Galeria
Brasil tem maior centro comercial a céu aberto da América Latina
Em seus primeiros anos de existência, ainda na época do Brasil imperial, mais de duas décadas antes da proclamação da República, a 25 de Março era palco de comércio modesto, com barracas e feiras ao ar livre. Foto: Divulgação
A área em que ocorreu grande expansão urbana e resultou no que hoje é um fervilhante espaço comercial era inicialmente atravessada pelo Rio Tamanduateí, que corta a região metropolitana de São Paulo. Foto: Domínio Público/wikimédia Commons
Até o fim do século XIX, as águas do Tamanduateí ainda corriam às margens da 25 de Março. Foto: Divulgação
Nas décadas seguintes, enchentes devastadoras fizeram o poder público empreender obras de canalização do rio até que a 25 de Março adquirisse as características atuais. Foto: Reprodução do Facebook Fotos Antigas
A rua, hoje uma das mais famosas de São Paulo, foi batizada com esse nome em homenagem à primeira Constituição do Brasil, outorgada pelo imperador Dom Pedro I em 25 de março de 1824. Foto: Flickr Arquivo Nacional do Brasil
Vale lembrar que essa Constituição nacional durou até 1891, quando foi promulgada a primeira carta do Brasil republicano. Já a Constituição atual foi promulgada em 1988. Foto: Reprodução Youtube
Antes de 25 de Março, a localidade recebeu outros nomes, como rua Várzea do Glicério, rua das Sete Voltas e rua de Baixo. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Rua de Baixo era justamente o nome vigente quando o vereador Malaquias Rogério fez a proposta de mudança do nome não somente dessa como de outras vias paulistanas. Foto: Peter Louiz/wikimédia Commons
Segundo os registros históricos, os primeiros comerciantes documentados na região eram árabes. Foto: Emilio Pechini/Wikimédia Commons
Esses imigrantes importavam tecidos e foram, por algum tempo, os principais responsáveis pelas atividades comerciais na 25 de Março. Foto: Instagram @rua25demarcosp
Nas décadas seguintes, o espaço comercial foi ganhando força com o desenvolvimento econômico e a crescente urbanização da cidade. Foto: Instagram @rua25demarcosp
No final dos anos 1970 surgiram as primeiras estaÃ§Ãµes de metrÃŽ prÃ³ximas Ã regiÃ£o onde estÃ¡ localizada a 25 de MarÃ§o, acelerando a dinÃ¢mica econÃŽmica da Ã¡rea. Foto: Wilfredor wikimedia commons
Nos anos 1950, a 25 de MarÃ§o teve um impulso decisivo com a construÃ§Ã£o de lojas permanentes e de galerias comerciais, solidificando a condiÃ§Ã£o de maior comÃ©rcio a cÃ©u aberto da AmÃ©rica Latina. Foto: Marcelo Camargo/AgÃªncia Brasil
Na década de 1980, o espaço chegou a seu auge comercial, atraindo os moradores locais atrás de bons preços, além de turistas. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
A fama para além das fronteiras paulistanas fez a 25 de Março atrair imigrantes, como sírios, libaneses e chineses. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Atualmente, o espaço conta com mais de 3 mil estabelecimentos comerciais e recebe em média 400 mil pessoas por dia, uma multidão à procura de produtos variados. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Em épocas de festas, especialmente do Natal, o fluxo de consumidores mais que dobra na 25 de Março, chegando a até 1 milhão de pessoas em um único dia. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Uma das características que faz da 25 de Março um ambiente fervilhante é a variedade de produtos e preços ofertados em lojas e também por vendedores ambulantes. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil