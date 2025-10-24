Galeria
Mia Threapleton, filha de Kate Winslet, rejeita rótulo de ‘nepo baby’
-
O longa, exibido em competição no Festival de Cannes, apresenta Mia como Liesl, filha do magnata europeu Zsa-Zsa Korda, interpretado por Benicio del Toro. Após sobreviver a mais um atentado, Korda decide torná-la sua herdeira, embora Liesl, que é freira e distante do pai, relute em aceitar o papel. Foto: Universal Pictures/Divulgação
-
Mia, que cresceu protegida da exposição pública pelos pais, que preferiram afastá-la da indústria cinematográfica durante a infância, abandonou o sonho de ser bióloga marinha aos 13 anos e decidiu ser atriz. Foto: Reprodução Youtube
-
"Eu não cresci cercada de atores, nem em um set de filmagem. Posso contar nos dedos das mãos a quantidade de vezes que fui ao set quando criança e não me lembro de muitas delas. Porque isso significa que todas as lições que aprendi, todas as experiências que tive, foram minhas. E somente minhas. Foi e é muito bom entender isso, explorar e vivenciar isso por mim mesma", disse. Foto: Reprodução Youtube
-
Para seguir carreira, decidiu adotar o sobrenome do pai Jim Threapleton, o primeiro marido de Kate, a fim de se afastar das associações diretas com a mãe. Com isso, buscou ser reconhecida pelo próprio talento, e evitar que sua trajetória fosse atribuída a nepotismo. Foto: Reprodução do Instagram @kate.winsletoffical
-
-
A decisão de Mia foi motivada pela enorme fama de Kate Winslet, uma das atrizes mais reconhecidas do cinema mundial. Foto: Reprodução do Instagram @kate.winsletoffical
-
Nascida em 5 de outubro de 1975, na cidade de Reading, na Inglaterra, Kate construiu uma carreira marcada por papéis marcantes e reconhecimento em premiações. Foto: Reprodução do Instagram @kate.winsletoffical
-
Kate está em fase de pós-produção de “Goodbye June”, seu primeiro filme como diretora. O roteiro é assinado por Joe Anders, filho da atriz com o cineasta Sam Mendes, e a produção é da Netflix. Foto: Maggie/Wikimedia Commons
-
-
O elenco do longa ambientado na Inglaterra terá a própria Kate Winslet, além de Helen Mirren, Toni Collete, Andrea Riseborough, Johnny Flynn e Timothy Spall. A trama envolve um grupo de irmãos separados que se reencontram de forma súbita. Foto: - Instagram @helenmirren
-
O longa mais recente de Kate Winslet foi o drama “Lee”, sobre a fotógrafa Lee Miller e sua trajetória na Segunda Guerra Mundial. Ela concorreu ao Globo de Ouro de Melhor Atriz de Drama de 2025 por sua atuação no filme. A categoria foi vencida pela brasileira Fernanda Torres, por "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles. Foto: - Divulgação
-
Além de cinco estatuetas do Globo de Ouro, ela tem no currículo um Oscar, dois Emmy, quatro Bafta (o “Oscar” do cinema britânico) e um Grammy. Foto: Reprodução do X @winsletlately
-
-
Com sete indicações ao Oscar, Winslet detém o recorde de mais jovem atriz a receber seis indicações ao badalado prêmio da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Ela atingiu esse número antes dos 31 anos. Foto: Reprodução do Instagram @kate.winsletoffical
-
Antes de iniciar a carreira no cinema, a britânica estudou teatro na escola Redroofs Theatre School em Berkshire, na Inglaterra. Foto: Reprodução do Instagram @kate.winsletoffical
-
A estreia de Winslet no cinema foi em “Almas Gêmeas”, de 1994, quando interpretou a personagem Juliet Hulme. Apenas dois anos depois, com 21 anos, ela arrebatou o Bafta por seu papel de Marianne Dashwood em “Razão e Sensibilidade”, com direção de Ang Lee. Foto: Divulgação
-
-
Em 1997, o filme “Titanic” alçou a atriz à fama mundial. O par romântico com Leonardo DiCaprio no épico dirigido por James Cameron foi sucesso de bilheteria. O longa-metragem até hoje aparece entre as cinco maiores arrecadações da história do cinema. Foto: Divulgação
-
Após o estrondoso sucesso de "Titanic", nos anos seguintes, a atriz dedicou-se a trabalhos fora da rota das grandes produções e conseguiu desenvolver uma carreira em que sobressai seu talento dramático. Foto: Divulgação
-
Em 2004, ela obteve a quarta indicação ao Oscar por “Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças”, de Michel Gondry, em que contracenou com Jim Carrey. Foto: Reprodução do Instagram @kate.winsletoffical
-
-
Após fazer outros filmes, como “Em Busca da Terra do Nunca (2004) e “Pecados Íntimos” (2006), Winslet reencontrou DiCaprio no romance “Foi Apenas um Sonho” (2008), de Sam Mendes, ex-marido da britânica. Os dois conquistaram estatuetas no Globo de Ouro pela performance no longa. Foto: Divulgação
-
O filme seguinte, “O Leitor”, de Stephen Daldry, rendeu a Winslet seu único Oscar, pela personagem Hanna. A história se passa no pós-guerra na Alemanha e deu outros prêmios para a atriz, como Globo de Ouro e Bafta. Foto: Divulgação
-
Em 2015, ela conquistou seu terceiro Bafta pelo trabalho como a personagem Joanna Hoffman em “Steve Jobs”, cinebiografia do cofundador da Apple. Foto: Reprodução do X @UpdatesWinslet
-
-
Entre os trabalhos mais recentes de Winslet, destaca-se o papel da protagonista na minissérie da HBO “Mare of Easttown”, uma detetive que investiga um assassinato no subúrbio da Filadélfia, no estado da Pensilvânia. O desempenho rendeu a ela mais um Globo de Ouro e outras premiações. Foto: Divulgação
-
Kate Winslet também se tornou embaixadora da King's Foundation, instituição do Rei Charles III. Foto: Reprodução Instagram /@kingsfoundation
-
Assim, ela se junta a outras personalidades que também integram a instituição do monarca, como Rod Stewart, Sienna Miller e David Beckham. Foto: Jakub Janecki wikimedia commons
-
-
Na vida pessoal, Kate Winslet é casada desde dezembro de 2012 com Edward Abel Smith. O casal tem um filho, Bear, que nasceu em 7/12/2013. Além dele e de Mia, Kate tem mais um filho: Joe, fruto do casamento com Sam Mendes. Foto: Reprodução do X @k8winsletx