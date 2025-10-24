Galeria
Cobra gigante que viveu na América Latina devorava crocodilos
-
Essas espécies precisaram desenvolver adaptações específicas para conseguir sobreviver e prosperar em seus ambientes. Foto: F. Muhammad/Pixabay
-
Conheça cinco cobras fascinante da pré-história que habitaram a Terra — e que você provavelmente não conhecia! Foto: David Clode/Unsplash
-
Titanoboa cerrejonensis – Essa cobra habitou florestas tropicais da atual Colômbia durante o período Paleoceno, ou seja, há cerca de 60 milhões de anos. Ela não era venenosa e matava suas presas por constrição. Foto: Divulgação/ Museu Nacional de História Natural do Smithsonian
-
Estima-se que a Titanoboa podia chegar até 14 metros de comprimento e pesar até 1 tonelada! É considerada a maior serpente que já existiu. Foto: Divulgação/Museu Nacional de História Natural do Smithsonian
-
-
Apesar de seu tamanho não ser tão extremo, seu veneno provavelmente era muito potente, tornando a laophis uma predadora letal. Foto: Ond?ej Vídenský/Pixabay
-
Essa serpente ficou famosa por ser encontrada ao lado de ovos fossilizados de saurópodes, o que sugere que se alimentava deles ou até de filhotes recém-nascidos. Foto: Wikimedia Commons/Ximena Erickson
-
Seu nome significa "antiga boca aberta" em sânscrito, referindo-se à sua técnica de engolir ovos inteiros. Foto: Reprodução/Instagram
-
-
Wonambi naracoortensis – Viveu em habitats secos da Austrália durante o período pleistoceno, ou seja, até cerca de 40 mil anos atrás. Foto: Reprodução/Instagram
-
Estima-se que a wonambi podia chegar até 6 metros de comprimento. Era uma constritora não-venenosa e pode ter coexistido com os primeiros aborígenes australianos. Foto: Reprodução/Peter Schouten
-
Palaeophis colossaeus – Habitou regiões costeiras da Europa e América do Norte entre cerca de 50 e 60 milhões de anos atrás. Foi uma das maiores cobras marinhas conhecidas, adaptada à vida em águas quentes. Foto: Wikimedia Commons/© N. Tamura
-
-
Para efeito de comparação, hoje as maiores serpentes que existem são a sucuri-verde e a píton-reticulada, que podem atingir até 7 ou 8 metros de comprimento. Foto: Flickr Douglas P. R.
-
A redução de tamanho nas cobras modernas pode estar relacionada a mudanças ambientais, competição, e à diminuição das presas disponíveis em seus ecossistemas. Foto: Flickr Cezar Mario
-
Em contraste, os répteis gigantes do passado aproveitavam condições favoráveis — como abundância de grandes presas — para alcançar proporções impressionantes. Foto: Reprodução/Smithsonian/Natural History Museum
-