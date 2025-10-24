Galeria
O dia em que Jack Nicholson surpreendeu Diane Keaton com atitude improvável
No entanto, o longa foi um enorme sucesso de bilheteria e arrecadou 266 milhões de dólares com um orçamento de 80 milhões de dólares. Foto: Divulgação/Columbia Pictures Industries
Durante a negociação dos contratos, Nicholson garantiu um acordo que incluía participação nos lucros da bilheteria. Já Keaton, embora fosse coprotagonista e parte essencial do sucesso, não. Foto: Divulgação/Columbia Pictures Industries
Em seu livro de memórias publicado em 2011, ela revelou que recebeu apenas o salário fixo, sem direito a bônus pelas receitas do filme. Foto: Wikimedia Commons / Firooz Zahedi
Para reconhecer o trabalho de Keaton no filme, cuja atuação lhe rendeu uma indicação ao Oscar, Nicholson presenteou-a com um cheque generoso enviado pelo correio, no qual doava parte de sua própria porcentagem da bilheteria. Foto: Imagem de 5317367 por Pixabay
Keaton contou em suas memórias que ficou surpresa ao descobrir a origem do dinheiro. Foto: Divulgação/Columbia Pictures Industries
“Eu nunca tinha visto Jack, a não ser de ter passado por ele, umas duas vezes em 25 anos. Então, eu não sabia como ele seria. Porque, nesse meio tempo, Jack se tornou mais do que lendário. Ele se tornou um tesouro nacional", disse Keaton em entrevista à revista Vulture. Foto: Divulgação/Columbia Pictures Industries
Isso porque Jack Nicholson é um dos atores mais renomados e bem pagos de Hollywood. Foto: Divulgação
O ator, inclusive, já recebeu o maior salário da história de Hollywood por causa de um contrato cheio de regalias. Foto: Divulgação/Columbia Pictures Industries
Embora já tenha sido indicado ao Oscar 12 vezes ao longo da carreira, o filme que mais deu dinheiro ao ator vem de fora dessa lista. Foto: divulgação
O filme que rendeu essa bolada para o ator foi o clássico "Batman", de 1989, dirigido por Tim Burton. Segundo estimativas, o astro teria recebido US$ 90 milhões (aproximadamente R$ 457,48 milhões hoje em dia) para interpretar o vilão Coringa. Foto: divulgação
Quando a Warner Bros. estava planejando o filme do Batman, Jack Nicholson já era uma grande estrela de Hollywood. Foto: Trister Pictures/Reprodução
Por outro lado, Michael Keaton, escolhido para viver o Batman, ainda estava no início de sua carreira e não tinha feito papéis dramáticos importantes até então. Foto: reprodução
Por conta disso, de acordo com o site Collider, os executivos do estúdio acreditavam que Nicholson daria mais destaque ao filme. Foto: divulgação
O mais curioso é que o cachê de Nicholson na época não passava de US$ 10 milhões por filme e ele aceitou US$ 6 milhões para fazer "Batman". Foto: Divulgação/Warner Bros
Segundo o "Screenrant", o contrato do ator garantia que ele tivesse tempo livre fora do set todos os dias de filmagem, algo incomum em Hollywood. Foto: reprodução
Outra regalia do contrato era permitir que Nicholson assistisse a todos os jogos do Los Angeles Lakers, seu time favorito de basquete. Foto: reprodução espn
Nicholson também solicitou que todas as suas cenas fossem filmadas dentro de um prazo específico durante a produção. Foto: divulgação
Porém, a grande sacada no contrato de Nicholson para "Batman" foi o pedido para participar nos lucros do filme e de produtos relacionados ao seu personagem. Foto: divulgação
Na época, filmes de super-heróis não eram tão lucrativos como são hoje. Porém, "Batman" teve um orçamento de US$ 35 milhões e arrecadou cerca de US$ 411 milhões no mundo todo! Conheça mais sobre Jack Nicholson! Foto: divulgação
John Joseph Nicholson, mais conhecido como Jack Nicholson, é um ator, cineasta, produtor e roteirista americano, nascido em 22 de abril de 1937, em Neptune, New Jersey. Foto: wikimedia commons Borsari, Peter
Considerado um dos maiores atores do século 20, Nicholson teve uma carreira de mais de cinco décadas, marcada por performances memoráveis. Foto: wikimedia commons Kingkongphoto
Sua jornada nos cinemas começou em 1958, com o filme "The Cry Baby Killer". Nos anos seguintes, fez várias participações em filmes B e séries de TV, conquistando reconhecimento pouco a pouco. Foto: reprodução
A consagração veio na década de 70, com uma atuação aclamada em "Sem Destino" (1969), que lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante no ano seguinte. Foto: reprodução
Em seguida, Nicholson emplacou mais três indicações na categoria de Melhor Ator por papéis em "Cada um Vive como Quer" (1970), "A Última Missão" (1973) e "Chinatown" (1974). Foto: reprodução chinatown
A primeira vitória no Oscar, no entanto, só vem em 1976, por "Um Estranho no Ninho" (1975), no qual Nicholson interpreta o icônico Randle McMurphy, um rebelde internado em um hospital psiquiátrico. Foto: Divulgação
As décadas de 80 e 90 também foram marcadas por uma série de sucessos, consolidando Nicholson como um dos astros mais populares de Hollywood. Foto: Reprodução
Um de seus personagens mais inesquecíveis inclui Jack Torrance, do clássico "O Iluminado" (1980). Foto: divulgação
Em 1984, vence mais um Oscar, dessa vez na categoria de Melhor Ator Coadjuvante, por seu papel em "Laços de Ternura" (1983). Foto: reprodução
Depois de Coringa, em 1989, Nicholson incorporou um militar intransigente em "Questão de Honra" (1992) e um escritor recluso em "Melhor é Impossível" (1997), papel que lhe rendeu seu segundo Oscar de Melhor Ator. Foto: Reprodução
Nicholson continuou a brilhar nos anos 2000, com atuações marcantes em "As Confissões de Schmidt" (2002), "Os Infiltrados" (2006) e "Antes de Partir" (2007). Foto: divulgação warner bros.
O último filme em que Nicholson atuou foi a comédia romântica "Como Você Sabe", lançado em 2010. Desde então o ator segue aposentado das telas. Já em 2015, a Revista Star informou que ele sofre de Mal de Alzheimer. Foto: David James/divulgação
