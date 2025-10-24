Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Brasil tem maior centro comercial a céu aberto da América Latina

LA
Lance
  • Em seus primeiros anos de existência, ainda na época do Brasil imperial, mais de duas décadas antes da proclamação da República, a 25 de Março era palco de comércio modesto, com barracas e feiras ao ar livre.
    Em seus primeiros anos de existência, ainda na época do Brasil imperial, mais de duas décadas antes da proclamação da República, a 25 de Março era palco de comércio modesto, com barracas e feiras ao ar livre. Foto: Divulgação
  • A área em que ocorreu grande expansão urbana e resultou no que hoje é um fervilhante espaço comercial era inicialmente atravessada pelo Rio Tamanduateí, que corta a região metropolitana de São Paulo.
    A área em que ocorreu grande expansão urbana e resultou no que hoje é um fervilhante espaço comercial era inicialmente atravessada pelo Rio Tamanduateí, que corta a região metropolitana de São Paulo. Foto: Domínio Público/wikimédia Commons
  • Até o fim do século XIX, as águas do Tamanduateí ainda corriam às margens da 25 de Março.
    Até o fim do século XIX, as águas do Tamanduateí ainda corriam às margens da 25 de Março. Foto: Divulgação
  • Nas décadas seguintes, enchentes devastadoras fizeram o poder público empreender obras de canalização do rio até que a 25 de Março adquirisse as características atuais.
    Nas décadas seguintes, enchentes devastadoras fizeram o poder público empreender obras de canalização do rio até que a 25 de Março adquirisse as características atuais. Foto: Reprodução do Facebook Fotos Antigas
  • A rua, hoje uma das mais famosas de São Paulo, foi batizada com esse nome em homenagem à primeira Constituição do Brasil, outorgada pelo imperador Dom Pedro I em 25 de março de 1824.
    A rua, hoje uma das mais famosas de São Paulo, foi batizada com esse nome em homenagem à primeira Constituição do Brasil, outorgada pelo imperador Dom Pedro I em 25 de março de 1824. Foto: Flickr Arquivo Nacional do Brasil
  • Vale lembrar que essa Constituição nacional durou até 1891, quando foi promulgada a primeira carta do Brasil republicano. Já a Constituição atual foi promulgada em 1988.
    Vale lembrar que essa Constituição nacional durou até 1891, quando foi promulgada a primeira carta do Brasil republicano. Já a Constituição atual foi promulgada em 1988. Foto: Reprodução Youtube
  • Antes de 25 de Março, a localidade recebeu outros nomes, como rua Várzea do Glicério, rua das Sete Voltas e rua de Baixo.
    Antes de 25 de Março, a localidade recebeu outros nomes, como rua Várzea do Glicério, rua das Sete Voltas e rua de Baixo. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • Rua de Baixo era justamente o nome vigente quando o vereador Malaquias Rogério fez a proposta de mudança do nome não somente dessa como de outras vias paulistanas.
    Rua de Baixo era justamente o nome vigente quando o vereador Malaquias Rogério fez a proposta de mudança do nome não somente dessa como de outras vias paulistanas. Foto: Peter Louiz/wikimédia Commons
  • Segundo os registros históricos, os primeiros comerciantes documentados na região eram árabes.
    Segundo os registros históricos, os primeiros comerciantes documentados na região eram árabes. Foto: Emilio Pechini/Wikimédia Commons
  • Esses imigrantes importavam tecidos e foram, por algum tempo, os principais responsáveis pelas atividades comerciais na 25 de Março.
    Esses imigrantes importavam tecidos e foram, por algum tempo, os principais responsáveis pelas atividades comerciais na 25 de Março. Foto: Instagram @rua25demarcosp
  • Nas décadas seguintes, o espaço comercial foi ganhando força com o desenvolvimento econômico e a crescente urbanização da cidade.
    Nas décadas seguintes, o espaço comercial foi ganhando força com o desenvolvimento econômico e a crescente urbanização da cidade. Foto: Instagram @rua25demarcosp
  • No final dos anos 1970 surgiram as primeiras estaÃ§Ãµes de metrÃŽ prÃ³ximas Ã  regiÃ£o onde estÃ¡ localizada a 25 de MarÃ§o, acelerando a dinÃ¢mica econÃŽmica da Ã¡rea.
    No final dos anos 1970 surgiram as primeiras estaÃ§Ãµes de metrÃŽ prÃ³ximas Ã  regiÃ£o onde estÃ¡ localizada a 25 de MarÃ§o, acelerando a dinÃ¢mica econÃŽmica da Ã¡rea. Foto: Wilfredor wikimedia commons
  • Nos anos 1950, a 25 de MarÃ§o teve um impulso decisivo com a construÃ§Ã£o de lojas permanentes e de galerias comerciais, solidificando a condiÃ§Ã£o de maior comÃ©rcio a cÃ©u aberto da AmÃ©rica Latina.
    Nos anos 1950, a 25 de MarÃ§o teve um impulso decisivo com a construÃ§Ã£o de lojas permanentes e de galerias comerciais, solidificando a condiÃ§Ã£o de maior comÃ©rcio a cÃ©u aberto da AmÃ©rica Latina. Foto: Marcelo Camargo/AgÃªncia Brasil
  • Na década de 1980, o espaço chegou a seu auge comercial, atraindo os moradores locais atrás de bons preços, além de turistas.
    Na década de 1980, o espaço chegou a seu auge comercial, atraindo os moradores locais atrás de bons preços, além de turistas. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
  • A fama para além das fronteiras paulistanas fez a 25 de Março atrair imigrantes, como sírios, libaneses e chineses.
    A fama para além das fronteiras paulistanas fez a 25 de Março atrair imigrantes, como sírios, libaneses e chineses. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
  • Atualmente, o espaço conta com mais de 3 mil estabelecimentos comerciais e recebe em média 400 mil pessoas por dia, uma multidão à procura de produtos variados.
    Atualmente, o espaço conta com mais de 3 mil estabelecimentos comerciais e recebe em média 400 mil pessoas por dia, uma multidão à procura de produtos variados. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
  • Em épocas de festas, especialmente do Natal, o fluxo de consumidores mais que dobra na 25 de Março, chegando a até 1 milhão de pessoas em um único dia.
    Em épocas de festas, especialmente do Natal, o fluxo de consumidores mais que dobra na 25 de Março, chegando a até 1 milhão de pessoas em um único dia. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
  • Uma das características que faz da 25 de Março um ambiente fervilhante é a variedade de produtos e preços ofertados em lojas e também por vendedores ambulantes.
    Uma das características que faz da 25 de Março um ambiente fervilhante é a variedade de produtos e preços ofertados em lojas e também por vendedores ambulantes. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay