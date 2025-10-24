Galeria
Líquido mais valioso do mundo é oriundo de bicho peçonhento
-
Pois sim, saiba que o lÃquido mais valioso do mundo Ã© justamente o veneno do escorpiÃ£o amarelo da Palestina, considerado um dos escorpiÃµes mais perigosos do planeta. Foto: wikimedia commons Ester Inbar
-
De acordo com o site "Business Insider", apenas uma gota deste veneno custa cerca de US$ 130 (aproximadamente R$ 641). Isso significa que um galão deste líquido, equivalente a 3,8 litros, pode custar até US$ 39 milhões (ou cerca de R$ 192,3 milhões)! Foto: Jill Burrow pexels
-
Embora seja muito caro, este veneno não pode ser comprado em grandes quantidades e é normalmente comercializado em dosagens muito pequenas. Foto: reprodução youtube
-
Este escorpião também é conhecido como "deathstalker" ("perseguidor da morte", em tradução livre) e seu veneno contém diferentes neurotoxinas, incluindo a clorotoxina, que tem potencial para ser usada em diversos avanços médicos. Foto: wikimedia commons ???????
-
-
Um dos avanços proporcionados pela clorotoxina é a possibilidade de identificar o tamanho e a localização de tumores cancerígenos. Foto: Reprodução/YouTube
-
Além disso, estudos mostraram que esta substância pode ser usada para combater a malária em mosquitos e há esperança de que possa ter resultados semelhantes em humanos. Foto: reprodução youtube
-
O preço alto do veneno se deve ao fato de que ele deve ser extraído manualmente, o que pode ser perigoso, e um escorpião só produz dois miligramas do líquido de cada vez. Veja outras curiosidades sobre o bicho! Foto: reprodução youtube
-
-
O escorpião amarelo da Palestina é encontrado principalmente no Oriente Médio e Norte da África, mas também pode ser encontrado em outras partes do mundo devido ao comércio de animais exóticos. Foto: wikimedia commons ???????
-
Além disso, o escorpião amarelo da Palestina é facilmente reconhecido pela sua coloração amarela brilhante e suas pernas longas e finas. Foto: wikimedia commons ???????
-
Ele costuma medir em torno de 8 a 10 centímetros de comprimento e sua cauda possui um ferrão curvo que libera o veneno. Foto: wikimedia commons ???????
-
-
Apesar do perigo que representa para os seres humanos, o escorpião amarelo da Palestina desempenha um papel importante no ecossistema, ajudando a controlar a população de insetos e outros pequenos animais. Foto: reprodução youtube
-
No entanto, é importante lembrar que a picada deste animal pode ser fatal para algumas pessoas e que medidas de precaução devem ser tomadas para evitar o contato com ele. Foto: reprodução youtube
-
Embora a picada do escorpião não seja fatal para uma pessoa saudável, ela pode resultar em febre, convulsões e paralisia, dependendo da saúde da vítima. Foto: wikimedia commons Danny S.
-
-
Indivíduos mais vulneráveis, como crianças e idosos, podem sofrer mais com os efeitos da picada. Foto: Hai Nguyen Tien por Pixabay
-
Se a pessoa for alérgica, o veneno pode levar ao desenvolvimento de pancreatite e edema pulmonar. Foto: reprodução youtube
-
Apenas 0,25 mg de seu veneno é suficiente para matar um roedor de 1 kg! Foto: wikimedia commons AnemoneProjectors
-
-
Embora seja conhecido como "escorpião amarelo", sua cor pode variar de amarelo claro a marrom escuro. Foto: reprodução youtube
-
Uma curiosidade é que , para obter um galão (3,8 litros) do veneno do escorpião, seria necessário "ordenhar" 2,64 milhões de exemplares da espécie! Foto: reprodução youtube
-
Para completar o pacote, o escorpião amarelo da Palestina ainda pode sobreviver por vários meses sem comida ou água, tornando-o altamente adaptável a ambientes extremos. Foto: wikimedia commons Danny S.
-
-
Eles são animais noturnos e geralmente se escondem durante o dia para evitar o calor do sol e predadores. Foto: wikimedia commons Iskra.piotr