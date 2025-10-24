Assine
Preso, ex-presidente da França Nicolas Sarkozy é ameaçado na cadeia

  • Alguns chegaram a publicar vídeos ameaçando Sarkozy e prometendo vingar Muammar Gaddafi, sugerindo que o ex-presidente esteve envolvido na morte do ex-líder líbio.
    Alguns chegaram a publicar vídeos ameaçando Sarkozy e prometendo vingar Muammar Gaddafi, sugerindo que o ex-presidente esteve envolvido na morte do ex-líder líbio. Foto: Reprodução/TV Globo
  • Sarkozy foi colocado em uma cela à parte dos outros presidiários, com acesso a televisão e telefone fixo.
    Sarkozy foi colocado em uma cela à parte dos outros presidiários, com acesso a televisão e telefone fixo. Foto: Wikimedia Commons/? (Aleph)
  • Após as ameaças, o Ministro do Interior da França, Laurent Nuñez, determinou a vigilância do local por dois policiais 24 horas por dia.
    Após as ameaças, o Ministro do Interior da França, Laurent Nuñez, determinou a vigilância do local por dois policiais 24 horas por dia. Foto: Reprodução/TV Globo
  • Segundo a revista Veja, os presos responsáveis pelas ameaças foram identificados e tiveram seus celulares apreendidos.
    Segundo a revista Veja, os presos responsáveis pelas ameaças foram identificados e tiveram seus celulares apreendidos. Foto: Tyler Rutherford Unsplash
  • Sarkozy foi preso na terça-feira (21 de outubro) após ser condenado por financiar ilegalmente a campanha presidencial de Gaddafi, na Líbia.
    Sarkozy foi preso na terça-feira (21 de outubro) após ser condenado por financiar ilegalmente a campanha presidencial de Gaddafi, na Líbia. Foto: Reprodução/TV Globo
  • As acusações são de que ele recebeu milhões de euros do ditador líbio para financiar sua eleição de 2007, em troca de favores diplomáticos à Líbia.
    As acusações são de que ele recebeu milhões de euros do ditador líbio para financiar sua eleição de 2007, em troca de favores diplomáticos à Líbia. Foto: Reprodução/TV Globo
  • O tribunal o considerou culpado de associação criminosa entre 2005 e 2007, mas o absolveu de outras acusações, como corrupção passiva e financiamento ilegal de campanha.
    O tribunal o considerou culpado de associação criminosa entre 2005 e 2007, mas o absolveu de outras acusações, como corrupção passiva e financiamento ilegal de campanha. Foto: Mariakray/Pixabay
  • Sarkozy nega as acusações e alega ser vítima de perseguição política. Ele já havia sido condenado em 2021 por corrupção e tráfico de influência. Na ocasião, cumpriu prisão domiciliar.
    Sarkozy nega as acusações e alega ser vítima de perseguição política. Ele já havia sido condenado em 2021 por corrupção e tráfico de influência. Na ocasião, cumpriu prisão domiciliar. Foto: Reproduc?a?o/Facebook
  • Com a prisão, Sarkozy se tornou o primeiro ex-presidente da França moderna a cumprir pena em regime fechado.
    Com a prisão, Sarkozy se tornou o primeiro ex-presidente da França moderna a cumprir pena em regime fechado. Foto: Reprodução/TV Globo
  • Nascido em Paris em 28 de janeiro de 1955, Nicolas Sarkozy ocupou a presidência da França entre 2007 e 2012.
    Nascido em Paris em 28 de janeiro de 1955, Nicolas Sarkozy ocupou a presidência da França entre 2007 e 2012. Foto: Wikimedia Commons/Richard Pichet
  • Ele se formou em direito pela Universidade Paris Nanterre e foi líder do partido de centro-direita União por um Movimento Popular (UMP).
    Ele se formou em direito pela Universidade Paris Nanterre e foi líder do partido de centro-direita União por um Movimento Popular (UMP). Foto: Flickr - Jean-Pierre Dalbéra
  • Ele começou a trajetória política como prefeito de Neuilly-sur-Seine (uma dos municípios mais ricos da França), cargo que exerceu de 1983 a 2002.
    Ele começou a trajetória política como prefeito de Neuilly-sur-Seine (uma dos municípios mais ricos da França), cargo que exerceu de 1983 a 2002. Foto: Wikimedia Commons/Bfauvergue
  • Sarkozy também ocupou vários cargos ministeriais importantes: foi Ministro do Orçamento no governo de Édouard Balladur, Ministro do Interior em dois períodos (2002 a 2004 e 2005 a 2007), e Ministro das Finanças durante a presidência de Jacques Chirac.
    Sarkozy também ocupou vários cargos ministeriais importantes: foi Ministro do Orçamento no governo de Édouard Balladur, Ministro do Interior em dois períodos (2002 a 2004 e 2005 a 2007), e Ministro das Finanças durante a presidência de Jacques Chirac. Foto: Flickr - Jean-Louis Aubert
  • Sua presidência foi marcada por um estilo pessoal enérgico e midiático, com destaque para sua vida privada amplamente exposta.
    Sua presidência foi marcada por um estilo pessoal enérgico e midiático, com destaque para sua vida privada amplamente exposta. Foto: Wikimedia Commons/Jacques Paquier
  • Na vida pessoal, Sarkozy foi casado com três mulheres diferentes. Ele teve dois filhos com a primeira esposa (Marie-Dominique Culioli) e um com a segunda (Cecília Ciganer-Albéniz).
    Na vida pessoal, Sarkozy foi casado com três mulheres diferentes. Ele teve dois filhos com a primeira esposa (Marie-Dominique Culioli) e um com a segunda (Cecília Ciganer-Albéniz). Foto: Agência Brasil
  • Em 2008, já ocupando o cargo de presidente, ele se casou com a cantora e ex-modelo Carla Bruni, com quem teve mais um filho, a menina Giulia.
    Em 2008, já ocupando o cargo de presidente, ele se casou com a cantora e ex-modelo Carla Bruni, com quem teve mais um filho, a menina Giulia. Foto: Wikimedia Commons/White House/ Maison Blanche
  • Ao longo do mandato, Sarkozy foi criticado por seu discurso de segurança e imigração, além de algumas declarações polêmicas.
    Ao longo do mandato, Sarkozy foi criticado por seu discurso de segurança e imigração, além de algumas declarações polêmicas. Foto: Flickr - Thomas Bresson
  • Após deixar a presidência, Sarkozy manteve-se ativo na política, tentando recuperar o comando da direita francesa e reposicionar sua imagem.
    Após deixar a presidência, Sarkozy manteve-se ativo na política, tentando recuperar o comando da direita francesa e reposicionar sua imagem. Foto: Flickr - World Economic Forum
  • No entanto, sua trajetória acabou sendo abalada por diversos escândalos judiciais que culminaram na sua prisão.
    No entanto, sua trajetória acabou sendo abalada por diversos escândalos judiciais que culminaram na sua prisão. Foto: Reprodução/TV Globo
