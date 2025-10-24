Grandes bateristas da história: morte precoce de Taylor Hawkins chocou o meio musical

A Foo Fighters foi formada em 1994 por Dave Grohl, ex-baterista do Nirvana, quando a banda acabou apÃ³s o suicÃ­dio do vocalista Kurt Cobain. Dave passou a ser vocalista e William Goldsmith foi o primeiro a assumir a bateria. Mas a pressÃ£o era grande e ele saiu em 1997. Foto: Andreas Lawen wikimedia commons