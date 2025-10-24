Galeria
Hayden Panettiere: de grandes sucessos à batalha contra vícios
Ela iniciou a carreira cedo com atuações em séries e filmes como "Aliens in the Family" (1996). Também emprestou sua voz à formiguinha Dot em “Vida de Inseto” (1998), da Pixar. Para a Disney, participou de “Sonhos no Gelo” (2005) e estrelou filmes como “Deu Zebra!” (2005). Foto: Divulgação
Em 2006, protagonizou o terceiro filme da franquia “Bring It On”, “As Apimentadas: Tudo ou Nada” Foto: Divulgação
Ainda em 2006, ganhou fama mundial como Claire Bennet na série “Heroes”, a líder de torcida com poderes regenerativos. A série durou quatro temporadas. Além disso, na época, namorou o ator Milo Ventimiglia, seu colega na série. Foto: Divulgação
Fez sucesso no filme "Eu Te Amo, Beth Cooper" como Beth Cooper, a garota mais atraente e popular da escola. Foto: Divulgação
Depois, assumiu o papel de Juliette Barnes em “Nashville”, onde interpretou uma cantora country intensa por seis temporadas. Foto: Divulgação
Por esse papel, recebeu duas indicações ao Globo de Ouro (2013 e 2014) na categoria de "Melhor atriz coadjuvante/secundária em Série, Minissérie ou Filme para TV" e uma indicação ao Critics Choice Awards em 2016 na categoria de "Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Drama". Foto: Divulgação
No cinema, se destacou como Kirby Reed na franquia “Pânico”. Apareceu em “Pânico IV” (2011) e retornou mais de uma década depois em “Pânico VI” (2023). Foto: Divulgação
Hayden Lesley Panettiere nasceu em Passaliades, Nova York, em 21 de agosto de 1989. É filha da ex-atriz Lesley R. Vogel e do bombeiro Alan “Skip” Panettiere, tem origem italiana, e seu sobrenome significa “padeiro”. Foto: Reprodução Instagram /@haydenpanettiere
Tinha um irmão mais novo, Jansen Panettiere, que faleceu em 2023 aos 28 anos devido a uma doença cardíaca não diagnosticada. Sobre a perda, ela disse à People: “Quando o perdi, senti que tinha perdido metade da minha alma. Não importa quantos anos se passem, ele sempre vai estar do meu lado, e vou sempre estar arrasada.” Foto: Reprodução Instagram /@haydenpanettiere
A sua fisionomia e postura na entrevista para a "People" levantaram suspeitas de uma provável recaída, uma vez que Hayden enfrenta dependência de álcool e opióides desde os 15 anos, como ela mesmo contou em entrevistas. Foto: Reprodução Instagram /@haydenpanettiere
Hayden já havia enfrentado outra recaída antes. Após enfrentar depressão pós-parto quando sua filha Kaya nasceu em 2014. Foto: Reprodução Instagram /@haydenpanettiere
Por causa dessas dificuldades, precisou passar a guarda da filha para o pai, o boxeador Wladimir Klitschko, com quem teve um relacionamento entre 2009 e 2018. Foto: Reprodução Instagram /@haydenpanettiere
Em 2022, comentou sobre a guarda da filha: “Quero dizer, foi a pior coisa assinar aqueles papéis; a coisa mais dolorosa que já tive que fazer na minha vida.” Foto: Reprodução Instagram /@haydenpanettiere
Entre 2019 e 2020, foi vítima de violência doméstica por parte de Brian Hickerson, que chegou a ser preso após agredi-la. Apesar disso, continuou com esse relacionamento conturbado por algum tempo. Foto: @haydenpanettiere
Após as gravações de seus últimos projetos em 2021, Hayden entrou em um hiato de quatro anos e se afastou dos sets. Ela explicou à US Weekly: “Eu tirei quatro anos de folga… não planejei, mas precisava desesperadamente disso.” Foto: Reprodução Instagram /@haydenpanettiere
Ela retornou ao cinema com a comédia “A Breed Apart”, lançada em 16 de maio de 2025 nos cinemas e em plataformas digitais. Foto: Divulgação
Em abril de 2025, refletiu: “Nunca estive tão bem em ser quem eu sou sem sentir a necessidade de me desculpar por nada. Sinto que finalmente ganhei o direito de ter uma opinião.” Foto: Reprodução Instagram /@haydenpanettiere