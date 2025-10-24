Galeria
Grandes bateristas da história: morte precoce de Taylor Hawkins chocou o meio musical
Ele estava com a banda em Bogotá, na Colômbia, para um show no festival Estéreo Picnic. E depois viria ao Brasil para o Lollapalooza, em São Paulo. Foto: Raph PH wikimedia commons
Taylor foi encontrado morto no quarto de hotel. Um exame toxicológico preliminar apontou que havia 10 substâncias diferentes em seu organismo — entre elas maconha (THC), opioides, benzodiazepínicos e antidepressivos tricíclicos. Foto: reprodução instagram taylorhawkins
Em 2001, Taylor tinha sofrido uma overdose que o deixou em coma por duas semanas no hospital. Em depoimento ao documentário "Foo Fighters - Back e Forth", ele admitiu que tinha um problema com álcool e drogas. Foto: DO . wikimedia commons
Em 2018, em outra entrevista, ele disse que após receber uma droga na dose errada, caiu em si e mudou. E afirmou que não era exatamente um "viciado". Foto: reprodução instagram taylor hawkins
A Foo Fighters foi formada em 1994 por Dave Grohl, ex-baterista do Nirvana, quando a banda acabou apÃ³s o suicÃdio do vocalista Kurt Cobain. Dave passou a ser vocalista e William Goldsmith foi o primeiro a assumir a bateria. Mas a pressÃ£o era grande e ele saiu em 1997. Foto: Andreas Lawen wikimedia commons
Taylor Hawkins, que tocava com Alanis Morissette, se ofereceu para ingressar na Foo Fighters e segurou a onda, sendo admirado e elogiado por isso. Os dois tornaram-se grandes amigos e Dave chegou a chamá-lo de "amor da minha vida". Foto: reprodução instagram foofighters
Taylor Hawkins também cantava. Várias vezes foi ao microfone, trocando de posição com Dave Grohl, que assumia a bateria. Foto: Thomson200 wikimedia commons
Na Foo Fighters, Taylor entrou para o Hall da Fama do Rock and Roll em 2021. Foto: Raph PH wikimedia commons
Em 16/3, uma foto publicada no instagram da banda mostrava o baterista com os cabelos esvoaçantes num telão. E o público comentou: "Taylor tem cabelos perfeitos" Foto: reprodução instagram foofighters
Veja uma lista com nomes de grandes bateristas que marcaram a história da música mundial. Foto: Raph PH wikimedia commons cropped
John Bonham (1948-1980) - O músico britânico já era conhecido antes de ingressar na banda Led Zepellin (1968), mas foi no grupo que ele se projetou mundialmente. Chamado de Bonzo, é a grande referência entre os bateristas no planeta. Foto: reprodução instagram johnbonhamjunkies
Keith Moon (1946-1978) - O músico inglês tinha o apelido de "Moon, The Loon" (o lunático), pelo comportamento excêntrico. Mas era uma fera na bateria, prestigiado pelo estilo inovador que imprimiu na banda The Who. Foto: reprodução instagram keithmoonofficial
Ginger Baker (1939-2019) - O músico inglês ficou famoso na banda Cream (1966 a 1968), e depois na Blind Faith. Nos anos 1970 montou sua própria banda: Ginger Baker's Air Force. Admirado pelo virtuosismo, técnica e uso de tímpanos e outros instrumentos de percussão como nunca havia sido feito no rock. Foto: reprodução instagram _ginger_baker
Neil Peart (1952-2020) - O músico canadense foi baterista da banda de rock progressivo Rush, com performances ágeis e enérgicas. Muitas vezes foi premiado. Destacou-se ainda por ser o letrista da banda. Foto: reprodução instagram neil_peart_fans
Hal Blaine (1929-2019) - O músico americano ficou conhecido na banda The Wrecking Crew. Mas teve uma carreira marcada também por acompanhar outros grandes artistas, como Elvis Presley, John Denver e Simon & Garfunkel. Está no Hall da Fama do Rock. Foto: Howard Thompson wikimedia commons
John Jabo Starks (esquerda) e Clyde Stubblefield - A dupla americana tocou com James Brown (1933-2006) na lendária performance da música "Funky Drummer" (1970), uma das mais sampleadas de todos os tempos. Clyde morreu em 2017, aos 73 anos. Jabo morreu em 2018, aos 79 anos. Foto: Divulgação Rittor Music
Gene Krupa (1909-1973) - O músico americano foi influente baterista de jazz, com formação tão sofisticada que deu aulas a Peter Criss, ex-baterista do Kiss. Nos anos 1940, tocou com Benny Goodman e Tommy Dorsey. Foto: Domínio público
John "Mitch" Mitchell (1946-2008) - O baterista britânico é conhecido por tocar com o mítico guitarrista Jimi Hendrix ( 1942-1970). Mesmo após a morte de Hendrix, ele finalizou gravações que haviam sido iniciadas. Foto: A. Vente wikimedia commons
Al Jackson Jr (1935-1975) - O músico americano foi baterista, produtor e compositor. Ele fundou o M.G.s, grupo de estúdio que trabalhava para a Stax Records e fabricava os seus próprios instrumentos. Foto: reprodução drummerworld
Benny Benjamin (1925-1969) - Apelidado de Papa Zita, o músico americano foi baterista da banda The Funk Brothers, no Motown, estúdio que teve papel preponderante no lançamento de artistas negros e na luta contra a discriminação racial. Foto: Domínio público
Charlie Watts (1941-2021) - O músico britânico, oriundo do Blues, migrou para o rock a convite de Mick Jagger, Keith Richards e Brian Jones na formação original da banda Rolling Stones. Ele nunca saiu. Foi a alma da banda na bateria, desde 1963 até sua morte. Foto: reprodução instagram official_charliewatts