Galeria
Preso, ex-presidente da França Nicolas Sarkozy é ameaçado na cadeia
-
Alguns chegaram a publicar vídeos ameaçando Sarkozy e prometendo vingar Muammar Gaddafi, sugerindo que o ex-presidente esteve envolvido na morte do ex-líder líbio. Foto: Reprodução/TV Globo
-
Sarkozy foi colocado em uma cela à parte dos outros presidiários, com acesso a televisão e telefone fixo. Foto: Wikimedia Commons/? (Aleph)
-
Após as ameaças, o Ministro do Interior da França, Laurent Nuñez, determinou a vigilância do local por dois policiais 24 horas por dia. Foto: Reprodução/TV Globo
-
Segundo a revista Veja, os presos responsáveis pelas ameaças foram identificados e tiveram seus celulares apreendidos. Foto: Tyler Rutherford Unsplash
-
-
Sarkozy foi preso na terça-feira (21 de outubro) após ser condenado por financiar ilegalmente a campanha presidencial de Gaddafi, na Líbia. Foto: Reprodução/TV Globo
-
As acusações são de que ele recebeu milhões de euros do ditador líbio para financiar sua eleição de 2007, em troca de favores diplomáticos à Líbia. Foto: Reprodução/TV Globo
-
O tribunal o considerou culpado de associação criminosa entre 2005 e 2007, mas o absolveu de outras acusações, como corrupção passiva e financiamento ilegal de campanha. Foto: Mariakray/Pixabay
-
-
Sarkozy nega as acusações e alega ser vítima de perseguição política. Ele já havia sido condenado em 2021 por corrupção e tráfico de influência. Na ocasião, cumpriu prisão domiciliar. Foto: Reproduc?a?o/Facebook
-
Com a prisão, Sarkozy se tornou o primeiro ex-presidente da França moderna a cumprir pena em regime fechado. Foto: Reprodução/TV Globo
-
Nascido em Paris em 28 de janeiro de 1955, Nicolas Sarkozy ocupou a presidência da França entre 2007 e 2012. Foto: Wikimedia Commons/Richard Pichet
-
-
Ele se formou em direito pela Universidade Paris Nanterre e foi líder do partido de centro-direita União por um Movimento Popular (UMP). Foto: Flickr - Jean-Pierre Dalbéra
-
Ele começou a trajetória política como prefeito de Neuilly-sur-Seine (uma dos municípios mais ricos da França), cargo que exerceu de 1983 a 2002. Foto: Wikimedia Commons/Bfauvergue
-
Sarkozy também ocupou vários cargos ministeriais importantes: foi Ministro do Orçamento no governo de Édouard Balladur, Ministro do Interior em dois períodos (2002 a 2004 e 2005 a 2007), e Ministro das Finanças durante a presidência de Jacques Chirac. Foto: Flickr - Jean-Louis Aubert
-
-
Sua presidência foi marcada por um estilo pessoal enérgico e midiático, com destaque para sua vida privada amplamente exposta. Foto: Wikimedia Commons/Jacques Paquier
-
Na vida pessoal, Sarkozy foi casado com três mulheres diferentes. Ele teve dois filhos com a primeira esposa (Marie-Dominique Culioli) e um com a segunda (Cecília Ciganer-Albéniz). Foto: Agência Brasil
-
Em 2008, já ocupando o cargo de presidente, ele se casou com a cantora e ex-modelo Carla Bruni, com quem teve mais um filho, a menina Giulia. Foto: Wikimedia Commons/White House/ Maison Blanche
-
-
Ao longo do mandato, Sarkozy foi criticado por seu discurso de segurança e imigração, além de algumas declarações polêmicas. Foto: Flickr - Thomas Bresson
-
Após deixar a presidência, Sarkozy manteve-se ativo na política, tentando recuperar o comando da direita francesa e reposicionar sua imagem. Foto: Flickr - World Economic Forum
-
No entanto, sua trajetória acabou sendo abalada por diversos escândalos judiciais que culminaram na sua prisão. Foto: Reprodução/TV Globo
-