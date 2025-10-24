Galeria
Rachel Zegler interpretará Gloria Estefan em cinebiografia
Estefan ganhou destaque nos anos 1980 como vocalista da banda Miami Sound Machine, com sucessos como "Conga" e "Rhythm Is Gonna Get You", e se tornou uma das principais representantes da música pop latina mundialmente, conquistando diversos Grammys. Foto: Wikimedia Commons / Domínio Público
A cantora ainda elogiou Zegler, destacou sua performance no musical "Evita" e afirmou que o projeto está em andamento há alguns anos, mas ainda depende de aprovações quanto a locações e produção. Foto: Reprodução Youtube / Mark Sykes
Rachel Zegler estreou no West End como Eva Perón na remontagem de "Evita" no London Palladium de 14 de junho a 6 de setembro de 2025, com destaque para a performance de "Don't Cry for Me Argentina" na sacada do teatro para o público da rua. Foto: Reprodução Youtube / Mark Sykes
Ainda em 2025, Rachel estrelou o live-action de "Branca de Neve" da Disney, ao lado de Gal Gadot. O filme não agradou nem ao público nem à crítica, mas ganhou destaque pelas tretas entre as duas protagonistas. Foto: montagem / divulgação / reprodução
Em agosto de 2024, elas trocaram farpas nas redes sociais por causa do conflito Israel x Palestina. Por um lado, Zegler expressava apoio à causa palestina e utilizou o lançamento do trailer do filme para reafirmar seu posicionamento, pedindo por uma "Palestina livre". Foto: Instagram @rachelzegler
Por outro lado, Gal Gadot, nascida em Petah Tikva e criada em Rosh HaAyin, no Distrito Central de Israel, demonstrava apoio ao país por meio de diversas declarações favoráveis às suas ações. Foto: Gage Skidmore/Wikimedia Commons
A tensão entre as atrizes gerou um clima tão hostil nos bastidores da produção que chegou a causar preocupação na cúpula da Disney. Foto: Instagram @rachelzegler
Rachel Anne Zegler é de Hackensack, Nova Jersey, nascida em 3 de maio de 2001, Ela é atriz e cantora que tem vivido uma ascensão em Hollywood nos últimos anos. Foto: Divulgação
De ascendência colombiana e polonesa, ela se destacou desde jovem em produções teatrais escolares e em sua comunidade, desenvolvendo uma paixão por atuar e cantar. Foto: Instagram @rachelzegler
Com apenas 17 anos na época, Zegler foi escolhida entre mais de 30 mil candidatas, impressionando o diretor Steven Spielberg com sua poderosa voz e presença de palco. Foto: Divulgação
A escolha para interpretar Maria, um papel icônico que já foi interpretado por Natalie Wood na versão de 1961, foi um marco em sua carreira, colocando-a imediatamente no radar de Hollywood. Foto: Divulgação
Sua atuação foi aclamada pela crítica, rendendo-lhe diversos prêmios, incluindo o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Comédia ou Musical. Foto: Instagram @rachelzegler
No mesmo ano, Zegler interpretou Lucy Gray Baird em "Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes". Foto: Divulgação
Em 2024, a atriz estrelou o terror teen "Y2K". Na trama, Dois amigos do ensino médio decidem ir à última grande festa na véspera do Ano Novo de 1999. Porém, quando o relógio bate meia-noite, coisas estranhas acontecem. Foto: divulgação/a24
Além do live-action de "Branca de Neve", a atriz já está escalada para dublar a personagem principal no longa de animação da Netflix "Enfeitiçados", previsto para estrear no dia 22 de novembro. Foto: divulgação
Nas redes sociais Zegler usa visibilidade para discutir temas como diversidade, inclusão, e importância da representação na indústria do entretenimento. Foto: - Instagram @rachelzegler
Atualmente, a atriz namora o ator Josh Rivera, com quem contracenou em "Amor, Sublime Amor". Os dois se conheceram durante as gravações do filme e iniciaram um relacionamento que se tornou público em 2022. Foto: Instagram @rachelzegler
