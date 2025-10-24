Assine
Toxina de escorpião da Amazônia pode ajudar no combate ao câncer de mama

LA
Lance
    Os estudos foram conduzidos pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da USP, em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) e a Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Foto: Wikimedia Commons/União da Juventude Mestiça
    Eles revelaram que a toxina isolada – chamada BamazScplp1 – tem ação semelhante à do quimioterápico paclitaxel, frequentemente usado no tratamento da doença. Foto: Divulgação/Thiago G. Carvalho
    Os testes iniciais mostraram que essa toxina age principalmente por necrose, um mecanismo eficaz contra o câncer. Foto: Chokniti Khongchum por Pixabay
    O estudo foi apresentado durante o evento FAPESP Week França, em junho de 2024. Foto: Elton Allison/Agência FAPESP
    Essa pesquisa integra um esforço mais amplo, voltado para o desenvolvimento de biofármacos a partir de moléculas bioativas extraídas de venenos. Foto: Reprodução/YouTube
    Além desse avanço, outras pesquisas no Brasil estão explorando substâncias de animais peçonhentos para desenvolver outros tratamentos inovadores. Foto: Reprodução do Youtube Canal Butantan
    Um dos principais resultados é o selante de fibrina, uma espécie de cola biológica usada na medicina, feita com enzimas de veneno de serpentes e crioprecipitados sanguíneos. Foto: Reprodução/TV Unesp
    O produto, atualmente em fase 3 de testes clínicos, tem sido avaliado para aplicações como colagem de nervos, tratamento de fraturas e recuperação de lesões medulares. Foto: Harlie Raethel/Unsplash
    No Centro de Inovação Teranóstica em Câncer (CancerThera), em Campinas, outra abordagem está sendo desenvolvida: a utilização de moléculas marcadas com radioisótopos para diagnosticar e tratar o câncer simultaneamente. Foto: Divulgação
    A técnica vem sendo aplicada em diversos tipos de câncer, como os de fígado, pulmão, tireoide e sarcomas, além de mielomas múltiplos. Foto: Unsplash/National Cancer Institute
    O Brotheas amazonicus é uma espécie de escorpião pertencente à família Chactidae, endêmica da região amazônica, especialmente encontrada em áreas de floresta tropical no Brasil. Foto: Reprodução/YouTube
    É considerado um escorpião de porte médio, com adultos medindo entre 4 e 6 centímetros. Foto: Reprodução/YouTube
    Diferentemente de outras espécies mais conhecidas e temidas por seu veneno potente, como o escorpião-amarelo, o Brotheas amazonicus não representa grande perigo para os seres humanos. Foto: flickr - José Roberto Peruca
    O veneno do Brotheas amazonicus é considerado de baixa toxicidade para pessoas, sendo utilizado primariamente para paralisar e capturar presas pequenas, como insetos. Foto: Artur Moes/UERJ
    Este escorpião tem hábitos noturnos e vive principalmente no solo da floresta. Durante o dia, costuma se esconder sob troncos caídos, folhas e pedras. Foto: Reprodução/YouTube
    Por ser um predador de invertebrados, esse escorpião desempenha um papel importante no controle de populações de insetos na floresta amazônica. Foto: Wikimedia Commons/Ythier E (2018)
    Sua presença indica equilíbrio ambiental e boa conservação dos habitats onde vive, ou seja, ele é um indicador biológico relevante em estudos ecológicos e ambientais. Foto: Rogério Gribel/iNaturalist
    Apesar de não ser considerado ameaçado, o desmatamento e a degradação da floresta amazônica podem impactar suas populações. Foto: Gerry van Tonder/iNaturalist
