25 Anas: Ana Carolina celebra os 25 anos de carreira com turnê

Seu pai faleceu quando ela tinha dois meses de vida, vítima de trombose, e ela foi criada pela mãe, Maria Aparecida, que morreu em 2023. Ela tem uma irmã e um irmão. Aos doze anos ganhou seu primeiro violão e aprendeu a tocar de forma autodidata, desenvolvendo ao longo da adolescência afinidade também com guitarra, piano, baixo e pandeiro. Foto: Reprodução Instagram / @sigaanacarolina