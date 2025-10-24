Assine
Muita gente aprendeu errado: veja os verdadeiros pontos extremos do Brasil

LA
Lance
  • O Brasil tem dimensões continentais. São mais de 8,5 milhões de km²: uma área maior do que todos os outros países da América do Sul, juntos.
    O Brasil tem dimensões continentais. São mais de 8,5 milhões de km²: uma área maior do que todos os outros países da América do Sul, juntos. Foto: REPRODUÇÃO INFOESCOLA.COM
  • Do extremo norte ao extremo sul, o Brasil tem 4.394 km de distância. Já do extremo leste ao extremo oeste, são 4.319 km. Veja nesta galeria onde ficam os extremos de nosso país.
    Do extremo norte ao extremo sul, o Brasil tem 4.394 km de distância. Já do extremo leste ao extremo oeste, são 4.319 km. Veja nesta galeria onde ficam os extremos de nosso país. Foto: reprodução chicoeliton.blogspot.com
  • Monte Caburaí: É o ponto mais ao norte do Brasil.
    Monte Caburaí: É o ponto mais ao norte do Brasil. Foto: Divulgação Governo Federal
  • Fica no município de Uiramutã, na Serra do Caburaí, no estado de Roraima, e faz fronteira com a Guiana. O monte tem mais 1.456m de altitude.
    Fica no município de Uiramutã, na Serra do Caburaí, no estado de Roraima, e faz fronteira com a Guiana. O monte tem mais 1.456m de altitude. Foto: reprodução brasil-turismo.com/roraima
  • O município de Uiramutã abriga grandes reservas indígenas e também possui um parque nacional, preservado pela legislação.
    O município de Uiramutã abriga grandes reservas indígenas e também possui um parque nacional, preservado pela legislação. Foto: Marco Farouk Basir wikimedia commons
  • Ele tem um marco da fronteira tríplice de Brasil-Guiana-Venezuela. Tem cerca de 10 mil habitantes e fica a 279km da capital Boa Vista.
    Ele tem um marco da fronteira tríplice de Brasil-Guiana-Venezuela. Tem cerca de 10 mil habitantes e fica a 279km da capital Boa Vista. Foto: Yosemite wikimedia commons
  • Arroio Chuí: É o ponto mais ao sul do Brasil. É um curso de água que nasce num pequeno pântano no município de Santa Vitória do Palmar (Rio Grande do Sul).
    Arroio Chuí: É o ponto mais ao sul do Brasil. É um curso de água que nasce num pequeno pântano no município de Santa Vitória do Palmar (Rio Grande do Sul). Foto: FrancoBras wikimedia commons
  • O Arroio Chuí corta a cidade que tem justamente esse nome: Chuí. Depois vira a leste, para desaguar no Oceano Atlântico, junto à Praia da Barra do Chuí
    O Arroio Chuí corta a cidade que tem justamente esse nome: Chuí. Depois vira a leste, para desaguar no Oceano Atlântico, junto à Praia da Barra do Chuí Foto: FrancoBras wikimedia commons
  • O ponto exato que caracteriza o extremo leste fica numa curva do arroio, localizada a uma distância de 2,7 quilômetros da foz.
    O ponto exato que caracteriza o extremo leste fica numa curva do arroio, localizada a uma distância de 2,7 quilômetros da foz. Foto: FrancoBras wikimedia commons
  • O município de Chuí (RS) é a cidade mais meridional do Brasil. Fica na fronteira com o Uruguai. Tem 6.500 habitantes. Muitos são uruguaios e árabes palestinos que imigraram (em geral, comerciantes). Fica a 525km da capital Porto Alegre.
    O município de Chuí (RS) é a cidade mais meridional do Brasil. Fica na fronteira com o Uruguai. Tem 6.500 habitantes. Muitos são uruguaios e árabes palestinos que imigraram (em geral, comerciantes). Fica a 525km da capital Porto Alegre. Foto: Dantadd wikimedia commons
  • Ponta do Seixas: É o ponto mais a leste do Brasil. Fica localizada na cidade de João Pessoa, a capital do estado da Paraíba.
    Ponta do Seixas: É o ponto mais a leste do Brasil. Fica localizada na cidade de João Pessoa, a capital do estado da Paraíba. Foto: Helen Campos wikimedia commons
  • Fica a 14 km do centro da cidade e 3 km ao sul do bairro mais a leste da cidade, o Cabo Branco. O nome Seixas se origina de uma família de fazendeiros do século XVII.
    Fica a 14 km do centro da cidade e 3 km ao sul do bairro mais a leste da cidade, o Cabo Branco. O nome Seixas se origina de uma família de fazendeiros do século XVII. Foto: Andrevruas wikimedia commons
  • A Ponta do Seixas também é o ponto mais a leste do continente americano, já que o Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico. Ao lado da ponta do Seixas, sobre uma falésia constantemente erodida pelas ondas, fica o farol do Cabo Branco.
    A Ponta do Seixas também é o ponto mais a leste do continente americano, já que o Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico. Ao lado da ponta do Seixas, sobre uma falésia constantemente erodida pelas ondas, fica o farol do Cabo Branco. Foto: Mattheus Jampa da Silva wikimedia commons
  • Serra do Divisor: Esse é o ponto que fica mais a oeste do Brasil.Também é chamado de Serra da Contamana , o seu nome peruano, já que está na fronteira entre os dois países.
    Serra do Divisor: Esse é o ponto que fica mais a oeste do Brasil.Também é chamado de Serra da Contamana , o seu nome peruano, já que está na fronteira entre os dois países. Foto: divulgação tripadvisor
  • É uma cordilheira rochosa no Acre. Faz divisa com a região de Ucayali, no Peru. O ponto mais a oeste fica na nascente do rio Moa, que corta a região.
    É uma cordilheira rochosa no Acre. Faz divisa com a região de Ucayali, no Peru. O ponto mais a oeste fica na nascente do rio Moa, que corta a região. Foto: A209 wikimedia commons
  • No local fica o Parque Nacional da Serra do Divisor, unidade de conservação que se espalha pelos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves. O ponto mais elevado da cordilheira tem 609m de altitude.
    No local fica o Parque Nacional da Serra do Divisor, unidade de conservação que se espalha pelos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves. O ponto mais elevado da cordilheira tem 609m de altitude. Foto: Divulgação tripadvisor
  • São estes os extremos do nosso Brasil: Norte, Sul, Leste e Oeste. Belos lugares brm distantes uns dos outros no pais, com características próprias e muita beleza natural.
    São estes os extremos do nosso Brasil: Norte, Sul, Leste e Oeste. Belos lugares brm distantes uns dos outros no pais, com características próprias e muita beleza natural. Foto: Montagem Flipar
