar uma forma mais segura e intuitiva de locomoção. Foi assim que nasceu o conceito de um calçado com rodas inteligentes que acompanhassem o ritmo natural do andar humano. Foto: - Divulgação/shiftrobotics.io
O primeiro protótipo foi apresentado em 2022, e a repercussão nas redes foi imediata. Milhares de internautas se impressionaram ao ver pessoas literalmente “deslizando” pelas ruas em ritmo acelerado, sem esforço visível. Foto: - Divulgação/shiftrobotics.io
Cada unidade dos Moonwalkers tem oito pequenas rodas ligadas a um sistema elétrico e sensores de movimento. Esses sensores captam a passada do usuário e ajustam automaticamente a velocidade, acelerando ou freando conforme o movimento. Foto: - Creative Commons/hippopx.com
A inteligência artificial embarcada aprende o modo de andar de cada pessoa, garantindo equilíbrio e segurança mesmo em curvas e subidas leves. O sistema reconhece até quando o usuário sobe escadas ou para totalmente, travando as rodas de forma instantânea. Foto: - Divulgação/shiftrobotics.io
Com velocidade máxima de 11 km/h, o dispositivo torna o ato de caminhar mais rápido que correr em ritmo leve. A proposta é unir conveniência urbana e tecnologia portátil, sem exigir esforço físico extra. Foto: - Divulgação/shiftrobotics.io
Os Moonwalkers são recarregáveis e têm autonomia de até 10 km por carga, dependendo do terreno. O carregamento é feito por USB-C, e o equipamento pesa cerca de 1,9 kg por pé, equilibrando leveza e estabilidade. Foto: - Divulgação/shiftrobotics.io
Em 2024, a Shift Robotics lançou a versão aprimorada Moonwalkers Aero, com estrutura mais leve e bateria otimizada. Essa atualização consolidou a marca como uma das mais promissoras no setor de mobilidade pessoal inteligente. Foto: Reprodução Site The Guardian
Hoje, a tecnologia é usada não apenas por curiosos e entusiastas, mas também em ambientes corporativos, como armazéns e fábricas. Funcionários que percorrem longas distâncias internas conseguem reduzir o tempo de deslocamento e o cansaço físico. Foto: - Divulgação/shiftrobotics.io
Diferentemente dos patins, os Moonwalkers nÃ£o exigem equilÃbrio nem impulso manual â?? basta caminhar normalmente que as rodas aceleram sozinhas. Enquanto os patins deslizam continuamente, eles imitam o passo humano, controlados por sensores e inteligÃªncia artificial. Foto: - Creative Commons/hippopx.com
empresa mantém foco em melhorar o controle, a tração e o alcance, além de buscar certificações para uso em mais países. Os produtos são vendidos diretamente no site oficial e em revendas autorizadas, com demanda crescente desde 2023. Foto: - Creative Commons/hippopx.com
Críticos apontam o alto custo e o uso restrito a superfícies planas como limitações atuais. Mesmo assim, a Shift Robotics segue ampliando testes e parcerias para tornar o equipamento mais acessível e versátil. Foto: Alan Kotok FlickR
Os Moonwalkers representam uma nova fronteira da integração entre corpo humano e tecnologia. Mais do que um calçado futurista, são um exemplo de como a IA pode literalmente acelerar o passo da vida cotidiana. Foto: - Divulgação/shiftrobotics.io